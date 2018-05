Bí quyết giảm 17 kg của cô gái từng ngất xỉu vì ăn kiêng

Thời cấp 3, cân nặng của My nặng đỉnh điểm là 75 kg. Cô trở thành tâm điểm của sự bàn tán, bị chọc ghẹo là "khủng long". Lên đại học, Hà My quyết tâm tới phòng gym để giảm cân, lấy lại sự tự tin cho bản thân. Thời gian đầu, vì khá nôn nóng giảm cân nhanh và không tìm hiểu kỹ phương pháp, cô gái trẻ hì hục tập và nhịn ăn. Thói quen có hại này kéo dài khiến sức khoẻ cô suy giảm nghiêm trọng. My bị tụt huyết áp và ngất xỉu liên tục khiến gia đình rất lo lắng. May mắn là My đã dừng cách ăn kiêng đày đọa bản thân này từ sớm.

Sau đó cô gặp bạn trai hiện tại, người đã giúp My hiểu sâu hơn về gym và cách giảm cân khoa học. Anh cũng là nguồn động lực to lớn để cô thay đổi bản thân, phấn đấu để đẹp hơn mỗi ngày. Bí quyết của My không có gì ngoài: tập luyện, tập luyện và tập luyện.

Hà My trong một buổi tập. Ảnh: M.H.

Trong tuần, My tập 6 buổi, nghỉ một buổi để cơ nghỉ ngơi và phục hồi, tránh gây tình trạng kiệt sức. Một buổi tập của My thường kéo dài gần 2 tiếng. Đến phòng tập, My có 2 hiệp khởi động nhẹ nhàng rồi tập các hiệp chính, dùng 75-85% sức lực bản thân. Kết thúc bài tập dành cho các nhóm cơ, My chạy bộ hoặc đạp xe thêm 30-45 phút nữa trước khi nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể. Cô gái trẻ chọn những bài tập nặng kết hợp cardio để tích cực giảm mỡ.

Sau vài tháng nỗ lực tập, My giảm 15 kg, cân nặng 60 kg và duy trì cân nặng này suốt hơn 3 năm qua. Giảm cân thành công, My bắt đầu tập luyện cho body săn chắc sexy hơn với những bài tập cho eo thon và cải thiện vòng 3. Quả ngọt sau 3 năm mình tập luyện, My giảm 17 kg, 3 vòng ưng ý, cơ thể săn chắc và quan trọng hơn là sức khỏe tổng thể được cải thiện. Từ quá khứ thừa cân luôn chỉ mặc quần áo size XXL, không tự tin chụp hình và chưa bao giờ dám đo các vòng, hiện tại My đã có thể tự tin diện những bộ quần áo yêu thích với size L hoặc M. Số đo 3 vòng hiện tại của My là: 89-65-97 (cm).

My tập cùng tạ. Ảnh: M.H.

Trong ăn uống, My tính toán rất kỹ hàm lượng dinh dưỡng để cân đối so với trọng lượng cơ thể để loại bỏ mỡ thừa. Mỗi bữa, cô tính toán để không ăn thừa calo vì dễ gây tích mỡ, đồng thời luôn nạp đủ lượng protein từ thịt bò, cá hồi, ức gà, cá ngừ... để giữ cơ.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Rút kinh nghiệm từ những lần kiệt sức vì ăn kiêng, cô gái trẻ không bao giờ nhịn ăn mà chọn thực phẩm tốt để giảm mỡ, tăng cơ. Nguồn tinh bột cô chọn từ cơm gạo lứt, yến mạch, khoai lang và ăn chất béo tốt từ các loại hạt như hạt hạnh nhân, hướng dương, óc chó ...

My chia sẻ, đối với những người mới tập luyện, không nên nôn nóng cho việc giảm cân, vì giảm cân giảm mỡ là cả quá trình dài không thể đốt cháy giai đoạn trong 1-2 ngày. Theo cô gái, hãy dành thời gian tìm hiểu thật kỹ kiến thức về gym, từ cách luyện tập cho đến dinh dưỡng để không bị lãng phí thời gian.

Nhớ lại tuần đầu tiên bắt đầu tập luyện Hà My chỉ muốn bỏ cuộc vì cơ thể đau rã rời, không hề muốn vận động. Tuy nhiên, ước mơ cải thiện ngoại hình trỗi dậy giúp cô kiên trì đến cùng. Tháng đầu tiên, do thiếu kiến thức, cô tập linh tinh cả tháng trời và bị tăng cân. Sau đó My dành thời gian nghiên cứu bài bản và tính toán khối lượng bài tập cân bằng cùng chế độ dinh dưỡng. Hiện tại My đã có công thức dinh dưỡng và giáo án tập cho riêng mình đồng thời có thể lên giáo án cho người khác thay đổi bản thân­.­­­­­ Hiện tại, My vẫn nỗ lực tập luyện để giảm tỷ lệ mỡ cơ thể, phấn đấu đạt vóc dáng săn chắc hơn.

Chu Thị Hà My, 23 tuổi, đang sống tại Hà Nội, cao 1,73 m, cân nặng 58 kg.

Khánh Ly