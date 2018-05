7 cách đơn giản để vùng mắt luôn tươi trẻ

5 động tác yoga mặt giúp giảm nếp nhăn, săn da / 5 lý do không nên dùng botox giảm nếp nhăn

1. Bảo vệ mắt bằng các chất chống oxy hóa

Làn da, nhất là đôi mắt, bị tàn phá nặng nề bởi các gốc tự do, dẫn tới quá trình lão hóa nhanh chóng. Bạn có thể bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, trà xanh, hay dùng thêm huyết thanh vào mỗi tối để tăng cường khả năng bảo vệ da vùng mắt. Huyết thanh rất cô đặc (do chứa nhiều liên kết đại phân tử hay mật độ phân tử cao), tỷ trọng nhẹ, thậm chí nhẹ hơn cả dạng nước và dạng dầu nên sẽ thẩm thấu nhanh, hiệu quả.

2. Chọn kem dưỡng da phù hợp

Nếp nhăn, quầng thâm... có thể xuất hiện quanh mắt ngay từ khi bạn ở độ tuổi 20. Vì thế, hãy chọn các loại kem dưỡng có chứa glycerin squalene hoặc panthenol, axit hyaluronic, dimethicone trong thành phần... để làm da căng mịn và hạn chế nếp nhăn.

3. Dùng kem chống nắng

Kem chống nắng dành cho mắt phải có SPF 30 trở lên. Sau khi thoa kem, chờ nó được hấp thụ hoàn toàn rồi mới sử dụng các loại kem khác. Đeo thêm kính râm để đôi mắt không phải nheo lại quá nhiều, hạn chế hiện tượng vết chân chim xuất hiện quá sớm.

4. Che quầng thâm bằng kem che khuyết điểm

Nên chọn kem che khuyết điểm vùng mắt có màu sáng hơn da một chút, tạo cảm giác đôi mắt lấp lánh và to hơn. Che quầng thâm bằng một lớp mỏng, sau đó sử dụng phấn nền như bình thường.

5. Massage vùng quanh mắt

Ngâm miếng bông gòn trong sữa nguyên chất để lạnh, sau đó đặt lên hai mắt, để trong vòng 10 phút. Bạn nên thực hiện vào buổi tối. Sau khi đắp mắt bằng sữa lạnh, bạn dùng tay massage vùng quanh mắt để đánh tan bọng mắt và hạn chế quầng thâm.

6. Tẩy trang nhẹ nhàng

Dù cho bạn mệt mỏi hay buồn ngủ đến đâu cũng không nên bỏ qua bước tẩy trang vào cuối ngày. Khi tẩy trang, bạn nên thực hiện nhẹ nhàng để loại bỏ dần lớp trang điểm, không nên chà xát đôi mắt, dễ dẫn tới vết chân chim theo thời gian. Sử dụng miếng bông gòn, thấm nước và nhẹ nhàng rửa sạch từng phần trên gương mặt.

7. Dùng retinols vào mỗi tối

Retinols (thường được gọi là dẫn xuất của vitamin A) có tác dụng chống lão hóa hiệu quả, hạn chế nếp nhăn, tăng cường collagen và elastin, cũng như giảm thiểu các đốm đen. Nếu làn da của bạn phản ứng khi dùng retinols, nên chờ thêm một tuần và thử lại để bảo vệ vùng mắt.

Thùy Liên