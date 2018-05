Bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ tư vấn về xóa nhăn

Dysport (một dược phẩm của Pháp có thành phần là Botulinum Toxin Type A) được các bác sĩ thẩm mỹ và da liễu trên thế giới sử dụng ở dạng tiêm với liều cực nhỏ để xóa tạm thời các nếp nhăn trán, nếp cau mày. Dưới đây là chia sẻ của PGS-TS-BS Lê Hành về tiến trình điều trị nếp nhăn với dược phẩm Dysport.

Bác sĩ Lê Hành đang tư vấn cho bệnh nhân về điều trị nếp nhăn với Dysport.

Dysport- Botulinum Toxin A là một protein được tổng hợp bởi vi khuẩn Clostridium Botulinum. Dược phẩm này được Cục quản lý thực phẩm & dược phẩm Mỹ (FDA) chứng thực sự an toàn và hiệu quả trong điều trị nếp nhăn trên mặt vào năm 2009. Tại Việt Nam, đây là một trong 2 loại dược phẩm với thành phần Botulinum Toxin A được Bộ Y tế Việt Nam chứng nhận trong điều trị nếp nhăn.

Các nếp nhăn trên mặt thường do các vận động diễn cảm lặp đi lặp lại của các cơ vùng mặt. Chúng sẽ rõ rệt sau một thời gian với những tổn thương nứt gãy của mô dưới da. Các nếp nhăn xuất hiện khi bạn biểu lộ cảm xúc như: cười, cau mày, nhướng mày, nheo mắt, nhăn mũi… và có ở mọi lứa tuổi. Với tuổi tác, các nếp nhăn này trở nên thường trực và càng ngày càng rõ hơn, thậm chí ngay cả trên khuôn mặt ở trạng thái nghỉ.

Botulinum Toxin A có tác dụng làm giảm sự co cơ và làm mất các nếp nhăn do sự co cơ (còn gọi là các nếp nhăn động) gây ra. Dysport được sử dụng để làm giảm các nếp nhăn động ở các vị trí như trán, giữa 2 cung mày, đuôi mắt (vết chân chim), trên mũi, quanh miệng, trước cằm và vùng cổ. Hiệu quả của nó còn tùy thuộc vào mức độ lão hóa của da, mức độ trầm trọng của các nếp nhăn.

Trong trường hợp nếp nhăn vẫn xuất hiện ở khuôn mặt trong trạng thái nghỉ, nếp nhăn tĩnh, thì Dysport không có tác dụng mà phải dùng thêm các chất làm đầy.

Các tiến trình điều trị nếp nhăn với Botulinum Toxin Type A.

Trong quá trình điều trị, một lượng nhỏ Dysport được tiêm trực tiếp vào cơ bên dưới nếp nhăn với thao tác nhanh gọn, có thể chỉ trong vài chục phút. Tác dụng bắt đầu thấy từ ngày thứ hai sau khi tiêm, tối đa sau 2 tuần và sẽ kéo dài khoảng 6 tháng hay hơn tùy theo vùng chích.

Việc sử dụng Dysport để chống các nếp nhăn động trên vùng mặt có tính nghệ thuật và đem lại những kết quả tốt. Trong nhiều trường hợp việc dùng dược phẩm này là không thể thay thế được. Sử dụng đúng kỹ thuật, đúng liều và nắm vững tác dụng của thuốc cũng như sự tương tác, đối kháng giữa các cơ mặt là tối cần thiết để đem lại những kết quả cao trong việc làm mờ các vết nhăn, trẻ hóa khuôn mặt mà không cần mổ xẻ.

Trong y khoa, có thuật ngữ “nghiện Botulinum Toxin”, nói lên tình trạng khác nhau của sự trẻ trung trên khuôn mặt khi có hay không dùng Botulinum Toxin, khiến những người đã dùng thuốc lại tiếp tục sử dụng để duy trì sự trẻ trung.

Kết quả điều trị nếp nhăn với Dysport sau 14 ngày.

Nhiều người nhận thấy sau một vài lần điều trị, tình trạng các nếp nhăn được cải thiện đến nỗi họ không cần phải điều trị thêm để kéo dài hiệu quả, bởi họ bỏ được thói quen nhăn mày hoặc nheo mắt (là nguyên nhân hình thành nếp nhăn).

Kết quả điều trị có thể khác nhau tùy từng cá nhân. Bạn nên có tư vấn kỹ càng về những gì mình trông đợi với bác sĩ để có kết quả thẩm mỹ tối ưu và từ đó đạt được sự hài lòng với sắc diện của mình.

(Nguồn: Viện phẫu thuật thẩm mỹ Lê Hành)