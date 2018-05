Bí quyết nâng mũi an toàn đón xuân

Ngày nay, nhu cầu làm đẹp để chào đón năm mới trở thành một xu hướng được nhiều chị em yêu thích. Và trong những ngày cuối năm này, dịch vụ nâng mũi nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Phẫu thuật tạo hình sống mũi là loại phẫu thuật khá phổ biến, đặc biệt đối với người châu Á. Do đa số người châu Á đều mang đặc điểm là dáng mũi thấp và vì muốn tạo hình dáng mũi thanh tú hơn nên họ tìm đến sự trợ giúp của phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mang tâm lý lo lắng khi đi nâng mũi.

Dáng mũi cao xinh của sao Hàn.

Tâm lý không an tâm khi độn các vật liệu lạ vào trong mũi là do có khá nhiều trường hợp dị ứng, không phù hợp với cơ thể dẫn đến tình trạng bóng đỏ đầu mũi, lộ chất liệu, dị ứng chất liệu... Một điều đáng lo ngại khác của nhiều khách hàng là sợ sau khi nâng, mũi không hài hòa với đường nét trên gương mặt. Xét về thẩm mỹ, người châu Á nói chung có khuôn mặt tròn, đôi mắt nhỏ và không sâu, vì thế, nếu dáng mũi quá cao sẽ khiến khuôn mặt trở nên thô cứng, thiếu nét cân đối.

Với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về hiệu quả làm đẹp cũng như tính an toàn của khách hàng khi lựa chọn các dịch vụ nâng mũi, các chuyên gia thẩm mỹ đã nghiên cứu và ứng dụng thành công kỹ thuật nâng mũi S-line chỉnh hình toàn bộ dáng mũi, sử dụng chủ yếu là sụn tự thân để làm chất liệu độn. Phương pháp nâng mũi S-line Hàn Quốc được đánh giá cao nhờ chất liệu độn an toàn và thân thiện với cơ thể. Không giống như các phương pháp nâng mũi cũ sử dụng chất liệu nhân tạo dễ dẫn đến những biến chứng. Phương pháp nâng mũi này sử dụng chất liệu độn tự thân (sụn tai, sụn sườn, sụn vách ngăn...) nên giúp hạn chế các sự có cố liên quan đến chất liệu.

Kỹ thuật nâng mũi S-line an toàn được thực hiện tại Thẩm mỹ viện Kangnam.

Trước khi tiến hành nâng mũi, bác sĩ sẽ dựa trên cấu trúc khuôn mặt và hình dáng mũi của từng người để tư vấn, tính toán chính xác tỷ lệ cần điều chỉnh và cắt gọt chất liệu phù hợp. Sau đó, chất liệu độn sẽ được đưa vào khoang mũi thông qua một đường rạch nhỏ bên trong lỗ mũi. Lúc này, bác sĩ sẽ kết hợp chỉnh hình toàn diện 3 phần (đầu mũi, sống mũi, chân mũi) để tạo dáng mũi đẹp tự nhiên, cân đối, hài hòa với khuôn mặt. Cuối cùng, vết rạch được đóng kín bằng chỉ khâu thẩm mỹ, ẩn bên trong mũi.

Trong suốt quá trình thực hiện, bạn sẽ không có cảm giác đau hay khó chịu nào. Nhờ thế, bạn có thể quay trở lại ngay với công việc mà không cần thời gian nghỉ dưỡng dài ngày. Sau khi nâng mũi, bạn có thể tự chăm sóc tại nhà, chỉ cần lưu ý nhỏ như: giữ vệ sinh sạch sẽ vùng mũi và tránh va chạm mạnh trong những ngày đầu. Quá trình nâng mũi được thực hiện trong vòng 60 - 90 phút, bạn đã sở hữu ngay dáng mũi cao, có độ cong tự nhiên, hài hòa với khuôn mặt như ý muốn và hoàn thiện chỉ sau khoảng 7 ngày. Tìm hiểu chi tiết về nâng mũi S-line Hàn Quốc tại đây.

Nâng mũi S-line Hàn Quốc mang lại dáng mũi đẹp.

Để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ an toàn theo công nghệ Hàn Quốc, Thẩm mỹ viện Kangnam tổ chức chuyên đề "Thẩm mỹ an toàn" diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 15/1. Chương trình tư vẫn miễn phí các dịch vụ thẩm mỹ Hàn Quốc với các bác sĩ thẩm mỹ đầu ngành để giúp khách hàng hiểu biết đầy đủ và chính xác hơn, có thể lựa chọn công nghệ làm đẹp phù hợp, mang đến hiệu quả làm đẹp cao và an toàn tuyệt đối cho tất cả khách hàng.

Chỉ còn 3 ngày nữa chương trình sẽ kết thúc nhưng số lượng khách hàng đăng ký tham gia tư vấn, thăm khám và thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng lên. Để đáp lại sự quan tâm, tin tưởng của khách hàng, Thẩm mỹ viện Kangnam tiếp tục áp dụng giảm 20% các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc sau thời gian diễn ra chương trình cho những khách hàng đăng ký đến hết ngày 15/1. Đăng ký tư vấn các dịch vụ thẩm mỹ Hàn Quốc tại đây để được các chuyên gia giải đáp và tư vấn rõ ràng, chi tiết hơn.

