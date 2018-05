Art Lift - phương pháp căng da mặt mới

Tôi 38 tuổi, mỡ ở hai bên má và dưới cằm tự nhiên xệ xuống, da nhăn nhiều. Tôi đã dùng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền, thuốc bôi, thậm chí 2 lần đi điều trị Thermage tại thẩm mỹ viện nhưng kết quả đạt được rất ít. Công việc kinh doanh của tôi rất bận rộn, lại hay đi xa, gặp gỡ đối tác. Xin bác sĩ tư vấn giúp cách cải thiện tình trạng của tôi. (Thanh Ngọc)

Trả lời:

Khi bước qua tuổi 25, làn da sẽ bắt đầu xuất hiện nếp nhăn ở các vùng da trán, khóe mắt, khóe miệng, cằm và hai bên má dưới do quá trình sản sinh collagen giảm dần, cấu trúc cơ và da không còn khả năng đàn hồi cao. Vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên hay quá lo lắng khi thấy da mình xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ. Để cải thiện tình trạng trên, da cần phải đồng thời được kéo cân cơ, hút mỡ vùng chảy xệ để căng mịn, thon gọn và kích thích sản xuất collagen để tái tạo tế bào da mới khoẻ mạnh.

Phương pháp căng da Art Lift là kỹ thuật dùng những sợi chỉ đặc biệt (có nấc gai, tự tiêu) nâng toàn diện các cơ bị chảy xệ. Chỉ được cấy vào da theo sơ đồ nâng cơ mặt giúp làn da hết hẳn nếp nhăn, khuôn mặt trở nên thon gọn ở vùng cằm và hai bên má. Bên cạnh đó, những sợi chỉ đặc biệt này khi cấy vào da sẽ tăng cường lưu thông mạch máu, kích thích sản xuất collagen giúp làn da căng mịn, cải thiện tình trạng nhăn nheo, chảy xệ khi đã bước vào lứa tuổi trung niên.

Hình ảnh trước và sau khi căng da mặt Art Lift tại thẩm mỹ viện Xuân Trường.

So với các phương pháp căng da mặt khác, phương pháp này có ưu điểm là không phải phẫu thuật, không đụng đến dao kéo, không đau, không mất thời gian nghỉ dưỡng. Ngoài ra, chỉ Art lift khác với những loại chỉ khác là các nấc gai dày và chắc nên hiệu quả kéo căng cao. Như vậy, sau khi căng da mặt Art Lift, khuôn mặt của bạn sẽ được lấp đầy các khuyết điểm, vết lõm, xoá nếp nhăn đuôi mày, mí mắt, nếp nhăn vùng trán, thái dương, vùng miệng, cằm, nâng cơ mặt chảy xệ, làm săn chắc da mặt... Ngoài ra, những tác dụng khác là có thể can thiệp sâu trong cấu trúc da, lượng collagen được kích thích sản xuất nhiều hơn, làm cho cấu trúc da trở nên chắc chắn, giảm dấu hiệu lão hóa sớm nên trông bạn sẽ trẻ lại so với tình trạng hiện tại.

