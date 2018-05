Bí kíp mắt đẹp cuốn hút của mẫu ảnh 19 tuổi

Vóc dáng chuẩn, làn da trắng mịn cùng khuôn mặt xinh đẹp, Phương Nhi (người mẫu ảnh) được nhiều shop thời trang, mỹ phẩm tại Hà Nội mời làm người mẫu. Tuy nhiên, trước đó cô gái 19 tuổi luôn tự ti vì đôi mắt nhỏ của mình. “Thực ra mắt Nhi vốn không to tròn như bây giờ. Hồi trước, mỗi khi ra ngoài đi chơi, mình đều phải trang điểm rất kỹ, dùng hết kích mí rồi kính áp tròng… Điều này khiến mình tốn khá nhiều thời gian, có lần có cuộc hẹn chỉ 10 phút nhưng mất tới cả tiếng đồng hồ trang điểm. Sau khi nhận được sự tư vấn của bạn bè và tìm hiểu kỹ, mình quyết định tới Thu Cúc làm mí ngay khi vừa học xong cấp 3”, Phương Nhi chia sẻ.

Đôi mắt hai mí long lanh hiện nay giúp khuôn mặt Phương Nhi thêm cuốn hút, nhìn có chiều sâu hơn

Là đơn vị đã thực hiện tiểu phẫu tạo hình mí cho Phương Nhi, Bệnh viện Thu Cúc cho biết trường hợp của Nhi hơi khác so với phần đa các bạn trẻ đi làm mí khác. Thông thường các bạn trẻ trong độ tuổi từ 18-25 thường da vùng mí mắt căng nên chỉ cần thực hiện bấm mí là đã có thể sở hữu đôi mắt 2 mí to tròn. Tuy nhiên, mắt của Phương Nhi trước kia có tình trạng sụp mí nhẹ khiến da hơi trùng và có bọng mỡ mỏng, do vậy để đạt kết quả cao bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật tạo hình hai mí Hàn Quốc.

Tại Thu Cúc, bác sĩ sẽ thăm khám và tư vấn phương pháp phù hợp để đạt kết quả tốt.

Theo các chuyên gia thẩm mỹ, tạo hình mí mắt là tiểu phẫu không quá phức tạp, giúp khắc phục những khiếm khuyết vùng mắt, mắt kết hợp tạo mắt 2 mí hiệu quả. Tuy nhiên, mắt là bộ phận vốn rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương nên đòi hỏi bác sĩ thực hiện phải thực sự khéo léo, nắm giữ những “bí quyết nhà nghề” để thực hiện quy trình phẫu thuật được an toàn.

Tham khảo một quy trình chuẩn về tiểu phẫu tạo hình mắt hai mí tại Thu Cúc - đơn vị thẩm mỹ nổi tiếng tại Việt Nam, các bước để tiến hành tiểu phẫu này gồm: tư vấn với bác sĩ để xác định phương pháp; kiểm tra sức khỏe gồm xét nghiệm loại trừ các trường hợp chống chỉ định và thử phản ứng thuốc gây tê; tiếp đó là đo vẽ thẩm mỹ vùng mí mắt; tiến hành gây tê và thực hiện tiểu phẫu trong phòng phẫu thuật vô khuẩn; sau khi kết thúc tiểu phẫu, mí mắt được dán băng bảo vệ chuyên dụng rất nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến tổng thể gương mặt.

Đặc biệt, tại Thu Cúc bác sĩ sử dụng dao laser để tiến hành tiểu phẫu nên không gây chảy máu. Vết tiểu phẫu rất nhỏ, được khâu khéo léo bằng chỉ thẩm mỹ chuyên dụng, tạo nếp mí đẹp tự nhiên, không để lại sẹo, cho đôi mắt khi mở nhìn tinh anh, hút hồn hơn.

Quy trình phẫu thuật được thực hiện trong phòng mổ vô khuẩn, đảm bảo an toàn

Gần 2 thập niên hình thành và phát triển, Thu Cúc là thương hiệu thẩm mỹ uy tín được chị em tin tưởng mỗi khi có nhu cầu cải thiện nhan sắc. Địa chỉ được phái đẹp yêu thích do hiệu quả thẩm mỹ cao, chi phí hợp lý, hiệu quả thẩm mỹ lâu dài cùng phong cách phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp trong không gian sang trọng.

Trong tháng 7, Thu Cúc thực hiện chương trình tiếp bước sự nghiệp cho các bạn trẻ “Nhan sắc tự tin, xin việc dễ dàng”. Theo đó, tặng 20% chi phí bấm mí, cắt mí, thêm 5% cho khách hàng cũ hoặc bạn đi cùng. Xem thêm tại đây.

Liên hệ: Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc - Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Địa chỉ: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 0964.080.999 – Tổng đài tư vấn: 1900.55.88.96

Email: tuvan@thucuchospital.vn

Website: thammythucuc.vn Thẩm mỹ Thu Cúc Sài Gòn Địa chỉ: Số 55A Đường 3/2, phường 11, quận 10, TP HCM

Hotline: 0904 434 888. Tổng đài tư vấn: 1900.55.88.96

Website: thucucsaigon.vn/

Email: tuvan@thucucsaigon.vn

(Nguồn: Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc)