Bí kíp trẻ hóa vùng mắt cho phái đẹp

Trẻ hóa vùng mắt thu hút được rất nhiều sự quan tâm của phụ nữ bởi đôi mắt sáng, khỏe, to tròn không chỉ giúp các chị em xinh đẹp hơn mà còn mang đến sự tự tin cũng như thành công trong cuộc sống.

Tuy nhiên, đa số phụ nữ khi bước qua tuổi 25, da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, đặc biệt với da ở vùng mắt. Bên cạnh đó, đặc điểm của mắt người Việt Nam thường bị mô mỡ nhiều do khí hậu nhiệt đới, lượng ánh sáng mặt trời cao, trong khi ra đường chị em thường không mang theo kính bảo vệ. Theo phản xạ tự nhiên, mắt nheo lại khiến cho cơ mắt phải hoạt động liên tục, lâu ngày dẫn đến phần mỡ trên mắt ngày càng dày thêm. Do đó, để có được đôi mắt to đẹp và nhìn trẻ trung hơn, nhiều chị em đã tìm đến phương pháp cắt mí mắt trên tại các trung tâm thẩm mỹ.

Đôi mắt tươi trẻ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống.

Chị Lan Anh (Kim Mã, Hà Nội) cho biết: "Bước sang tuổi 35, cơ thể với nhiều biến đổi khiến tôi phải ngỡ ngàng. Da tôi bắt đầu xuất hiện nhiều nếp nhăn, đặc biệt vùng da mắt. Đôi mắt vốn không to lại thêm dấu hiệu của tuổi tác khiến tôi như già thêm mấy tuổi nên tôi quyết định đi cắt mí mắt trên".

Giống trường hợp của chị Lan Anh, Ngọc Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) sở hữu đôi mắt một mí khá nhỏ lại cộng thêm tình trạng sụp mí. Luôn cảm thấy tự ti với đôi mắt của mình, tuy sợ đau nhưng Hà vẫn muốn đi cắt mí. Thấy chị bạn cùng cơ quan cắt mí thành công, Hà càng có thêm động lực để đi phẫu thuật.

Các bác sĩ đang thực hiện cắt mí mắt trên tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, dịch vụ cắt mí mắt trên được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm, giúp phái đẹp sở hữu nếp mí mới đẹp tự nhiên, không để lại sẹo và an toàn.

Những ưu điểm cắt mí trên tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc:

- Mắt đẹp tự nhiên, tươi trẻ.

- Mí mắt không còn da chùng, mỡ thừa.

- Mí mắt to và rõ hơn.

- An toàn hơn bởi được thực hiện tại bệnh viện.

- Không ảnh hưởng hay xâm lấn đến các vùng xung quanh.

- Không để lại sẹo.

- Không ảnh hưởng đến thị lực.

Sau khi phẫu thuật cắt mí mắt tại Thu Cúc, chị em sẽ sở hữu đôi mắt tươi trẻ hơn.

Cắt mí mắt trên là phẫu thuật nhỏ song không hề đơn giản bởi quanh mắt có rất nhiều dây thần kinh, vùng da quanh mắt mỏng, rất nhạy cảm. Bạn chỉ nên thực hiện ở những địa chỉ có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, bác sĩ có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm.

