Bí quyết giảm eo của diễn viên Lê Phương

Khác với lo lắng của không ít khán giả sau những thông tin không vui về cuộc hôn nhân của cô với Quách Ngọc Ngoan, trong lần trở lại này, Lê Phương vẫn rạng rỡ, tươi tắn, có phần xinh đẹp hơn trước.

Cô chia sẻ vóc dáng của cô thay đổi khá nhiều, nhất là phần bụng sau khi sinh bé Cà Pháo, ngoài việc tập thể dục, ăn uống, cô phải đầu tư thêm vào một số liệu pháp điều trị để lấy lại vòng eo thon. Lê Phương từng thử qua một số công nghệ tiêu mỡ bụng nhưng kết quả không như mong đợi. Cho đến khi trải nghiệm công nghệ tiêu mỡ Thermo C và Cavitation phiên bản 6S từ Italy tại Belas Spa, sau một liệu trình 20 lần điều trị, cô đã giảm được khoảng 10cm số đo vòng bụng.

Lê Phương đã giảm được 10cm vòng bụng sau khi điều trị tiêu mỡ bụng tại Belas Spa.

Lê Phương cho biết, sự kết hợp giữa Thermo C và Cavitation 6S là lựa chọn để tiêu mỡ và giảm số đo một cách hiệu quả, an toàn. Phương pháp này sẽ tác động trực tiếp vào các huyệt đạo để thanh lọc cơ thể, tiêu mỡ, giảm béo. Ứng dụng theo nguyên lý tự nhiên của cơ thể, với tần số dao động cao từ 3000nm đến 8000nm, Thermo C và Cavitation 5S sử dụng dòng ánh sáng rung động thâm nhập vào từng mô mỡ, hóa lỏng mỡ thừa, “đốt mỡ”, kích thích lưu thông bạch huyết để đào thải độc tố, nước thừa.

Ngay sau khi mỡ thừa được giải phóng ra khỏi cơ thể, hệ thống làm lạnh sẽ tác động lên từng vùng da, giúp thu nhỏ lỗ chân lông, tạo “phom” người. Hệ thống này sẽ tác động trực tiếp vào những nhóm cơ đã bị thoái hóa, kéo giãn, làm săn chắc, tăng độ dẻo dai, giảm hiện tượng phù, nề, đồng thời cải thiện cấu trúc và vẻ tươi sáng của da.

Đây là quy trình giảm mỡ thừa ở những vùng khó và mang lại hiệu quả cao từ trước tới nay. Sau 10 đến 20 lần điều trị, vùng bụng dưới của chị em sẽ có trạng thái ổn định, nhỏ gọn và săn chắc hơn. Giờ đây, Lê Phương có thể tự tin trở lại sàn diễn, sẵn sàng cho những dự án phim mới đầu năm.

