Bí quyết sở hữu nụ cười quyến rũ

Theo một thống kê thú vị mang tên “Put a Price on Value” (Đặt giá tiền lên giá trị) của tạp chí New York Times năm 2010, một nụ cười "hớp hồn" người đối diện có thể giúp bạn dễ dàng tăng thêm 4-5% thu nhập so với đồng nghiệp.

Hạn chế đồ ăn, thức uống có đường

Các loại đồ ăn, thức uống hay nước ngọt có gas chính là kẻ thù nguy hiểm cho nụ cười của bạn. Đường bám trên răng là môi trường thuận lợi cho hàng tá vi khuẩn gây sâu răng và gây mùi hơi thở. Đồng thời phẩm màu trong các thức ăn, đồ uống ấy cũng làm răng bạn bị ố, xỉn màu nữa. Bạn hãy tăng cường uống nước lọc vừa tốt cho sức khỏe, vừa giữ gìn hàm răng trắng sáng.

Đồ uống có ga có hại cho răng miệng.

Vệ sinh răng miệng đều đặn

Nếu bạn chưa chăm sóc răng miệng tốt thì đây là lúc bạn nên quan tâm đặc biệt cho nụ cười đáng yêu của mình. Việc vệ sinh bao gồm chải răng đúng cách và đều đặn từ 2 đến 3 lần mỗi ngày sau khi ăn, dùng chỉ nha khoa (thay vì tăm) để lấy đi các thức ăn thừa mắc giữa các kẽ răng.

Bạn nên đánh răng hàng ngày sau mỗi bữa ăn.

Giữ hơi thở thơm tho

Một nụ cười tự tin phải là một nụ cười phải vừa đẹp và vừa trắng sáng và thơm nữa. Sau khi đánh răng, bạn hãy dùng nước súc miệng có hương thơm của các loại tinh dầu tự nhiên. Nước súc miệng vừa lấy đi các mảnh bám li ti trên răng ở những ngóc ngách bàn chải không với tới, vừa tiêu diệt vi khuẩn gây mùi và còn tặng thêm cho bạn một hơi thở thơm mát kéo dài cả ngày. Thành phần nước súc miệng diệt khuẩn Listerine có 4 loại tinh dầu: tinh dầu lý bách hương, bạc hà, bạch đàn hay tinh dầu Mêtyla Salitylat, rất tiện lợi cho bạn chăm sóc hàm răng trắng sáng và nụ cười tự tin tỏa nắng. Đặc biệt, phái mạnh nếu sở hữu một hơi thở thơm tho sẽ dễ dàng “hạ gục” cô nàng trong tầm ngắm của mình.

Bạn đừng quên súc miệng hàng ngày.

Tô điểm thêm cho nụ cười

Hàm răng và hơi thở là hai yếu tố chính của một nụ cười đẹp, nhưng làn môi đẹp cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Thế nên, bạn gái hãy kiểm tra gương và dặm lại son vài lần trong ngày để khuôn mặt luôn tươi tắn.

Nước súc miệng Listerine có thành phần chính chiết xuất từ 4 tinh dầu: tinh dầu lý bách hương, tinh dầu bạc hà, tinh dầu bạch đàn và tinh dầu Mêtyla Salitylat, giúp làm sạch các mảng bám trên trên răng, giảm thiếu tối đa các bệnh về răng miệng và diệt khuẩn gây hôi miệng. Đặc biệt, khi mua bộ đôi hương bạc hà thơm mát từ ngày 14/12 tại các siêu thị toàn quốc, các tòa nhà văn phòng ở TP HCM và Hà Nội, bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm giá đến 30% với bộ đôi siêu tiết kiệm chỉ với giá 33.000 đồng.

(Nguồn: Listerine)