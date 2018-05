Bài toán cho nám da

Nám được xem là một dạng tăng sắc tố bất thường do quá trình tăng sản sinh sắc tố melanin dưới da. Có nhiều nguyên nhân hình thành nám như di truyền, thay đổi nổi tiết tố sau sinh, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời… Nám do nội tiết tố và do di truyền khó điều trị hơn so với các dạng nám bị ảnh hưởng của tác nhân bên ngoài.

Trước đây, nám da thường đường điều trị bằng laser với nhiệt lượng cao nên dễ gây thương tổn đối với làn da nhạy cảm đã qua lột tẩy. Bác sĩ thường khuyến cáo bệnh nhân nên đến những bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ có máy soi da để xác định rõ nguyên nhân cũng như độ nặng nhẹ của nám da.

Khắc phục nhược điểm của tia laser, công nghệ White Skin đã ra đời giúp điều trị nám giảm 90% chỉ sau sáu 6 tuần.

White Skin là công nghệ điều trị nám với thành phần chủ đạo là tinh chất Nano (bao gồm: Ace, vitamin C, Shine) được kết hợp với máy kim cương và công nghệ Oxy Oasis (cung cấp oxy tinh khiết, serum 3D). Công nghệ giúp da giải quyết cùng một lúc ba vấn đề lão hóa như tăng sắc tố (nám, tàn nhang), da khô, nếp nhăn.

Các chuyên gia làm đẹp tại hệ thống Lavender (độc quyền chuyển giao phương pháp này tại Việt Nam) cho rằng khi tinh chất Nano được đẩy sâu vào bên trong da sẽ ức chế quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin, kích thích sự phát triển của tế bào sinh trưởng khiến các chân nám tự động đùn lên trên mặt da và bị loại bỏ khi bạn rửa mặt. Công nghệ Oxy Oasis sẽ bơm oxy tinh khiết cùng với những tinh chất serum 3D đến vùng da vừa được điều trị giúp làm trẻ hóa tế bào da, chữa lành các tổn thương đồng thời tạo nên hiệu ứng căng co các sợi collagen có sẵn, kích thích sản sinh sợi collagen mới mỗi ngày, giúp da trông mịn màng, trắng sáng và trẻ trung hơn.

Bác sĩ da liễu Nguyễn Thị Minh tại hệ thống Lavender spa khuyên các bạn gái tăng cường hiệu quả điều trị nám nên tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và ngưng sử dụng các sản phẩm lột tẩy không rõ nguồn gốc. Sau điều trị luôn sử dụng kem chống nắng SPF từ 30 và không sử dụng mỹ phẩm sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh. Đặc biệt nên tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ trong quá trình điều trị. Bạn nên thường xuyên đến kiểm tra, soi da bằng máy 3D A - One một tháng một lần để xác định rõ các chân nám đã được loại bỏ hoàn toàn chưa phòng trường hợp nám tái phát.

(Nguồn: Lavender spa & Clinic)

HN003403