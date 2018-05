Bác sĩ chuyên nghiệp quyết định thẩm mỹ an toàn

Hơn 1.000 câu hỏi độc giả đặt ra cho ông Man Koon Suh, Viện trưởng Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc; cùng hai bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung và Nguyễn Văng Việt Hảo trong buổi tư vấn trực tiếp về phẫu thuật thẩm mỹ "đẹp như sao Hàn" chiều 16/7. Khẳng định đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người, song các chuyên gia khuyên để đảm bảo an toàn, lựa chọn bác sĩ uy tín, có tay nghề cao là khâu rất quan trọng trong phẫu thuật thẩm mỹ.

- Bạn tôi từng nâng mũi, từ chiếc mũi tẹt đã chuyển thành chiếc mũi thẳng tưng rất đẹp. Nhưng hiện tại, mỗi khi cô ấy thở nó phát ra mùi rất khó chịu. Hiện tượng này là gì, thưa bác sĩ (Lan Nhi, 35 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ Man Koon Suh, Viện Trưởng Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn QuốcMan Koon Suh: Lan Nhi mến, do câu hỏi của bạn vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin như thế nào, nên tôi khó có thể trả lời chính xác cho bạn được. Tuy nhiên, trường hợp mũi khi thở phát ra mùi khó chịu có thể do viêm mũi, hoặc do nhiễm trùng do đặt mũi. Bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng này càng sớm càng tốt.

- Cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tư vấn cho độc giả. Thưa bác sĩ, tôi có cái cằm hơi ngắn, 2 xương hàm thì vuông, tôi muốn làm cho khuôn mặt thon gọn thì phương pháp nào là an toàn và ít đau nhất?Phuong HCM (Hoang Manh Long, 30 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung: Để tạo khuôn mặt thon gọn, kiểu khuôn mặt trái xoan bạn cần phẫu thuật cắt xương góc hàm và phẫu thuật cằm. Phẫu thuật cắt xương hàm và phẫu thuật cằm nếu làm đúng kỹ thuật thì khá an toàn và hồi phục nhanh.

- Tôi rất muốn phẫu thuật nâng mũi nhưng nhiều người bảo về già sẽ bị biến chứng nên còn nghi ngại. Mong bác sĩ tư vấn (Thảo Phương, 18 tuổi, Quận 1, TP HCM)

- Tiến sĩ Man Koon Suh: Câu hỏi của bạn cũng là câu hỏi chung của rất nhiều bạn gái khác muốn nâng mũi nhưng còn e ngại về những biến chứng về sau. Biến chứng chỉ xảy ra sau khi nâng mũi, nhưng tỷ lệ rất thấp. Theo nghiên cứu, trong 100 người làm phẫu thuật nâng mũi thì chỉ khoảng 3 người gặp biến chứng nhẹ. Ngoài những trường hợp trên thì không có biến chứng về sau.

- Hiện nay, nhiều trung tâm thẩm mỹ mở ra đều quảng cáo là phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc. Vậy cách nhận biết thế nào để tránh sử dụng dịch vụ nhái Hàn Quốc? Xin cảm ơn (Mai Vân, 22 tuổi, Hà Nội)

- BS. Tú Dung: Phẫu thuật thẫm mỹ Hàn Quốc rất nổi tiếng, nên nhiều trung tâm quảng cáo như vậy. Bạn cần tìm hiểu bác sĩ trung tâm thẩm mỹ đó được đào tạo ở đâu, bằng cấp như thế nào có phải là chi nhánh hay hợp tác chính thức của Hàn Quốc hay không...

- Tôi thẩm mỹ mũi được nửa năm, cách đây 2 tuần tôi bị chồng tát cho một cái vẹo cả mũi. Giờ tôi không biết đi phẫu thụât ở đâu để an toàn và không để lại di chứng. Chi phí lần 2 này là bao nhiêu? Tôi cần câu trả lời chi tiết. (Hạnh Nguyên, 30 tuổi, TP HCM)

- Tiến sĩ. Man Kool Suh: Chào bạn, theo như mô tả của bạn thì chưa được cụ thể. Nếu trường hợp tai nạn của bạn là bị gãy xương mũi thì phải phẫu thuật ngay. Còn nếu là chỉ bị lệch sụn nhân tạo thì sau khi hết sưng bạn nên đi phẫu thuật lại. Bạn nên đến Trung tâm thẩm mỹ để được tư vấn trực tiếp.

- Tôi có ý định giảm béo toàn thân và sửa mũi. Tôi đọc thấy trung tâm thẩm mỹ JW có chi nhánh tại quận 1. Tôi có vào trang web thammyhanquoc.com.vn ở phần liên hệ lại thấy ở Biên Hòa, Đồng Nai. Vậy nếu tôi phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ ở quận 1 hay ở Đồng Nai?. Tôi mong muốn được tiến sỹ Man Koon Suh trực tiếp tư vấn và phẫu thuạt cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn (Tran Quyết Tiến, 30 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ Man Koon Suh: Chào chị. Nếu chị có ý định trực tiếp tư vấn và phẫu thuật từ bác sĩ Man Koon Suh, chị có thể liên hệ trực tiếp tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW tại 141-143 Lê Thị Riêng, quận 1. ĐT: 08.66832222 hoặc 09 68681111.

- Bác sĩ cho em hỏi: Mắt em hơi nhỏ so với khuôn mặt và lông mi rất ngắn. Em muốn thẩm mỹ cho mắt đẹp hơn có được không? Em năm nay 44 tuổi là cán bộ Nhà nước. Cảm ơn bác sĩ (Thúy Đỗ, 44 tuổi, Hà Nội).

- Bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo: Phẫu thuật làm mắt nở to là một trong những kỹ thuật cao cấp trong phẫu thuật thẫm mỹ mắt, và kỹ thuật này được thực hiện rất tốt tại trung tâm. Ở người lớn tuổi có thể có tình trạng tích tụ mỡ và da thừa ở vùng mắt. Chỉ cần lấy đi phần mỡ và da thừa kết hợp phẫu thuật làm mắt nở to thì bạn sẽ có đôi mắt đẹp.

- Tôi đã đặt sống mũi Hàn Quốc được nửa năm nhưng tôi chưa hài lòng về chiếc mũi này. Tôi muốn nhờ quý báo gửi lời tới bác sĩ và tôi hy vọng các bác sĩ sẽ tư vấn cho tôi lời khuyên hữu ích về cái mũi của tôi và làm thế nào để cho nó hoàn hảo hơn và phù hợp với khuôn mặt của mình (Bích Hằng, 30 tuổi, TP HCM).

- Tiến sĩ - bác sĩ Man Koon Suh: Chào Hằng, mỗi người có một đặc điểm về sống mũi khác nhau, do tôi không thấy trực tiếp được mũi của bạn như thế nào. Trường hợp của bạn, chúng tôi có thể bỏ sụn silicon trong mũi bạn và thay bằng sụn mới được lấy từ tai và vách ngăn. Nếu bạn muốn nhận tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể gặp trực tiếp tôi tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW, 141-143 Lê Thị Riêng, quận 1 để tôi có thể tư vấn một cách chính xác nhất.

- Kính chào bác sĩ Tú Dung. Tôi 30 tuổi ở Hội An. Sống mũi tôi thấp, đầu mũi thô, cánh mũi to trong khi gương mặt hơi bé. Tôi muốn phẫu thuật nâng sống mũi, làm nhỏ cánh mũi nhưng không biết làm thế nào để nó phù hợp với khuôn mặt mình? Tôi ở xa TP HCM, thời gian hạn hẹp, đi lại khó khăn. Tôi muốn biết các thủ tục phẫu thuật cần thiết. Mất bao lâu để làm thủ tục, phẫu thuật và xuất viện. Chi phí là bao nhiêu? Cảm ơn bác sĩ (Linh Xuan, 30 tuổi, TP HCM)

- BS. Tú Dung: Nếu mũi bạn đơn thuần đặt Silicon thì không hiệu quả, bạn cần phẫu thuật chỉnh hình toàn bộ mũi kiểu Hàn Quốc. Sử dụng sụn tự thân từ sụn tai, sụn vách ngăn, kết hợp thu gọn đầu mũi. Nếu trường hợp cánh mũi quá rộng thì có thể thu gọn được cánh mũi. Bạn ở xa nên liên hệ trước với chúng tôi để được tư vấn. Nếu được bác sĩ sẽ khám và phẫu thuật trong ngày, sau 2 ngày bạn sẽ ổn định và có thể về quê.

- Em năm nay 24 tuổi. Em muốn nâng mũi nhưng không biết đến địa chỉ nào là uy tín, có chất lượng, chi phí 1 lần phẫu thuật là bao nhiêu? Và em nghe nói sau khi thẫm mỹ lúc còn trẻ thì đẹp nhưng sau này về già nhìn sẽ không tự nhiên rất xấu có đúng không ạ. (Nguyễn Thị Tuyết Linh, 24 tuổi, TP HCM).

- BS. Tú Dung: Thẩm Mỹ Hàn Quốc JW tại 141-143 Lê Thị Riêng, Quận 1 là chi nhánh chính thức duy nhất của Bệnh viện thẫm mỹ JW Hàn Quốc. Tất cả bác sĩ được đào tạo tại Hàn Quốc theo đúng tiêu chuẩn thẩm mỹ Hàn Quốc, việc phẫu thuật mũi đúng tiêu chuẩn hàn Quốc. Nên bạn yên tâm khi đến đây để nâng mũi. Bạn có thể tham khảo web http://thammyhanquoc.com.vn

- Tôi muốn hỏi: Tại sao nhiều người Việt đi thẩm mỹ mũi nhưng không đẹp và thật như diễn viên Hàn Quốc, lý do vì sao? Xin cảm ơn! (Phạm Hà Anh, 40 tuổi, TP HCM).

- Tiến sĩ Man Koon Suh : Về cơ bản mũi của người Việt thì khó phẫu thuật, bởi vì thường mũi thấp, xương mũi rộng, đầu mũi to, cánh mũi rộng. Cho nên chỉ phẫu thuật đặt sụn nhân tạo dạng Silicon thì rất khó để có 1 chiếc mũi đẹp. Do vậy phẫu thuật chỉnh hình mũi cho người Việt thì phải phối hợp chỉnh hình toàn bộ mũi như thu gọn xương, thu gọn đầu mũi, cắt các cánh mũi,... Mấu chốt quan trọng nhất là sử dụng sụn tự thân để chỉnh hình đầu mũi.

- Xin bác sĩ cho biết những side effect của face lift và phải chuẩn bị như thế nào để hạn chế tình trạng này? Xin cam on. (Nhat Khanh, 52 tuổi, Q3 TP HCM)

- BS. Tú Dung: Bất cứ 1 phẫu thuật nào cũng có thể biến chứng, phẫu thuật căng da mặt thì biến chứng đáng ngại nhất là tổn thương dây thần kinh mặt. Nếu phẫu thuật đúng kỹ thuật thì biến chứng này rất hiếm xảy ra.

