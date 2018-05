Bấm mí Hàn Quốc cho trẻ có ảnh hưởng gì không?

Trả lời:

Đặc điểm của phương pháp tạo mí Hàn Quốc là tạo được nếp mí rõ ràng, tự nhiên, kết quả ổn định lâu dài mà không cần cắt da. Ngoài ra, sau khi thực hiện, nếu không thích hình thức mí mới, bạn có thể đưa mắt trở về hình thái tự nhiên ban đầu.

Kỹ thuật thực hiện bằng tạo liên kết giữa da mi mắt và cơ nâng mi, do đó khi mở, mắt sẽ hình thành nếp mí mới. Thời gian thực hiện khoảng 15 phút, kết quả giữ được lâu dài và ổn định. Mắt sẽ sưng nề nhẹ khoảng vài ngày. Do không sử dụng biện pháp cắt da nên kỹ thuật này không gây đau, không để lại sẹo cũng như không gây ảnh hưởng tới thị lực, sức khỏe.

Phương pháp này được sử dụng điều chỉnh mí mắt trong những trường hợp mắt một mí muốn tạo thành hai; mí mắt hai bên to nhỏ không đều muốn điều chỉnh cân đối; mí sụp do da thừa muốn chuyển dịch da chùng để có mí đẹp hơn; mí mắt nhỏ muốn tạo mí to hơn hoặc quá nhiều nếp mí muốn điều chỉnh lại thành một nếp mí rõ ràng…

Trường hợp của con bạn mới 12 tuổi, cần tư vấn trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa để có được quyết định chính xác.

Tư vấn bởi Viện thẩm mỹ Hà Nội:

