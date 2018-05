Bí quyết làm đẹp cho làn da

Nghiên cứu từ Elizabeth Arden đã chỉ rõ rằng nám được hình thành do các tế bào sắc tố chịu tác động của ánh nắng, môi trường, tuổi tác, tâm lý, nội tiết... sản sinh ra các Melanin (hắc tố) bên trong da và đẩy dần lên trên bề mặt da.

Nám trải qua ba giai đoạn hình thành và phát triển. Nám được loại bỏ toàn diện khi cả ba giai đoạn được tác động mạnh mẽ. Trong đó, để cải thiện nám rõ rệt và nhanh chóng, Elizabeth Arden chú trọng đến giai đoạn đầu tiên: kìm hãm hoàn toàn việc sản sinh Melanin tại tế bào săc tố, giúp ngăn cản nám hình thành.

White Glove Extreme ngăn cản sự hình thành của nám từ giai đoạn đầu tiên đến từ chiết xuất khoáng biển mới - Celluslosomes Eryngium. Chiết xuất quý hiếm này có nguồn gốc tự nhiên từ cây nhựa ruồi biển sống ở bờ đại dương, có khả năng thích nghi trước những điều kiện khắc nghiệt như: mất nước, nước mặn, ánh nắng gay gắt và cát khô. Loài cây này có thể hoạt hoá cơ chế bảo vệ bên trong, nở hoa và phát triển mạnh. Sau rất nhiều nghiên cứu về tác dụng các đặc tính của loài cây này đối với da, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng được cơ chế tự vệ mạnh mẽ của nó, giúp ngăn ngừa sự hình thành nám ngay ở giai đoạn đầu tiên, hỗ trợ sự săn chắc và đàn hồi cho làn da.

Bên cạnh thành phần chiết xuất khoáng biển mới, White Glove Extreme còn mang trong mình chìa khóa kỳ diệu cho vẻ đẹp sáng ngời, rạng rỡ, căng mịn của làn da. Đó là phức hợp Emblica C, là sự phối hợp giữa sức mạnh của dẫn chất vitamin C và Emblica, đem lại làn da trắng sáng hiệu quả nhưng rất dịu nhẹ.

Bộ sản phẩm dưỡng trắng và trị nám ban đêm gồm: Sữa rửa mặt dạng bọt, mặt nạ dưỡng trắng, dung dịch cân bằng độ ẩm, viên nang trị nám ban đêm, kem dưỡng làm sáng da vùng mắt, Gel dưỡng trắng thu nhỏ lỗ chân lông, tinh chất đặc trị dưỡng trắng.

Vitamin C có các nhân tố làm sáng da, đồng thời hiệu quả cao trong việc chống lão hóa và làm săn chắc da. Tác động của vitamin C được tăng cường trong White Glove Extreme nhờ sự kết hợp với Emblica. Emblica (còn được biết là cây lý gai Ấn Độ), là một kho báu, một chiết xuất giàu vitamin C từ trái cây và quan trọng trong các bài thuốc cổ truyền phương Đông đã được sử dụng cách đây hàng nghìn năm. Hợp chất từ hai thành phần này gồm Emblica C có khả năng điều chỉnh và kìm hãm sự sản sinh Melanin ngay từ giai đoạn tổng hợp, làm sáng màu các Melanin đã hình thành, loại bỏ Melanin trên bề mặt da và tăng cường sản sinh collagen, cho làn da săn chắc hơn.

Sự kết hợp giữa sức mạnh của Emblica C cùng chiết xuất khoáng biển mới trong White Glove Extreme tạo nên một công thức có thể làm sáng da và chống lão hóa. Cấu trúc nhẹ nhàng, êm dịu của các thành phần có trong sản phẩm giúp an toàn và mang lại sự mịn màng đối với cả làn da nhạy cảm nhất.

Sau các bước làm sạch da bằng sữa rửa mặt dạng bọt và cân bằng độ độ ẩm, sử dụng bộ sản phẩm dưỡng trắng trị nám gồm: Tinh chất dưỡng trắng trị nám ban ngày, kem dưỡng làm sáng da hàng ngày, tinh chất dưỡng trắng chống nắng SPF50, kem lót và phấn dạng nén.

Bộ sản phẩm White Glove Extreme mang đến 12 sản phẩm cho bước chăm sóc da hoàn chỉnh: Sữa rửa mặt dạng bọt, dung dịch cân bằng độ ẩm, tinh chất làm sáng trị nám ban ngày, viên nang trị nám ban đêm, Gel dưỡng ẩm, kem dưỡng ẩm, kem dưỡng bảo vệ da ban ngày với chỉ số chống nắng SPF 50 PA+++, kem dưỡng làm sáng da vùng mắt, cùng kem lót và phấn nền dạng nén.

Trong tháng 8 này, Elizabeth Arden gửi đến phái đẹp Việt Nam chương trình đặc biệt: dành tặng set sản phẩm kích cỡ du lịch - Travel size White Glove Extreme 5 sản phẩm, khi khách hàng mua hàng với trị giá hóa đơn trên 5.500.000 đồng. Set quà tặng tiện lợi sẽ là bạn đồng hành giúp chăm sóc, nâng niu làn da phái đẹp trong những chuyến công tác xa nhà và những hành trình du lịch, khám phá thú vị của mùa hè.