- Chào ông Man Koon Suh! Xin cho tôi biết bệnh viện thẩm mỹ nào ở TP HCM chỉnh hình mũi uy tín và đẹp tự nhiên như đất nước Korea của ông. Thanh Huyền Phạm Ngũ Lão - Q.1 - TP.HCM (Nguyen Thanh, 28 tuổi, TP HCM).

- Tiến sĩ Man Koon Suh: Huyền thân mến! Bạn có thể liên hệ với Thẩm mỹ JW tại 141-143 Lê Thị Riêng, quận 1. Các bác sĩ tại đây đã được tu nghiệp và tiếp thu những kỹ thuật thẩm mỹ tiên tiến tại Bệnh viện Thẩm mỹ Jeong Won - Hàn Quốc (JW) sẽ hướng dẫn và tư vấn cụ thể về tình trạng của bạn.

- Tôi 35 tuổi, hiện sống ở Đồng Nai. Mắt tôi hơi húp bẩm sinh và da mắt hơi nhiều làm cho mắt không sáng và u buồn. Tôi muốn cắt bỏ lớp da thừa nhưng không cắt mí. Nếu làm như vậy tôi có thấy vết thẹo da không? Nhờ bác sĩ tư vấn thêm trường hợp của tôi, nên làm thế nào để đôi mắt hoàn hảo hơn (Ngan Jenny, 35 tuổi, Nhungoc@syvina.Com)

- BS. Việt Hảo: Trường hợp của bạn có thể là do tình trạng tích tụ nhiều mỡ ở vùng mi mắt. Trong trường hợp này phương pháp thích hợp nhất là lấy phần mỡ thừa qua vết mỗ trùng với nếp mi mắt (sau này không để lại sẹo). Nếu mí mắt không rõ có thể kết hợp tạo hình nếp mí, như vậy mắt sẽ đẹp tự nhiên sau mỗ. Chúc bạn nhiều sức khỏe.

- Mắt em là mắt một mí, ai cũng bảo nhìn mắt em buồn nên dẫn đến khuôn mặt em không được tươi. Em muốn bấm mắt hai mí tại vì nghe nói phương pháp này không đau, em cũng muốn biết một ca phẫu thuật như vậy chi phí khoảng bao nhiêu? Rất mong được bác sĩ tư vấn. Cảm ơn (Linh Nga, 24 tuổi, TP HCM).

- BS. Việt Hảo: Chào bạn, bạn 24 tuổi mắt một mí như vậy khả năng có thể thực hiện bấm mí Hàn Quốc được. Trường hợp mắt nhỏ hoặc mi mắt hẹp có thể kết hợp phẫu thuật làm mắt nở to. Bạn nên liên hệ với chúng tôi để gặp trực tiếp bác sĩ tư vấn chính xác và sẽ báo chi phí cho bạn.

- Em năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng. Đọc báo em được biết hôm nay trên báo có buổi phỏng vấn trực tuyến thẩm mỹ Hàn Quốc. Xin cho em hỏi các bác sĩ nếu em làm phẩu thuật cắt cánh mũi có ảnh hưởng gì không? Chi phí phẩu thuật là bao nhiêu? Thời gian thực hiện bao lâu? Xin cho em biết địa chỉ ở HCM của trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc, (Nu Nguyen Thi Ngoc, 28 tuổi, Nu.NTN@vib.Com.Vn)

- Tiến sĩ Man Koon Suh: Chào bạn, trong trường hợp của bạn có thể phẫu thuật cắt cánh mũi mà không ảnh hưởng gì. Rất nhiều phụ nữ Việt Nam đã làm theo cách này để có mũi đẹp hơn. Thời gian thực hiện phẫu thuật chỉ trong khoảng 1h và bạn cần một tuần để nghỉ ngơi sau phẫu thuật. Về chi phí tùy thuộc vào từng trường hợp, chúng tôi sẽ có những giá cả khác nhau. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

- Tôi có dự định đưa con gái tôi đi Hàn Quốc để phẫu thuật nâng mũi. Vậy cho tôi hỏi chi phí nâng mũi là khoảng bao nhiêu ? (Thu Luong Pham Thi, 30 tuổi, Drluong.Dentist@gmail.Com)

- Tiến sĩ Man Koon Suh: Chào bạn, hiện về chi phí nâng mũi tại Hàn Quốc có giá 2.500-6.000 USD tùy vào từng trường hợp cụ thể.

- Chào bác sĩ, tôi có ý định sửa mũi nhưng tâm lý rất lo sợ vấn đề an toàn. Phần hai bên sống mũi của tôi rất to và bè, cánh mũi cũng dày. Kết cấu quá phức tạp như vậy liệu có phẫu thuật được và nếu phẫu thuật thì chi phí bao nhiêu? Cảm ơn bác sĩ (Huynh Nhi, 24 tuổi, TP HCM)

- BS. Tú Dung: Mũi lân là một trường hợp phẫu thuật khó. Phẫu thuật vừa thu gọn đầu mũi và chỉnh hình sụn đầu mũi kết hợp sụn từ thân như sụn sườn, sụn vách ngăn để tạo hình thon gọn đầu mũi, phần xương mũi của bạn cần phải cắt và thu gọn. Cánh mũi của bạn không nên cắt đơn thuần mà kết hợp chỉnh hình đầu mũi sau đó thu gọn cánh mũi. Cắt xương là một kỹ thuật khó, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để gặp trực tiếp bác sĩ tư vấn chính xác hơn.

