Bí quyết giữ 'lửa yêu' cho phụ nữ U40

Bất cứ cặp đôi nào cũng mong muốn có cuộc sống vợ chồng viên mãn dài lâu, tuy nhiên, quy luật thời gian rõ ràng là không dễ cưỡng lại. Bước vào độ tuổi tứ tuần cũng là lúc đa số chị em phải đối mặt với hàng loạt vấn đề khó nói trong chuyện chăn gối. Bởi tuổi tác càng cao, các cơ quan chức năng trong cơ thể bắt đầu suy giảm, gây nên tình trạng thiếu hụt hormone cũng như nội tiết tố estrogen ở nữ giới. Một nguyên nhân khác khiến âm đạo mất tính đàn hồi, trở nên lỏng lẻo, thậm chí “khô hạn” đến từ quá trình quan hệ tình dục, sinh nở.. nhiều lần của phụ nữ U40.

Sự kém tự tin trong đời sống vợ chồng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Đối mặt với vấn đề lão hóa vùng kín, nhiều người tự tìm hiểu cách điều trị hoặc sử dụng các loại thuốc bôi, thuốc xông không rõ nguồn gốc. Một số khác sẵn sàng chi mạnh tay cho dịch vụ may vá cửa mình tại địa chỉ thiếu uy tín, sử dụng nhiệt không an toàn… nên vùng kín không những không được cải thiện mà còn thâm sạm, xấu xí hơn. Đó là lý do ngày càng nhiều chị em tìm đến phẫu thuật trẻ hóa vùng kín như một giải pháp cải thiện chức năng sinh lý an toàn, để "chuyện ấy" của mỗi cặp đôi luôn đầy ắp cảm xúc thăng hoa.

Thấu hiểu lo lắng của đa phần phụ nữ U40, các chuyên gia Mỹ đã nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ trẻ hóa vùng kín tiên tiến Petit Lady. Từ việc thu nhỏ kích thước, cải thiện màu sắc cho đến tăng cường độ đàn hồi, giảm thiểu tình trạng khô hạn, vùng kín của chị em sẽ lại tràn đầy sức sống và tươi trẻ như thời con gái.

An toàn không đau, không sẹo và mang lại sự thư giãn thoải mái là những lý do Petit Lady được nhiều chị em lựa chọn để “giữ lửa” hạnh phúc gia đình.

Là phương pháp trẻ hóa vùng kín ứng dụng công nghệ laser thế hệ mới 2940nm Action II, Petit Lady kích thích tổng hợp collagen, giúp cơ vòng âm đạo săn chắc tự nhiên từ sâu bên trong. Thành âm đạo thu hẹp đến đâu, lớp niêm mạc mới được tái tạo đến đó làm tăng khả năng đàn hồi và làm hồng các môi lớn, môi bé một cách toàn diện. Đồng thời với việc cải thiện tổng thể cấu trúc thành âm đạo, phương pháp này cũng là “cứu cánh” cho phụ nữ U40 khỏi các nguy cơ bệnh lý và các chứng viêm nhiễm mãn tính thường gặp ở vùng kín.

Điểm cộng của Petit Lady không chỉ là khả năng phục hồi hình dạng bên ngoài, mà còn nằm ở hiệu quả thu hẹp ống âm đạo giãn rộng bên trong, đem đến cho chị em những cảm xúc như tuổi đôi mươi ngay sau lần điều trị đầu tiên.

Giải pháp trẻ hóa vùng kín Petit Lady đã có mặt tại Việt Nam thông qua Viện thẩm mỹ Lavender. Môi trường vô trùng, các thiết bị hiện đại nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu cùng đội ngũ chuyên gia trực tiếp thăm khám và trị liệu, cam kết đem đến sự hài lòng cho khách hàng, xem thêm tại đây.

Từ ngày 28/12/2015 đến 30/1, Lavender giảm ngay 10% chi phí và tặng thêm một buổi tương đương cho khách hàng tham gia liệu trình 2 buổi trẻ hóa vùng kín Petit Lady. Ngoài ra, hàng loạt dịch vụ làm đẹp công nghệ cao khác cũng đang được ưu đãi trên 50%, chi tiết tại đây.

Từ 1/12/2015, Viện thẩm mỹ 5 sao Lavender hoạt động tại 2 địa chỉ: 19 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04)22 199 199,(04)73 099 999, (04) 33 899 999, (04)39 423 939; (04)39 423 636

33-35 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 39333219; (08) 39333218

Facebook: vienthammylavender

Hotline: 0967 11 9999

Tổng đài: 1900 6686

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Lavender)