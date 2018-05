Bí kíp để có vòng ngực căng tròn

Ngọc Phương có gương mặt đẹp và thanh tú. Gặp Phương lần đầu ai cũng ấn tượng với đôi mắt sâu, sống mũi cao, bờ môi căng mọng đẹp. Vì thế mà Tuấn đã “phải lòng” Phương như điếu đổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Song đúng là ở đời không ai hoàn thiện cả. Mặc dù sở hữu một gương mặt xinh xắn nhưng vòng một của Phương lại quá khiêm tốn. Thậm chí nếu cô mặc một chiếc áo ngực mỏng, bỏ đi gương mặt người ta sẽ đinh ninh rằng đó là thân hình của một người đàn ông. Điều đó khiến Phương mặc cảm ghê gớm.

Giống trường hợp của Ngọc Phương, chị Mai Lan (một nhân viên quảng cáo) cũng luôn thấy tự ti vì vòng ngực nhỏ. Chị Lan đã lập gia đình và có một cậu con trai gần 2 tuổi. Thời con gái, dù ngực không thuộc diện phổng phao nhưng chị vẫn tự tin vì nó săn chắc và cân đối với hình dáng của mình. Sau khi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, từ lúc cai sữa cho bé, cặp tuyết lê của chị đã xuống cấp tệ hại. Mặc dù chồng chị vẫn luôn tỏ ra rất yêu vợ và trong chuyện chăn gối cũng luôn nồng nhiệt, nhưng chị vẫn thấy ám ảnh về bầu ngực của mình.

Sở hữu một bộ ngực hấp dẫn luôn là mơ ước chính đáng của phái đẹp. Với sự tiến bộ của công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ, giờ đây bạn có thể biến giấc mơ này thành hiện thực. Phương pháp nâng ngực nội soi hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ giúp bạn có vòng ngực căng tròn gợi cảm, đồng thời kiểm soát tốt vùng phẫu thuật, hạn chế tối đa tổn thương, giúp phục hồi nhanh chóng sau phẫu thuật.

Phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực an toàn và hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào chuyên môn bác sĩ mà còn ở loại túi ngực được đưa vào bên trong cơ thể khách hàng. Nâng ngực bằng phương pháp nội soi đặt túi ngực là một trong những phẫu thuật thẩm mỹ được ưa chuộng vì cho kết quả thẩm mỹ tức thì, ngực đẹp tự nhiên và lâu bền với thời gian.

Bác sĩ đang tư vấn cho khách hàng về các loại túi Gel độn ngực an toàn.

Túi độn ngực đạt tiêu chuẩn có tuổi thọ cao, đặc biệt là dạng túi Gel có thể tồn tại an toàn và lâu bền trong cơ thể. Vì túi ngực dạng Gel có tính chất siêu mềm, tạo cảm giác như chính phần cơ thể phụ nữ, khả năng định hình cao, ngay cả khi bị cắt đôi. Vì vậy không gây cảm giác cộm hay sờ thấy gờ túi nên trông ngực đẹp tự nhiên. Hiện nay, trên thị trường có nhiều dạng túi ngực, Bệnh viện Thu Cúc lựa chọn sử dụng túi gel do hãng Allergan và Mentor - nguồn gốc từ Mỹ được FDA chứng nhận, giúp bạn có thể an tâm về chất lượng. Cấu tạo của túi có vỏ gồm 3 lớp bên trong là silicone định hình. Sau khi nâng ngực bạn sẽ sở hữu khuôn ngực căng tròn, mềm mại, không ảnh hưởng đến vấn đề gối chăn hay cho con bú.

Sau khi nâng ngực tại Bệnh viện Thu Cúc, vòng ngực sẽ căng tròn, quyến rũ.

Với đội ngũ bác sĩ giỏi nhiều năm kinh nghiệm, cơ sở vật chất với hệ thống phòng mổ vô khuẩn một chiều hiện đại, sử dụng túi độn ngực chất lượng, Bệnh viện Thu Cúc là một trong những lựa chọn làm đẹp thông minh cho chị em. Giờ đây, một vòng ngực đẹp sẽ giúp bạn tự tin diện những bộ đầm sexy và quyến rũ hơn trước phái mạnh.