- Em từng đi phẫu thuật nâng mí mắt 1 lần, mà em vẫn chưa ưng ý vì mắt còn sup quá, nhìn không giống như người bình thường. Cho em hỏi nếu phẫu thuật theo kỹ thuật hiện đại phương pháp Hàng Quốc thì mắt em có thể nhìn giống như người bình thường được không. Địa chỉ phẫu thuật ở đâu, giá cả như thế nào, có phải chiệu đau vài tháng như lần đâu tiên nâng mí mắt hay không? (Phương Trần, 22 tuổi, Salestranphuong@gmail.Com)

- BS. Việt Hảo: Mỗ lại ở người đã được phẫu thuật mắt trước đây nhưng chưa vừa ý là một trong những trường hợp khó trong phẫu thuật thẫm mỹ mắt. Bạn nên liên hệ qua số điện thoại 0866832222 hoặc 0968681111 hoặc đến địa chỉ 141-143 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, quận 1 để gặp trực tiếp bác sĩ tư vấn chính xác hơn.

- Xin bác sĩ vui lòng cho biết chi tiết về việc giải phẩu thẩm mỹ mũi theo phong cách S line của Hàn quốc. Tôi bị vẹo vách ngăn, liệu có thể được thực hiện giải phẩu thảm mỹ mũi theo cách này không ? (Margaux Tran, 38 tuổi, 60 rue Charles de Gaules)

- Tiến sĩ Man Koon Suh: Trong trường hợp của bạn có thể phẫu thuật thẩm mỹ mũi theo phong cách S line - Hàn Quốc. Chi tiết các bước phẫu thuật như sau: chỉnh lại vách ngăn, cắt gọn hai xương, tạo hình đầu mũi.

- Em muốn nâng mũi nhưng không biết đến địa chỉ nào là uy tín, co chất lượng, chi phí 1 lần phẫu thuật là bao nhiêu? (Nguyen Thi Tuyet, 24 tuổi, Tuyet.Nguyen@gmail.Com)

- BS. Tú Dung: Phẫu thuật nân mũi trên 18 tuổi thì an toàn và đẹp nếu làm đúng kỹ thuật. Nâng mũi Hàn Quốc không phải là chỉ dùng sụn nhân tạo Silicon mà phải phối hợp sụn tự thân như sụn tai, sụn sườn và một số vật liệu đặc biệt như Alloderm, gortex.... Chi phí nâng mũi thay đổi tùy trường hợp, trung bình từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

- Em đang mang thai khoảng 7 tháng. Em muốn khi nào sinh xong em sẽ đi nâng mũi. Bác sĩ cho em hỏi khi em sinh xong được mấy tháng thì có thể nâng mũi được, chi phí cho 1 ca nâng mũi khoảng bao nhiêu, thời gian bao lâu vết mổ sẽ lành,và có ảnh hương gi không nếu em nuôi con bằng sữa mẹ. (Luu Thi Thu Thuy, 25 tuổi, Ttthuy@fimexco.Com.Vn).

- BS. Tú Dung: Lúc mang thai bạn không nên nâng mũi, sau sinh khoảng 6 tháng thì có thể nâng mũi được. Chi phí nâng mũi bạn có thể tham khảo tại website: http://thammyhanquoc.com.vn

- Tôi muốn sang Hàn quốc để giải phẩu thẩm mỹ mũi ở bệnh viện JW. Xin bác sĩ vui lòng cho biết thủ tục, chi phí, văn phòng liên hệ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Pháp. Sau khi giải phẩu, tôi sẽ ở lại Hàn quốc bao lâu ? Và mất bao lâu tôi mới có thể đi làm lại bình thường ? Xin vui lòng cản ơn bác sĩ (Margaux Tran, 38 tuổi, 60 rue Charles de Gaules)

- Tiến sĩ - bác sĩ Man Koon Suh: Chào bạn, nếu bạn muốn sang Hàn Quốc để phẩu thuật mũi, bạn có thể liên hệ tại Thẩm mỹ JW tại TP HCM. Về thủ tục, chúng tôi có thể hỗ trợ visa cho bạn sang Hàn Quốc. Về chi phí, tùy cấu tạo mũi, giá sẽ có những mức khác nhau. Bạn có thể gửi hình trực tiếp cho chúng tôi, sau đó chúng tôi xem xét và báo mức giá cụ thể cho bạn. Sau đó, bạn sẽ phải ở lại Hàn Quốc trong 1 tuần để theo dõi sau phẫu thuật.

- Em muốn tư vấn thẩm mỹ khuôn mặt thì giá khoảng bao nhiêu? Thời gian phục hồi có lâu không? Cảm ơn các bác sĩ? (Anh, 31 tuổi, Phamleanh2011@yahoo.Com.Vn)

- BS. Tú Dung: Phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt có rất nhiều kỹ thuật như cắt xương hàm, nâng mũi, độn cằm,... Giá cắt xương hàm là 70 triệu, nâng mũi Hàn Quốc sử dụng sụn tự thân giá khoảng 40 triệu đồng. Thời gian phục hồi là khoảng 1 tuần, sẽ bình thường sau 1 đến 2 tháng.

- Tôi năm nay 31 tuổi, mắt 1 mí hơi sụp, đôi mắt làm tôi có cảm giác mình không được lanh lẹ, mỗi lần trang điểm rất khó. Tôi muốn nhấn mí Hàn Quốc nhưng lại sợ nhìn bị trợn và mất tự nhiên. Xin Bác sỹ tư vấn cho tôi nên làm thế nào? (Nguyễn Ngọc Khánh, 31 tuổi, Dak lak)

- Bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo: Chào Khánh, bạn 31 tuổi, mắt hơi sụp, khả năng là do da thừa và tích tụ mỡ ở vùng mí mắt. Phương pháp phẫu thuật tốt nhất là lấy mỡ và da thừa mí mắt, kết hợp tạo nếp mí. Phẫu thuật thẩm mỹ mắt Hàn Quốc có ưu điểm tự nhiên và phù hợp với bản thân mình. Trong lúc mỗ, bác sĩ thao tác đo đạc rất cẩn thận, nên bạn hoàn toàn yên tâm, không sợ mất bị trợn. Chúc bạn khỏe!

