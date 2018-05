Bí quyết chăm sóc da cho vẻ đẹp không tuổi

Khi bước qua ngưỡng 30, người phụ nữ nào cũng phải đối mặt với sự thay đổi xấu đi của làn da. Sắc tố da và nếp nhăn li ti ở khóe miệng, đuôi mắt, cổ… xuất hiện và nhiều hơn khi dần đến tuổi 40, 50. Liên kết collagen và elastin thoái hóa, da đàn hồi kém, dẫn đến vết nhăn, chảy xệ ở hai bên khóe miệng và bầu mắt dưới. Sự lưu thông máu giảm làm chậm quá trình phục hồi da. Cùng lúc đó là sự xuất hiện của sạm, nám, tàn nhang...

Làn da trẻ đẹp không tuổi.

Để giữ gìn được làn da đẹp không tuổi thì sự đầu tư chăm sóc một cách khoa học là không thể thiếu và không thể không thường xuyên. Với thẩm mỹ Xuân Trường, để giữ gìn làn da đẹp không tuổi là việc đơn giản. Nhiều khách hàng đã tìm lại vẻ trắng sáng rạng rỡ, căng tràn sức sống cho làn da, trẻ lại chục tuổi so với tuổi thật. Điều này đã mang lại cho họ sự tự tin, thành công, hạnh phúc trọn vẹn hơn trong cuộc sống.

Trước hế,t bạn cần hiểu làn da trắng chưa chắc đã khỏe, song làn da khỏe sẽ luôn đẹp rạng rỡ bởi nó không chỉ sáng, mịn màng, săn chắc mà còn có thể kháng lại các tác nhân xấu như: nắng, khói, bụi, stress… hay thậm chí là ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hay các bệnh lý về da.

“Mãi mãi tuổi 30” Luxury Skin Care, nuôi dưỡng làn da không tuổi.

Liệu trình chăm sóc da “Mãi mãi tuổi 30” tác động ngăn chặn các nguyên nhân gây lão hóa với quy trình 3 bước: làm sạch, săn chắc, tái tạo da, giúp loại bỏ tế bào sắc tố hiện có, kích thích sự săn chắc collagen và tăng cường hình thành các collagen mới. Vital C peel plus O2 trắng sáng da tối đa bằng cách mở rộng hàng rào tế bào, đưa oxy và vitamin C liều lượng cực cao vào sâu trong da.

Sau khi hấp thụ các dưỡng chất, tế bào da trẻ khỏe, kết cấu da săn chắc.

Electroporation giúp các dưỡng chất thẩm thấu sâu, da hấp thụ đồng loạt các thành phần GA & AHAs, L-ascorbic acid, Oxygen. Plant stem cell collagen nuôi dưỡng tế bào từ bên trong, làm da trắng sáng, săn chắc và căng tràn sức sống sau khi điều trị.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Xuân Trường)