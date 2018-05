Bí quyết làm đẹp da sau tuổi 30

Đối với nhiều phụ nữ, tuổi 30 là cột mốc đánh dấu sự thăng hoa trong công việc, hạnh phúc trong tình yêu và mặn mà về nhan sắc. Nhưng có một sự thật khiến chị em luôn thấy lo lắng, đó là việc làn da bắt đầu xuất hiện tình trạng khô, nhăn và sạm.

Theo các chuyên gia, 3 vấn đề về da có mối liên hệ nhân quả với nhau, để xóa đi khô, nhăn, sạm, lấy lại làn da mịn màng, săn chắc, cần phải phối hợp bộ ba siêu hoạt chất để tác động đồng thời từ bên trong.

Sau tuổi 30, làn da phụ nữ bắt đầu bị lão hóa nhanh hơn. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra ba vấn đề về da là khô, nhăn, sạm. Bên cạnh đó, tác động từ ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường, thuốc lá, bia rượu... cũng làm da bị tổn thương từ nhẹ đến nghiêm trọng tùy theo mức độ tiếp xúc, khiến tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn.

Khi da khô, các tế bào thiếu độ ẩm sẽ làm da trở nên sạm và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Còn đối với da đã bị nhăn hay sạm, tình trạng khô sẽ làm cho da nhăn, sạm nhiều hơn. Ngoài ra, khi da khô và có nhiều nếp nhăn, khả năng phản xạ ánh sáng sẽ kém khiến da hấp thu tia cực tím nhiều hơn và dễ bị sạm nám.

Để giải quyết tận gốc tình trạng này, bạn cần chọn giải pháp tác động từ bên trong cùng với cơ chế giải quyết đồng thời các vấn đề bằng những dưỡng chất, hoạt chất đặc hiệu:

Da khô: dùng các chất giữ ẩm, đặc biệt là a-xít béo Omega. Omega có trong Evening Primrose Oil (một chiết xuất từ thảo dược) có tác dụng sinh học cao.

Da nhăn: bổ sung collagen. Đây là loại protein giữ vai trò chính trong việc nâng đỡ và làm da săn chắc.

Da sạm: dùng các chất chống oxy hóa mạnh giúp làm nhạt màu hắc sắc tố Melanin. Trong đó, mạnh là Procyanidin. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh với tác dụng chống oxy hóa cao gấp 50 lần so với vitamin E và cao gấp 20 lần so với vitamin C.

Trên thị trường hiện nay, nhiều sản phẩm đã có các dưỡng chất, hoạt chất này nhưng chỉ tác động độc lập với nhau và thường không giải quyết đồng thời ba vấn đề khô, nhăn, sạm.

Viện bào chế Galien - Pháp đã nghiên cứu và sản xuất viên uống Younger. Sản phẩm được kết hợp bởi collagen, omega và các chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa và xóa đi đồng thời 3 vấn đề khô, nhăn, sạm từ bên trong, tái tạo làn da săn chắc, mịn màng và tươi trẻ.