- Dear Dr Man Koon Suh Năm 2009 tôi có sửa mũi theo phương pháp bọc sụn tự thân (lấy sụn từ tai). Nhìn kỹ nó hơi bị lệch và vẫn bị hếch đầu mũi. Hiện tôi chưa hài lòng với chiêc mũi này. Vậy tôi có thể sửa lại được không? Nếu đươc thì có hại gì về mặt sức khỏe cũng như thẩm mỹ? Cần sửa luôn thời gian này hay đợi một vài năm nữa? Dr Man Koon Suh trực tiếp sửa cho tôi được không? Chi phí khoảng bao nhiêu? Tôi phải nghỉ phép mấy ngày? (Tuyet Hong Luu, 30 tuổi, Tuyethongluu76@gmail.Com)

- BS. Man Koon Suh: Trường hợp này mũi khó. Phẫu thuật bao gồm dùng sụn vách ngăn để kéo dài đầu mũi, chỉnh lại sụn đầu mũi lệch thay sụn Silicon mới. Phẫu thuật mũi này an toàn. Bạn có thể phẫu thuật ngay bây giờ bởi vì thời gian phẫu thuật đã lâu. Bạn nên xin nghỉ phép 1 tuần. Chi phí khoảng 5.000USD tại Hàn Quốc và 35 triệu tại Việt Nam.

- Mắt em là mắt một mí, ai cũng bảo nhìn mắt em buồn nên dẫn đến khuôn mặt em không được tươi Em muốn bấm mắt hai mí tại vì nghe nói phương pháp này không đau, em cũng muốn biết một ca phẫu thuật như vậy chi phí khoảng bao nhiêu? (Thinga Truong, 22 tuổi, Thinga1986@gmail.Com)

- BS.Nguyễn Văng Việt Hảo: Trường hợp của bạn phuơng pháp phẫu thuật tốt nhất là bấm mí Hàn Quốc. Nếu mắt nhỏ hoặc khe mắt hẹp có thể kết hợp phẫu thuật làm mắt nở to. Chi phí phẫu thuật từ 8-15 triệu đồng tùy vào tình trạng mắt của bạn. Chúc bạn sớm có được đôi mắt như ý.

- Em muốn nâng sóng mũi nhưng còn thắc mắc vài điểm như sau: - Em muốn nâng chỗ sóng ( gần mắt) thôi , không nâng đầu mũi có được không. - Phẫu thuật theo kiểu nào là tốt nhất ( dùng sụn sườn , dùng sụn nhân tạo bọc sụn tai , dùng sụn nhân tạo ...) - Tuổi thọ các loại sụn đó sống chung với cơ thể là bao nhiêu năm. - Các biến chứng gì có thể xảy ra sau phẫu thuật , có nguy hiểm gì với tính mạng không. -Sau phẫu thuật có sưng không ,bao nhiêu ngày thì hết. (Chung Hong, 29 tuổi, Hongchunga7@yahoo.Com.Vn)

- BS. Tú Dung: Nếu trường hợp đầu mũi thon gọn và cao thì không cần nâng ở đầu mũi. Có thể sử dụng sụn nhân tạo, sụn sườn để nâng phần thấp gần hốc mắt. Sụn nhân tạo dùng đúng phương pháp thì rất an toàn và lâu dài, sụn sườn chỉ phù hợp một số trường hợp. Thời gian mũi sưng từ 3 đến 5 ngày.

- Tôi muốn có một cái mũi đẹp, tự nhiên nên làm ở đâu và chỗ nào đáng tin tưởng. Nếu cần tôi có thể qua Hàn Quốc, xin bác sĩ tư vấn giúp. Tôi là nam giới nhưng vẫn có nhu cầu làm đẹp (Phong Nguyen, 26 tuổi, Sofine299@yahoo.Com)

- BS. Tú Dung: Bạn có thể phẫu thuật tại Thẫm mỹ Hàn Quốc JW tại TP.HCM hoặc Bệnh viện thẫm mỹ JW tại Hàn Quốc. Thủ tục đi Hàn Quốc bạn có thể liên hệ tại Thẩm mỹ Hàn Quốc JW.

- Em 28 tuổi, em làm phẩu thuật cắt cánh mũi có ảnh hưởng gì không? Chi phí phẩu thuật là bao nhiêu? Thời gian thực hiện bao lâu? Xin cho em biết địa chỉ ở HCM của trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc, xin cảm ơn chương trình, chúc chương trình thành công. (Nu Nguyen Thi Ngoc, 28 tuổi, TP HCM)

- BS. Việt Hảo: Chào bạn, để quyết định phương pháp mổ nào là tốt nhất bạn nên gặp trực tiếp Bác sĩ để được khám và tư vấn chính xác hơn. Thông thường nên chỉnh phần mũi (có thể nâng mũi Hàn Quốc) cho đạt yêu cầu rồi mới quyết định cắt cánh mũi. Chi phí phẫu thuật cắt cánh mũi là 5 triệu VNĐ. Địa chỉ: Trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc taị số 141 - 143 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM. Cám ơn và chúc bạn nhiều sức khoẻ!

