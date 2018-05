Bí quyết thân hình săn chắc của các hot boy

Là một trong những thí sinh gây ấn tượng tại cuộc thi "Phái mạnh Việt", Jay Võ - chàng trai sinh năm 1985 cao 1m77 sở hữu thân hình của một siêu mẫu. Jay Võ cho biết anh luôn duy trì lối sống tích cực và kiên trì luyện tập thể thao để hướng đến hình ảnh một anh chàng nam tính, khoẻ mạnh, có sức chịu đựng và sức bền cao, không chỉ khoe cơ bắp, sức mạnh mà còn toát lên phong cách lịch lãm, tinh tế.

Phước Thắng - huấn luyện viên quốc tế ở Học viện NASM (National Academy Sports Medicine) cũng chia sẻ: "Nếu muốn có một cơ thể săn chắc, bên cạnh việc nỗ lực tập luyện với những bài tập tổng hợp giúp các nhóm cơ phát triển, nam giới cũng cần áp dụng chế độ ăn một cách khoa học nhằm giúp hỗ trợ săn chắc cơ".

Phước Thắng cho biết, ngoài chế độ tập luyện, chế độ dinh dưỡng cũng cần quan tâm chú ý.

Hữu Vi, chàng trai người mẫu 9X ghi dấu với nhiều thành tích trong thời gian gần đây. Sau khi đoạt giải Á Vương tại cuộc thi Mister Global tại Bangkok và dần lấn sân vào điện ảnh, anh luôn giữ vững được phong độ và ghi điểm bởi cơ thể rắn rỏi, 6 múi ấn tượng. Hữu Vi cũng đồng tình với Phước Thắng và cho biết anh luôn duy trì thói quen tập luyện hàng ngày để cơ bắp luôn săn chắc, cân đối và không quên bổ sung các nguồn dinh dưỡng chứa BCAAs mỗi ngày để đạt được thân hình chuẩn.

Việc cân bằng tỷ lệ dưỡng chất sẽ giúp cho người luyện tập thể hình có đầy đủ sức khỏe để gia tăng cường độ tập luyện. Lê Văn Tiến - huấn luyện viên thể hình tại Push Gym cho biết: "Một số thành phần dinh dưỡng đặc biệt cần thiết như carbohydrates cung cấp năng lượng cho cơ thể, protein giúp duy trì và phát triển cơ bắp, vitamin và các khoáng chất để góp phần bảo vệ các tế bào cơ bắp trong suốt quá trình luyện tập và giúp hồi phục các tế bào".

Để sở hữu một thân hình đẹp và săn chắc, kiên trì theo đuổi việc tập luyện và chế độ dinh dưỡng khoa học là bí quyết của Lê Văn Tiến.

Ngoài kiên trì tập luyện thể thao, chàng người mẫu điển trai Cao Lâm Viên còn tiết lộ thêm bí quyết để sở hữu thân hình đẹp. Đó là bên cạnh chế độ tập luyện, ngủ nghỉ hợp lý, phần lớn hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày, trong đó những loại thực phẩm có tác dụng bổ sung dưỡng chất thiết yếu.

Cao Lâm Viên cho rằng dinh dưỡng là yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng cơ săn chắc.

Cao Lâm Viên rất hạn chế dung nạp chất béo vào cơ thể. Anh chia sẻ: "Tôi quan tâm đến việc bổ sung vitamin và khoáng chất thông qua các loại rau có màu xanh lá cây và các loại đậu, đặc biệt là đậu nành. Cách này giúp đảm bảo lượng chất xơ và dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Để đảm bảo có thể bổ sung dinh dưỡng mọi lúc, mọi nơi tôi cũng quan tâm đến việc chọn các thức uống dinh dưỡng bổ sung BCAAs hỗ trợ săn chắc cơ bắp như Soymen - sữa đậu nành dành cho nam giới. Ngoài ra, Soymen còn chứa các vitamin và khoáng chất hỗ trợ tăng cường thể lực cho ngày làm việc năng động của mình".

Là một người đề cao chế độ dinh dưỡng khoa học nhằm hỗ trợ phát triển cơ bắp, Phước Thắng cũng chia sẻ về lý do lựa chọn sữa đậu nành Soymen: "Sữa đậu nành Soymen cung cấp protein, axit amin thiết yếu BCAAs 2:1:1 tự nhiên, là dưỡng chất quan trọng hỗ trợ phát triển và làm săn chắc cơ bắp ở nam giới. Sản phẩm sữa đậu nành Soymen có hương vị trà xanh matcha, được thiết kế với hộp giấy ấn tượng, độc đáo, tiện dụng giúp mình dễ dàng sử dụng ngay cả trước, trong và sau giờ tập thể hình tại trung tâm. Từ nay, việc bổ sung BCAAs 2:1:1 đúng tỷ lệ vàng cũng đơn giản và hiệu quả hơn".

"Cách đây không lâu, tôi đã đọc được một nghiên cứu khá lý thú là với những người đàn ông muốn tăng cơ khi tập gym thì đạm đậu nành là một lựa chọn tốt. Ở nhóm những người đàn ông lớn tuổi có sự tăng cơ tốt hơn nếu có chế độ ăn chứa 60% đạm đậu nành so với nhóm sử dụng 60% đạm thịt bò. Còn ở những người đàn ông trẻ, bổ sung thêm đạm đậu nành vào đạm sữa giúp tăng cơ tốt hơn so với chỉ dùng đơn thuần đạm sữa. Đó là lý do vì sao mình chọn sữa đậu nành Soymen để đồng hành mỗi ngày trong cuộc sống", Jay Võ chia sẻ.

Sữa đậu nành dành riêng cho nam giới Soymen cung cấp protein, axit amin thiết yếu theo tỷ lệ vàng BCAAs 2:1:1 góp phần hỗ trợ phát triển cơ bắp, cấu trúc cơ thể để đạt được thân hình săn chắc cho nam giới, đồng thời ngăn chặn tình trạng tổn thương ở cơ và tăng hiệu suất tập luyện. Soymen còn bổ sung thêm các dưỡng chất thiết yếu như vitamin B, C, D3 và khoáng chất (kẽm, canxi) giúp tăng cường thể lực, nâng cao sức khỏe cho nam giới năng động, hiện đại. Sản phẩm sữa đậu nành Soymen có hương vị trà xanh Matcha, dung tích 250ml được thiết kế với hộp giấy ấn tượng, độc đáo, tiện dụng. Xem thêm thông tin sản phẩm tại đây.

(Nguồn: Soymen)