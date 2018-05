Bí mật nhỏ cho sự tự tin

Với một bộ đồ lót phù hợp, những khiếm khuyết cơ thể bạn sẽ được che giấu, từ đó cho bạn một vóc dáng cân đối hơn. Tuy nhiên, để lựa chọn một bộ đồ lót phù hợp thật không đơn giản. Nó tùy thuộc vào cơ thể và cả phong cách của bạn. Do đó, bạn cần cẩn thận và kỹ tính trong việc chọn đồ lót và hãy lưu ý những điều sau:

Đồ lót “đồng hành” cùng bạn suốt cả ngày, trong mọi hoạt động. Vì thế, bạn cần phải đặt tiêu chí thoải mái lên hàng đầu.

Mặc đồ lót quá chật sẽ gây khó chịu, thậm chí gây bệnh. Còn đồ lót quá rộng sẽ không đáp ứng được yêu cầu bảo vệ cơ thể. Do đó, bạn cần phải chọn một bộ đồ lót thật vừa vặn. Bạn có thể nhờ nhân viên bán hàng tư vấn để tìm ra bộ đồ lót vừa vặn nhất.

Nếu bạn cảm thấy đồ lót này là quá mỏng hoặc quá dày với bạn thì không nên mua. Những chất liệu vải dày có thể bó và nhìn trông xấu hơn. Bạn có thể tìm loại vải mềm. Ưu tiên chất liệu cotton vì nó làm da thông thoáng. Sau đó, bạn có thể có những lựa chọn khác như lanh, lụa...

Bạn có thể tính size áo ngực như sau: chuẩn bị thước dây (đơn vị đo: inch)

Bước 1: đo vòng băng áo (band size). Dùng thước đo đặt dưới chân ngực, thẳng thước sao cho thước phủ sát phần lưng. Chỉ giữ thước thẳng không giữ quá chặt hoặc quá lỏng. Làm tròn tới số gần nhất. Ví dụ: Nếu đo được là 27 3 phần 8 inch thì làm tròn thành 27, còn 27 1phần 2 inch (70 cm) thì làm tròn thành 28. Làm tròn rồi sẽ được một con số là A.

Nếu A là số chẵn thì cộng thêm 4 inch bằng B (với B là band size). Nếu A là số lẻ thì cộng thêm 5 inch bằng B (với B là band size). Ví dụ: Nếu bạn đo vòng chân ngực là 27,5 inch thì làm tròn thành 28, vì là số chẵn nên cộng thêm 4 inch thành 32 inch. Như vậy band size của bạn là 32.

Bước 2: đo vòng căng nhất trên ngực. Đứng thẳng, 2 tay đặt ở bên cạnh, đặt thước lên vùng cao nhất của bộ ngực. Lưu ý khi đo kích thước ngực là khi bạn mặc áo lót không có gọng đẩy. Cũng giống như trên ko giữ quá chặt hoặc quá lỏng miễn sao thước thẳng và thoải mái là được. Cũng làm tròn theo số gần nhất giống như trên, nếu rơi vào một phần 2 thì làm tròn lên. Được một con số gọi là C.

Bước 3: tìm cup ngực. Có được 2 số đo ở bước 1 và bước 2 rồi. Các bạn lấy số C (ở bước 2) trừ cho số B (ở bước 1) bằng D. Nếu D bằng 0 đến một phần 2 inch trở xuống thì là Cup AA. D bằng một phần hai đến một inch trở lên thì Cup A. D bằng 2 inch trở lên thì là Cup B. D bằng 3 inch trở lên thì là Cup C. D bằng 4 inch trở lên thì là Cup D. D bằng 5 inch trở lên thì là Cup DD hoặc E...

Ví dụ: B của bạn ban đầu là 32 inch; C là 35 inch nên C-B bằng 35 đến 32 bằng 3 inch nên bạn cup C. Band size (số A) của bạn là 32 và cup C nên size áo lót của bạn là 32C.