- Tôi đã sửa mũi cách đây 9 năm, nhưng bây giờ mũi bị tuột và hơi méo một chút. Nếu tôi sửa lại liền có được không? Giá tiền sửa là bao nhiêu? (Hà Uyên Minh, 37 tuổi, 104/5 Đường 16, P5-Quận Gò Vấp)

- BS. Tú Dung: Mũi bạn có thể sửa ngay để càng lâu thì sẽ gây thủng da đầu mũi. Trường hợp này phải sử dụng sụn vách ngăn và sụn tai để tạo hình đầu mũi. Chi phí là 35 triệu đồng tại Việt Nam.

- Tôi có cái mũi hơi xấu, muốn nâng sống mũi cho đẹp Xin các nhà tư vấn cho tôi biết: Nâng sống mũi có được đến già không, va chạm mạnh có bị ảnh hưởng không (Trần Thị Phương Trà, 26 tuổi, Hà nội)

- Tiến sĩ Man Koon Suh: Chào bạn, nếu bạn chọn phương pháp nâng mũi tự nhiên bằng cách dùng sụn từ tai hoặc sụn vách ngăn với độ cao vừa phải thì sẽ có thể giữ được lâu. Sau phẫu thuật nâng mũi hai tháng bạn phải cẩn thận. Nhưng sau đó có thể sinh hoạt bình thường. Theo tôi, dù mũi thường hay mũi nâng thì bạn cũng nên hạn chế va chạm mạnh vì điều đó có thể gây ra tổn thương.

- Em năm nay 28 tuổi, mắt em nhỏ và một mí, em muốn phẫu thuật mắt giống như các sao Hàn Quốc. BS có thể tư vấn cho em về chi phí, cũng như thời gian phẫu thuật, và phục hồi,cũng như có gây biến chứng gì không? Xin cảm ơn (Nguyễn Ngọc Anh Thư, 28 tuổi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ)

- BS. Việt Hảo: Chào bạn, trường hợp cuả bạn phươing pháp mổ thích hợp nhất là tạo mắt hai mí kiểu Hàn Quốc. Đây là kỹ thuật mổ tương đối công phu, đòi hỏi bác sĩ phải được đào tạo bài bản về phẫu thuật mắt. Bạn có thể đến Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW(đây là chi nhánh chính thức và duy nhất cuả bệnh viện Jeoong- Won Hàn Quốc) để được tư vấn chính xác hơn. Chúc bạn sức khoẻ!

- Thưa bác sĩ! Em năm nay 28 tuổi, do quá trình sinh nở nên vòng một của em không còn như trước. Em muốn hỏi chi phí một cuộc phẫu thuật vòng một là bao nhiêu? Thời gian bao lâu? Và tính hiệu quả như thế nào? (Vũ Minh Hằng, 28 tuổi, 121 Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân)

- BS. Việt Hảo: Chào bạn, trường hợp của bạn phương pháp mổ thích hợp nhất là nâng ngực nội soi qua đường nách. Đây là phẫu thuật nhẹ nhàng, an toàn và đặc biệt là không làm mất cảm giác vùng đầu ngực và không ảnh hưởng đến tuyến vú, sau này bạn vẫn có thể cho con bú bình thường. Thời gian phẫu thuật khoảng 30-40 phút. Bạn có thể xuất viện về trong ngày. Chi phí phẫu thuật trọn gói là 45 triệu VNĐ. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình.

- Con tôi 17 tuổi, cằm bị dài, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Tôi muốn cho cháu đi phẫu thuật nhưng không biết độ tuổi nào là phù hợp (Thảo Nhi, 16 tuổi, Trương Định, Hà Nội)

- Tiến sĩ Man Koon Suh: Phẫu thuật cắt xương hàm mặt tốt nhất là sau 18 tuổi. Sau khi xương phát triển ổn định, nếu là con gái thì phẫu thuật sau 5 năm kể từ kỳ kinh đầu tiên.

- Tôi đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Nhờ các BS sỹ tư vấn địa chỉ phẩu thuật mũi ở TP.HCM uy tín và đẹp. 2. Cho toi hỏi, sau khi phẩu thuật xong, hình mũi bị nghiêng thì có chỉnh lại được không? 3. Mũi quá cao đôi khi hợp với khuôn mặt, nhưng có khi lại không hợp làm cho khuôn mặt không tự nhiên. Vậy làm cách nào để phẩu thuật hình mũi hài hòa với khuôn mặt và đẹp một cách tự nhiên. (Huyen Thanh, 34 tuổi, Go Vap - TP.HCM)

- Tiến sĩ Man Koon Suh: Thanh mến, sau khi phẫu thuật xong, hình mũi bị nghiêng, bạn có thể phẫu thuật để chỉnh lại mũi cho thẳng. Quá trình phẫu thuật này không khó, không phức tạp và an toàn nên chị cứ yên tâm. Mũi như thế nào là đẹp thì còn tùy thuộc vào khuôn mặt mỗi người. Các bác sĩ sẽ có cách tư vấn và chỉnh sửa chiếc mũi của bạn sao cho phù hợp và hài hòa trên từng khuôn mặt nhất.

- Xin cho tôi hỏi giá của đặt túi ngực giọt nước là bao nhiêu và có bảo hành không? Túi đã đặt cách đây 3 năm nhưng do nhỏ nên tôi không hài lòng lắm. Tôi xin hỏi lần phẫu thuật tiếp theo khả năng biến chứng có cao không? Xin cảm ơn bác sĩ! (Gia Han, 30 tuổi, Quan Binh Tan)

- BS.Việt Hảo: Chào bạn, chi phí trọn gói cho phẫu thuật đặt túi ngực giọt nước là khoảng 56-60 triệu. Phẫu thuật lần sau về mức độ khó sẽ cao hơn lần đầu, đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật phải có nhiểu kinh nghiệm đánh giá và xử lý tốt. Bạn có thể đến Trung tâm phẫu thuật thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW của chúng tôi để gặp trực tiếp bác sĩ tư vấn chính xác. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Chúc bạn nhiều sức khoẻ!

