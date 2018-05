Bản chất của Collagen

Collagen chiếm tới 25% tổng lượng protein trong cơ thể người, nó có chức năng chính là kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau (mô liên kết). Các nhà khoa học thường ví chúng giống như chất keo dính các bộ phận trong cơ thể lại thành một khối hoàn chỉnh. Với tổ chức da, ngoài nhiệm vụ liên kết, collagen còn có nhiệm vụ tạo nên sự đàn hồi cho da. Đây chính là lý do tại sao collagen ở da có định dạng khác so với collagen ở các bộ phận khác.

Da mặt chúng ta có thể giãn ra khi cười, nói chuyện hay nheo mắt, và co lại như cũ khi ngừng các hoạt động này là do sự chuyển động của cơ và khả năng đàn hồi của da. Khi còn trẻ da căng, mịn và theo năm tháng da nhão dần, xuất hiện ngày càng nhiều nếp nhăn là do sự suy giảm và thay đổi về tính chất của collagen.

Collagen chính là nhân tố quan trọng nhất giúp chúng ta duy trì làn da trẻ trung, căng mịn của mình. Như vậy, sự kỳ diệu của collagen là ở chỗ chúng không chỉ có ảnh hưởng tới sự sống và tồn tại của cơ thể con người mà còn là nhân tố quan trọng nhất của da, quyết định về sự trẻ trung hay già nua của làn da.

GS. TS Đào Văn Phan, nguyên chủ nhiệm bộ môn dược lý trường Đại học Y Hà Nội cho biết: “Collagen là thành phần chính trong các tổ chức liên kết, với da Collagen có tác dụng làm tăng khả năng đàn hồi của da, nhờ đó có tác dụng chống nhăn da”.

Lão hoá da bắt đầu từ tuổi 25, lượng collagen giảm dần trung bình 1% năm và giảm tới trên 30% trong giai đoạn mãn kinh và tiền mãn kinh. Vì vậy, ngay ở tuổi 30-40, chúng ta nên bắt đầu bổ sung collagen để duy trì sự khoẻ mạnh, săn chắc và trẻ trung của làn da.

