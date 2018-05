Acnes C10 chăm sóc sẹo và vết thâm sau mụn

Ông Tsunetsugu - Giám đốc Nghiên cứu và phát triển, Công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam cho biết: một trong những nguyên nhân chính khiến da sạm đen, bên cạnh ánh nắng mặt trời, là những tổn thương do mụn. Khi nổi mụn trứng cá, da bị viêm do phản ứng lại với tác động nặn, chích. Ngoài ra, cấu trúc collagen - protein chủ yếu chiếm 75% thể tích da bị phá vỡ. Thực tế collagen có vai trò giống như một “giàn giáo” để các tế bào, mô, cơ phát triển. Khi liên kết collagen suy yếu, các khối cơ sẽ chảy xệ, da hết trơn mịn, tạo ra nếp nhăn và khoảng lõm. Dưới tác động của ánh nắng mặt trời da bị ôxy hóa, từ đó các khoảng lõm sẽ tạo thành sẹo và vết thâm.

Ông Tsunetsugu - Giám đốc Nghiên cứu và phát triển, Công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam đang giới thiệu tác dụng của sản phẩm cho khách hàng.

Khoa học đã chứng minh, khác với Vitamin C được sử dụng trong mỹ phẩm dưỡng da, các tế bào da khi được tiếp xúc trực tiếp với Vitamin C nguyên chất, nồng độ cao sẽ sản sinh một lượng collagen nhiều hơn mức bình thường, ngăn sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin, từ đó làm mờ sẹo và vết thâm. Ngoài ra, dưỡng chất này còn giúp ức chế tăng tiết nhờn, cải thiện tình trạng da thô ráp, sần sùi. Cho đến nay, việc thoa trực tiếp Vitamin C lên da vẫn được khuyến khích áp dụng bởi tính an toàn, mang lại hiệu quả cao và lâu dài.

Acnes C10 - 10% Vitamin C nguyên chất mang lại hiệu quả cao trong điều trị sẹo vết thâm. Hàm lượng 10% vitamin C nguyên chất là yếu tố tạo nên sự thành công của Acnes C10 tại khắp các thị trường: Nhật Bản, Mỹ, Canada… và Việt Nam.

Sản phẩm có công thức DPI (double power infiltrate) với thành phần chuyển vận ethoxydiglycol giúp vitamin C thẩm thấu qua lớp thượng bì, tiếp xúc vào lớp trung bì, có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin, vết thâm. Các liên kết collagen cũng trở nên vững chắc, tạo điều kiện cho khối cơ phát triển, các khoảng lõm trên da sẽ đầy lại. Ngoài ra, vitamin C kết hợp với thành phần K giữ cho vitamin C khó bị phân hủy. Lọ đựng sản phẩm được làm bằng nguyên liệu đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa tác hại của ánh nắng vào dung dịch bên trong.

Acnes C10 giúp xóa mờ vết thâm sau 2 tuần.

Bạn Phương Thảo chia sẻ: "da tôi trước giờ rất mịn màng, hiếm khi nào nổi mụn nhưng do công việc đòi hỏi phải make-up thường xuyên, thức khuya, dậy sớm nên tôi hay phải lo lắng về mụn và cả những vết thâm nữa. Nay nhờ Acnes C10, chỉ khoảng 2 tuần, những vết thâm đã mờ dần. Acnes C10 giúp Thảo luôn tự tin ngay cả khi không make-up.”

Một cuộc khảo sát tại Nhật Bản cho thấy, sử dụng Acnes C10 với dung lượng 1-2 giọt mỗi lần và 2 lần mỗi ngày thì sau 4 tuần có thể giúp cải thiện 5 vấn đề về da: sẹo, vết thâm; nám; da sần, thô ráp; da nhờn, mụn; lỗ chân lông to. Đặc biệt, khi mua một chai Acnes C10, bạn sẽ nhận được một ví cầm tay cao cấp.