- Cằm tôi nhỏ và ngắn, tôi muốn phẫu thuật để cho cằm to và dài ra có được không vậy, phẫu thuật ở đâu, giá? (Nguyễn Thu Hương, 27 tuổi, Đống Đa, Hà Nội)

- BS. Tú Dung: Phẫu thuật cằm có thể là độn cằm bằng Silicon hoặc phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng chính xương mình. Liên hệ Thẫm Mỹ Hàn Quốc JW, giá là khoảng 35 triệu đồng.

- Tôi nâng mũi cách đây được 15 năm, đến nay, phần sống mũi đó rất lộ. Xin tư vấn giúp cách khắc phục tình trạng này (Nguyễn Thùy Trang, 61 tuổi, 113 D9, Vĩnh Phúc, Hà Nội)

- Tiến sĩ Man Koon Suh: Để khắc phục tình trạng này không khó. Bạn chỉ cần trải qua 1 cuộc phẫu thuật lấy sụn silicon ra và thay bằng sụn mới. Trong trường hợp da quá mỏng, bạn phải sử dụng sụn tự thân hoàn toàn.

- Mũi của tôi rất tẹt, hầu như không có sống mũi. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi làm thế nào để sửa lại mũi sao cho thanh tú và đẹp như các diễn viên điện ảnh Hàn Quốc? (Thu Lan, 26 tuổi, Vinh - Nghệ An)

- BS. Tú Dung: Đa phần mũi tẹt là do cấu trúc xương mũi thấp và rộng nên khi nâng mũi phải chú ý phần xương có thể cắt xương để thu gọn. Mỗi người có 1 khuôn mặt riêng biệt nên mũi của một người nào thì phù hợp với khuôn mặt của người đó chứ không thể nói mũi của mình lại giống mũi người khác.

- Em muốn hỏi: Người gày có thể nâng ngực được không và làm thế nào để có đôi bòng đào như ý muốn và chi phí thế nào?(Nguyen My Thoa, 18 tuổi, 52 NGuyen CHi Thanh ,P10 ,q5)

- BS.Việt Hảo: Chào bạn, như tôi đã chia sẻ ở trên. Người béo hay người gày không quan trọng. Người gày vẫn có thể nâng ngực nội soi được. Vấn đề chọn loại túi ngực nào, kích thước bao nhiêu phụ thuộc vào bác sĩ thăm khám trực tiếp cho bạn. Chi phí nâng ngực nội soi trung bình khoảng 45 triệu đồng. Cám ơn bạn.

- Bác sĩ cho tôi hỏi: Tôi đã nâng ngực cách đây 3 năm nhưng do lúc đó tôi đặt ngực kích cỡ hơi nhỏ (loại 250), bây giờ tôi muốn đặt loại lớn hơn. Vậy cho tôi hỏi, chi phí cho túi đặt ngực lớn hơn là bao nhiêu và có nguy cơ biến chứng cao không? (Gia Han, 30 tuổi, Quan Binh Tan)

- BS.Việt Hảo: Chào bạn, bạn đã đặt túi loại 250, hiện tại muốn đặt loại lớn hơn, do đó phương pháp mổ thích hợp là nâng ngực qua đường chân núm vú. Phương pháp này không quá phức tạp nên bạn có thể yên tâm. Chi phí phẫu thuật lại khoảng 50 triệu đồng. Chúc bạn nhiều sức khoẻ!

- Thưa Bác sĩ! Em là nhân viên văn phòng, nên phải ngồi nhiều nên bị mỡ bụng to. Xin bác sĩ cho biết chi phí điều trị mỡ bụng có cao lắm không? Và hiệu quả như thế nào? (Huỳnh Thị Mỹ Linh, 28 tuổi, 129-131 Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân)

- BS.Việt Hảo: Chào bạn, trường hợp mỡ bụng to, phương pháp thích hợp nhất là hút mỡ bụng. Nếu có tình trạng thừa da vùng bụng, sẽ kết hợp cắt bỏ phần da thừa vùng bụng và tạo vòng eo. Chi phí phẫu thuật khoảng từ 30-50 triệu đồng.

- Tôi rất tự ti vì hai bên ngực sau khi sinh con càng ngày càng xẹp lép. Tôi muốn tư vấn phương pháp nâng ngực ít đau, an toàn và đẹp tự nhiên, không lộ sẹo. (Thương Huyền, 32 tuổi, Nha Trang, Khánh Hòa)

- Bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo: Chào bạn, phương pháp nâng ngực nội soi có thể đáp ứng những yêu cầu của bạn như: ít đau, an toàn, đẹp tự nhiên và không để lại sẹo (do sẹo thường nằm trùng với lằn nách). Một trong những ưu điểm lớn nhất của nâng ngực nội soi là hồi phục rất nhanh, bạn có thể xuất viện về trong ngày. Chúc bạn nhiều sức khỏe.

- Tôi muốn nâng ngực nhưng thấy nhiều người hay bị lệch ngực sau khi thẩm mỹ. Xin hỏi bác sĩ tại sao có tình trạng này (Jenifer, 27 tuổi, TP HCM)

- Bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo: Chào bạn, tại trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW, chúng tôi áp dụng kỹ thuật nâng ngực nội soi với túi định hình, giúp đánh giá chính xác thể tích và vị trí đặt túi cho cân xứng hai bên. Ngực sau mỗ có dáng đẹp mềm mại tự nhiên và cân đối hai bên.

