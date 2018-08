6 lời khuyên dành cho người mới tập yoga

Động tác yoga giúp phái đẹp giảm đau khi 'tới tháng' / 8 động tác yoga giúp giảm đau lưng hiệu quả

Chị Cẩm Lan, giáo viên dạy yoga tại một trung tâm ở TP HCM chia sẻ kinh nghiệm dành cho người mới tập luyện bộ môn này, giúp việc rèn luyện đạt hiệu quả cao.

Thời gian tập luyện

Tập yoga tốt nhất vào sáng sớm hoặc tối muộn. Sáng sớm là lúc cơ thể người tập tỉnh táo để dự trữ năng lượng cho một ngày làm việc. Tối muộn là thời gian cơ thể cần được nghỉ ngơi. Đây là những thời điểm lý tưởng để tập yoga nhẹ nhàng thư giãn, giúp lưu thông khí huyết. Bạn nên tập luyện ở những nơi thoáng mát, dễ chịu, lúc đó cơ thể sẽ giải phóng và loại bỏ căng thẳng.

Tập yoga giúp người tập cải thiện sức khỏe và tạo dựng lối sống lành mạnh. Ảnh: Cẩm Anh

Giáo viên hướng dẫn kinh nghiệm

Người bắt đầu tập cần tìm cho mình người hướng dẫn có kinh nghiệm để được chỉ dẫn từ những động tác cơ bản đến nâng cao đúng tư thế, giúp tránh chấn thương trong quá trình tập luyện.

Tiếp đó, bạn nên trao đổi trước với giáo viên về những vấn đề đang gặp phải như đau cổ tay, đau lưng, đau khớp hoặc một số tổn thương khác. Từ đó, giáo viên sẽ hướng dẫn bạn các động tác phù hợp, hạn chế gây tổn thương những bộ phận trên cơ thể đang gặp vấn đề.

Khởi động

Bạn nên làm nóng cơ thể bằng một số động tác khởi động cơ bản, xoay nhẹ nhàng các khớp và căng giãn cơ trước khi bắt đầu buổi tập. Đây là bước quan trọng giúp bạn hạn chế một số tổn thương trong lúc tập. Các cơ được làm nóng sẽ dần giãn ra để thích nghi với cường độ tập tăng dần.

Không nên mạo hiểm tập động tác khó

Bạn không nên nôn nóng muốn đạt hiệu quả thật nhanh mà mạo hiểm thực hiện những động tác khó hay tăng thời gian tập luyện... Sự vội vàng này chẳng những không có kết quả như mong muốn mà còn gây chấn thương cho cơ thể, làm mất ngủ, dễ cáu gắt...

Tập luyện yoga không phải là để thể hiện bằng những động tác khó. Bạn phải xác định rõ mục tiêu của bản thân, không nên so sánh với người khác. Phải đặt an toàn lên hàng đầu và lắng nghe cơ thể muốn gì, thực hiện các động tác trong giới hạn khả năng của mình để luôn giữ tinh thần an lạc, thanh thản.

Muốn tập yoga có hiệu quả cần phải tập chậm rãi, kiên trì và cố gắng thật nhiều. Điều quan trọng là tập luyện đúng từ những bước cơ bản đến nâng cao, theo trình tự từ thiền, khởi động, tập các tư thế asana, xoa bóp nhẹ nhàng cơ thể và thư giãn.

Ngưng tập nếu có triệu chứng bất thường

Người mới tập yoga khi gặp một số triệu chứng như đau ngực, nhịp tim không đều, thở dốc hay choáng váng, chóng mặt, nên ngưng tập ngay và hỏi ý kiến giáo viên hướng dẫn để điều chỉnh nhịp thở phù hợp. Cách thở đúng là hít vào bằng mũi và thở ra cũng bằng mũi. Hít thật sâu và thở dài để tăng lượng oxy vào máu và các cơ trong cơ thể.

Công cụ hỗ trợ phải đạt tiêu chuẩn

Thảm tập là công cụ thiết yếu hỗ trợ cho việc tập luyện, giúp bạn không đau khi tiếp xúc với sàn, không trơn trượt khi thực hiện nhiều tư thế khác nhau. Bạn cần chuẩn bị một tấm thảm yoga chất lượng tốt và có độ bám cao.

Nếu tập ở trung tâm thể dục, bạn nên có thảm riêng vì dùng chung thảm với người khác sẽ không đảm bảo vệ sinh, dễ mắc bệnh về da. Thường xuyên vệ sinh thảm tập để loại bỏ chất bẩn, mồ hôi bám dính gây trơn trượt, nhiễm khuẩn.

Khi tập luyện nên chọn trang phục thoải mái, chất liệu co giãn tốt, hút mồ hôi để việc di chuyển và hít thở dễ dàng. Tránh mặc trang phục quá rộng, quá chật hoặc đeo các phụ kiện gây khó khăn cho việc tập luyện, cản trở bạn thực hiện các động tác.

Cẩm Anh