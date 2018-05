Bí quyết giảm mỡ bụng sau sinh

Phụ nữ trong quá trình mang thai được bồi bổ nhiều thức ăn bổ dưỡng cộng với thói quen ít vận động và cơ bụng vốn rất lỏng lẻo nên mỡ tích tụ tại vùng bụng nhiều.

Luyện tập thể thao và ăn kiêng hợp lý rất tốt cho cơ thể, tuy nhiên hiếm người giảm mập thành công dựa trên việc ăn kiêng và tập thể dục do thiếu thời gian và thiếu kiên nhẫn. Một cách hữu hiệu để giảm mỡ ở bụng nhanh chóng là thực hiện một quy trình giảm mập cục bộ bằng công nghệ Thermo C.

Đây là phương pháp giảm số đo từng vùng theo ý muốn, chỉ tập trung giảm mỡ tại vùng cần giảm mà không gây ảnh hưởng đến các vùng khác, không cần ăn kiêng cũng không gây đau đớn hay để lại dấu vết như phẫu thuật mà hiệu quả lại khả quan.

Công nghệ Thermo C là phương pháp giảm số đo từng vùng theo ý muốn.

Do ở những chị em mới sinh mỡ đang còn ở dạng lỏng nên quá trình phục hồi sẽ dễ dàng hơn so với những trường hợp béo lâu ngày, mỡ đã chuyển thành dạng cellulite hay còn gọi là mỡ cứng, vón cục. Công nghệ Thermo C thế hệ 4G của công nghệ giảm béo hiện đại sẽ tác động trực tiếp vào các huyệt đạo để thanh lọc cơ thể. Ứng dụng theo nguyên lý tự nhiên của cơ thể, với tần số dao động cao từ 3.000nm đến 8.000nm, dòng ánh sáng rung động sẽ thâm nhập vào từng mô mỡ, hóa lỏng mỡ thừa, “đốt mỡ” và kích thích lưu thông bạch huyết để đào thải độc tố và nước thừa. Ngay sau khi mỡ thừa được giải phóng ra khỏi cơ thể, hệ thống làm lạnh trong công nghệ Thermo.C sẽ tác động dần dần lên từng vùng da, giúp thu nhỏ lỗ chân lông và tạo “phom” người nhanh chóng.

Hệ thống làm lạnh của máy sẽ tác động trực tiếp vào những nhóm cơ đã bị thoái hóa và kéo giãn, làm săn chắc, tăng độ dẻo dai, giảm đi hiện tượng phù, nề, đồng thời cải thiện cấu trúc và vẻ tươi sáng của da.

Công nghệ Thermo C thế hệ 4G của công nghệ giảm béo hiện đại sẽ tác động trực tiếp vào các huyệt đạo để thanh lọc cơ thể.

Với phương pháp tiêu mỡ và tạo dáng cơ thể mới này, bạn sẽ cảm nhận được kết quả rõ rệt trong những lần điều trị đầu tiên và kết quả sẽ tiếp tục có dấu hiệu khả quan hơn nữa trong suốt những ngày sau đó. Đây là quy trình giảm mỡ thừa ở những vùng khó và mang lại hiệu quả cao, đặc biệt hiệu quả cho phụ nữ sau khi sinh. Chỉ sau 10 đến 20 lần điều trị, vùng bụng dưới của chị em sẽ trở lại trạng thái ổn định gần giống như thời con gái, nhỏ gọn và săn chắc. Quan trọng hơn cả là bề mặt da vẫn săn chắc và mịn màng và tình trạng da thừa, chùng nhão biến mất.