- Sau khi sinh tôi rất béo. Liệu có cách nào giảm béo thật nhanh nhưng không cần phẫu thuật không (Nguyễn Hà, 22 tuổi, Hai Bà Trưng)

- BS.Việt Hảo: Chào bạn, phương pháp giảm béo nhanh và thích hợp nhất là hút mỡ bụng. Đây là phương pháp đơn giản, nhẹ nhàng, bạn có thể xuất viện về ngay trong ngày. Cảm ơn bạn.

- Cách đây nửa năm, tôi đi nâng ngực để muốn có vòng 1 đẹp như ý. Kết quả ngực tôi đẹp nhưng lúc nào cũng cứng đơ. Chồng tôi vì thế mà chẳng thèm ngó ngàng đến vợ. Có cách nào khiến ngực tôi mềm tự nhiên để lấy lại cảm giác cho chồng. Xin chương trình cứu giúp hạnh phúc gia đình tôi (Minh Anh, 33 tuổi, Hà Nội)

- BS.Việt Hảo: Chào bạn, trường hợp của bạn có thể bị tình trạng co thắt bao xơ xảy ra sau khi đặt túi ngực. Phương pháp điều trị là loại bỏ bao xơ và đặt lại túi ngực khác. Sau mổ, bạn phải được bác sĩ hướng dẫn massage sớm để ngực được mềm mại tự nhiên. Cảm ơn bạn.

- Tôi muốn giảm béo nhanh mà không phải nghỉ làm. Xin bác sĩ tư vấn giúp một phương pháp. (Nam Anh, 27 tuổi, Hà Tây)

- Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung: Có rất nhiều phương pháp để giảm béo, nhưng để giảm béo nhanh theo như mong muốn của bạn, thì phương pháp tốt nhất là hút mỡ bụng và đùi. Sau khi thực hiện, bạn cần nghỉ ngơi 3-4 ngày là sẽ khỏe trở lại.

- Cách đây 2 tháng, tôi đi phẫu thuật bơm ngực, bác sĩ làm quá đà nên ngực tôi to như 2 quả bưởi. Điều này khiến tôi mất tự tin, mặc áo cứ bị hớt về đằng trước. Xin bác sĩ cho biết, liệu có khả năng đi phẫu thuật nhỏ lại nó to thêm, hoặc ngược lại nó trở thành bé tý. (Hoàng Anh, 37 tuổi, TP HCM)

- BS. Tú Dung: Trường hợp của bạn cần phải phẫu thuật thay túi ngực mới, nếu trường hợp da dư quá nhiều hoặc chảy xệ thì kết hợp thu gọn ngực.

- Mặt tôi tròn, ai cũng bảo để mũi hình túi mật thể hiện sự sung túc, no đủ. Nay tôi muốn sửa mũi thành thẳng và nhỏ gọn hơn. Người ta bảo sửa mũi ảnh hưởng đến sự nghiệp và số phận. Điều này có đúng không? (Mai Hân, 22 tuổi, TP HCM)

- BS. Tú Dung: Chào bạn, theo tôi không phải phẩu thuật thẫm mỹ thay đổi hoàn toàn số phận. Bởi vì thẩm mỹ chỉ làm cho mình đẹp hơn, hài lòng hơn với bề ngoài của mình.

- Tôi đã theo dõi buổi phỏng vấn từ đầu đến cuối và nhận thấy rằng làm cho mình đẹp lên là nguyện vọng chính đáng. Vậy xin hỏi các bác sĩ một lần nữa: Phẫu thuật thẩm mỹ có thực sự an toàn và đẹp như Sao Hàn Quốc? Xin cảm ơn các bác sĩ! (Phạm Thị Minh Anh, 34 tuổi, Hà Nội).

- BS. Nguyễn Phan Tú Dung: Mỗi người có một nét đẹp riêng cho nên khi phẫu thuật thẩm mỹ không quá kỳ vọng là mình phải giống người này người kia. Khi phẫu thuật thẩm mỹ bạn phải chọn những cơ sở uy tín, Bác sĩ có bằng cấp rõ ràng, Bác sĩ có kinh nghiệm và tâm huyết với nghề.

BS: Man Koon Suh: Nếu bạn chọn được Trung tâm thẩm mỹ uy tín, tin cậy sử dụng phương pháp an toàn thì phẫu thuật thẩm mỹ sẽ thực sự an toàn. Mỗi người sẽ có một gương mặt khác nhau nên sau khi phẫu thuật sẽ không thể cho bạn được nét đẹp như ngôi sao mà bạn kỳ vọng, nhưng bạn sẽ có một nét đẹp riêng. Điều mà phẫu thuật thẫm mỹ mang đến là bạn sẽ đẹp hơn.

BS: Nguyễn Văng Việt Hảo: Tôi nghĩ làm đẹp là nguyện vọng của tất cả mọi người. Tuy nhiên làm đẹp phải phù hợp vóc dáng và khuôn mặt của mình. Mỗi người chúng ta đều có những nét riêng biệt khác nhau, không nên quá lạm dụng phải giống hoàn toàn với các ngôi sao. Ưu điểm lớn nhất của Thẩm Mỹ Hàn Quốc là thẩm mỹ đẹp tự nhiên.

Vì thời gian có hạn, chúng tôi không thể trả lời hết hoàn toàn câu hỏi của các bạn. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại Trung tâm Phẩu thuật Thẫm Mỹ Hàn Quốc JW qua Email: drdunghanquoc@gmail.com hoặc drhaohanquoc@gmail.com

