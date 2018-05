6 lưu ý trước trị nám

Công nghệ quang động tại Saigon’smile Spa trị nám không tái phát chỉ sau 10 buổi.

Trị nám có hết tận gốc?

Nám do nhiều nguyên nhân như: rối loạn tiết tố, tổn thương do ánh nắng, stress, dinh dưỡng không hợp lý... Những phương pháp cũ như sử dụng hóa chất (thuốc, mỹ phẩm), cà da, laser... chỉ khắc phục hiện tượng bên ngoài, mà không giải quyết được nguyên nhân bên trong. Trong khi đó, ánh sáng quang động, công nghệ tân tiến hàng đầu thế giới trong điều trị nám, sử dụng ánh sáng đỏ sinh học có khả năng tác động vào nguyên nhân gây nám, hủy bỏ chúng, đồng thời kích thích và nuôi dưỡng sức khỏe của chính làn da. Do đó, phương pháp này có tác dụng trị nám tận gốc.

Điều trị bao lâu thì hết nám?

Hóa chất hay laser trị nám theo cách lột tẩy lớp da nám bên ngoài, bởi vậy, chúng cho bạn cảm giác hết nám tức thời. Nhưng phương pháp này khiến nám quay trở lại sớm và bạn phải tiếp tục điều trị. Ngược lại, công nghệ quang động giúp bạn xóa sạch nám tận gốc chỉ sau 10 buổi.

Vừa trị thâm nám, vừa làm trắng da, se khít lỗ chân lông.

Nám có bị tái phát?

Cách thức lột tẩy bằng hóa chất hay phương pháp laser khiến da bạn mất đi các nhân tố bảo vệ trên bề mặt da, làm da mỏng và yếu, do đó dễ bắt nắng. Và 100% phụ nữ sẽ bị tái phát nám khi chịu ảnh hưởng của tia cực tím có trong nắng hay dưới ánh đèn. Nhưng công nghệ quang động sử dụng những tia ánh sáng sinh học, kết hợp các loại vitamin hàm lượng cao, tăng cường sức đề kháng cho da, tái tạo khả năng chống nắng tự nhiên của làn da. Vì thế, với công nghệ vượt bậc này, nám khó quay trở lại.

Trị nám có tác dụng phụ không?

Câu trả lời là có đối với các phương pháp sử dụng laser hay hóa chất. Laser khiến vùng da nám bị cháy xém nhẹ, ửng đỏ, đau rát; còn hóa chất khiến da bạn bị lột tẩy, mỏng và yếu, thậm chí có nguy cơ ung thư da nếu dùng quá liều hóa chất corticoid thường có trong mỹ phẩm trị nám. Trong khi đó, công nghệ quang động tại Saigon’smile Spa đã chữa trị thành công cho gần 10.000 khách hàng mà chưa có trường hợp nào bị tổn thương hay có tác dụng phụ.

Ngoài tác dụng trị nám, phương pháp trên có thế mạnh gì?

Đối với laser hay dùng hóa chất, bạn chỉ có thể trị nám tức thời. Nhưng công nghệ quang động tiên tiến không chỉ giúp trị nám tận gốc mà còn ngăn ngừa nám tái phát, làm se khít lỗ chân lông, sạch mụn cám và đầu đen, khiến da trắng sáng và mịn màng hơn.

Chi phí trị nám thế nào?

Nếu điều trị nám bằng laser ở những cơ sở uy tín, bạn thường mất khoảng 17-20 triệu đồng. Dùng hóa chất lột tẩy khá rẻ, nhưng chi phí để khắc phục những tác dụng phụ của nó thì gấp hàng chục lần. Với công nghệ quang động tân tiến, tại Saigon’smile Spa, bạn chỉ cần đầu tư 9,5 triệu đồng cho 10 buổi trọn gói. Đặc biệt, trong tháng 9 này, Saigon’smile Spa giúp bạn tiết kiệm hai lần chi phí với ưu đãi từ 2 đến 4 triệu đồng cho dịch vụ trị nám, tương đương trừ 25% tiền mặt.

