Áp dụng phương pháp từ thiên nhiên để có làn da trắng

Trị liệu trắng hồng đa tác dụng tại hệ thống Saigon Smile Spa dành cho những ai có làn da chưa trắng trẻo, không đều màu, có nhiều mụn đầu đen và lỗ chân lông to… Phương pháp này sử dụng các loại thảo mộc quý hiếm của đông dược như vỏ bạch tiên, đương quy, lô hội, ngân hạnh, cỏ đuôi chuột, quy tử, quả mỹ hạnh.... Các loại thảo mộc này sẽ thẩm thấu vào da, bổ máu, lưu thông khí huyết, làm làn da khỏe hơn, cấu trúc đồng đều hơn từ bên trong. Từ đó, biểu hiện trên bề mặt da sẽ là sáng, trắng và mịn hơn.

Bên cạnh đó, các chuyên viên kết hợp các liệu pháp massage bài bản giúp tăng độ thẩm thấu của tinh dầu. Da mặt bạn như được tiếp thêm sức sống, không chỉ trắng mà còn hồng lên một cách tự nhiên. Cùng một liệu trình làm trắng hồng, da được bổ sung dưỡng chất bị mất do tác động của môi trường, sẽ có độ đàn hồi tốt hơn. Do đó, các lỗ chân lông co nhỏ lại, mụn đầu đen giảm đi đáng kể.

Sản phẩm trắng hồng đa tác dụng do Pháp sáng chế và kiểm tra chất lượng, được bình chọn là "Sản phẩm chất lượng nhất tại Hong Kong" trong 2 năm gần đây. Saigon Smile Spa có đầy đủ các chứng nhận nước ngoài về sản phẩm và được độc quyền phân phối sản phẩm này tại Việt Nam.

Phương pháp này tự nhiên và hướng tới sức khỏe lâu dài cho da nên không tẩy, lột da. Một khóa trị liệu kéo dài 10 buổi, mỗi buổi cách nhau 3 ngày. Sau từng buổi, bạn sẽ cảm nhận thấy da sáng dần lên, màu sắc cân bằng hơn, hết mụn đầu đen và thực sự khỏe mạnh.

Ngoài ra, bạn đừng nên bỏ qua lời khuyên của các chuyên gia về các bí quyết chăm sóc da tưởng chừng đơn giản nhưng rất quan trọng dưới đây:

Sử dụng sản phẩm tẩy trang để loại bỏ bụi bẩn, chất nhờn đọng sâu trong lỗ chân lông và lớp phấn trang điểm trên bề mặt. Da sẽ trở nên thông thoáng và hấp thụ tốt dưỡng chất trong các sản phẩm làm trắng. Sau đó, làm sạch nhẹ nhàng với sữa rửa mặt để đánh bật những tế bào đã chết.

Che chắn da thật kỹ khi tiếp xúc với nắng, khói và bụi. Luôn thoa kem chống nắng kể cả khi bạn làm việc tại văn phòng. Bởi vì máy tính cũng kích thích da sản sinh nhiều hắc tố.

Dùng kem dưỡng dành cho vùng mắt vì bọng mắt là nơi tập trung các hắc tố nhiều nhất. Mang kính râm bảo vệ mắt khỏi tia cực tím khi ra ngoài nắng.

Uống ít nhất hai lít nước mỗi ngày. Trong chanh có nhiều vitamin C, canxi, phospho, sắt… vì thế nếu bạn vắt thêm chút chanh vào nước uống sẽ có tác dụng làm da bạn trắng dần lên.

Tránh trình trạng căng thẳng, luôn giữ tinh thần lạc quan.

Ăn nhiều trái cây và rau xanh đặc biệt là trái cây giàu vitamin C như cam, kiwi... Ngủ đúng giờ, đủ giấc.

Massage, đắp mặt nạ trái cây tươi hoặc các loại mặt nạ dưỡng da phù hợp.

