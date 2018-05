Bí quyết tiêu diệt nám sạm lâu năm

Theo các chuyên gia, nhiều phụ nữ ở độ tuổi ngoài 35 có hiện tượng nám da. Bản chất của nám là sự phát triển quá mức của các sắc tố melanin ở lớp đáy và trung bì. Càng để lâu, nám da càng lan rộng, đậm màu và khó chữa trị.

Nám là tình trạng chung của phụ nữ trên 35 tuổi.

Nám da được phân thành 3 loại: nám sâu, nám mảng, nám hỗn hợp

Nám sâu: là những đốm nâu sẫm màu có chân nám nằm sâu dưới chân bì của da.

Nám mảng: những vết nám xuất hiện thành từng mảng trên bề mặt da, có màu nâu nhạt.

Nám hỗn hợp: là sự kết hợp của 2 loại nám trên, vừa mọc thành mảng, vừa có chân nám ăn sâu dưới bề mặt da.

Nguyên nhân hình thành nám da

Nám da có thể xảy ra do: rối loạn nội tiết tố ở phụ nữ trong thời kỳ mang thai, hoặc trong giai đoạn mãn kinh; sử dụng một số thuốc ngừa thai, thuốc kháng sinh lâu ngày; tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, đặc biệt lúc nắng gắt; lạm dụng mỹ phẩm quá nhiều (những loại mỹ phẩm làm trắng nhanh, mài mòn da mặt); do sự lão hoá của cơ thể: dưới sự tấn công của các gốc tự do, cơ thể con người dần già đi theo năm tháng, kèm theo đó là các vết nám, sạm, tàn nhang xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt.

Các phương pháp chữa trị nám lâu năm

Biện pháp tự nhiên: dùng các loại mặt nạ thiên nhiên như chanh, cà chua, dứa, nha đam, lòng trắng trứng… Phương pháp trị nám này đảm bảo được tiêu chí an toàn nhưng hiệu quả lại thấp và mất thời gian lâu, đối với loại nám cứng đầu như nám sâu thì nó gần như không thể “vô hiệu hóa” được.

Dùng thuốc, kem bôi đặc trị: phương pháp này giúp “lột” đi bề mặt da bị nám nên bạn sẽ thấy da trắng sáng ngay. Song phương pháp này chỉ tác động ở bên ngoài, không tiêu diệt được chân nám, một thời gian sau nám sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn. Phương pháp này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ không an toàn vì những loại thuốc không rõ nguồn gốc, không những không trị được nám mà còn khiến da bị hư hại thêm.

Do vậy, để điều trị nám hiệu quả cần phải có một phương pháp tác động vào sâu bên trong để loại bỏ nám tận gốc.

Tảo sống chính là loại thảo dược Dương Cẩm Lynh sử dụng để giải độc tố da khỏi các hắc sắc tố nám sạm và là nguồn cung cấp dưỡng chất để nuôi dưỡng tế bào da giúp da căng mịn và trẻ trung.

Tảo Silic: đây là phương pháp sử dụng nguyên liệu hiếm được khai thác từ thiên nhiên ở vùng biển Đức. Phương pháp có khả năng bám sâu và tác động nhiệt tận lớp hạ bì của da nhờ những tinh thể siêu mịn lăn lỏi qua bề mặt nám nhằm tiêu hủy, đốt cháy các sắc tố melanin nhanh chóng, lấy đi những đốm nâu, tàn nhang. Đồng thời, tảo silic kích thích collagen phục hồi và tái sinh tế bào mới. Với cơ chế tác động kép, tảo sống có khả năng ức chế quá trình hình thành melanin, ngăn ngừa nám tái phát và nuôi dưỡng da trắng dần từ bên trong, tăng cường độ đàn hồi giúp da căng mịn, tươi tắn hơn.

Làn da trắng mịn, không để lại vết thâm sau khi trị nám lâu năm bằng tảo Silic. Xem thêm tại đây.

Tạo cơ hội cho khách hàng có nhu cầu làm đẹp cuối năm, Khơ Thị ưu đãi đến 35% khi mua trọn gói các dịch vụ trị liệu và ưu đãi 40% khi trải nghiệm lần đầu các dịch vụ: tắm trắng toàn thân nọc rắn, tắm trắng da mặt nọc rắn, mặt nạ vàng Rose Gold, tảo Silic.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Khơ Thị. Hotline 0933 888 515 - 0909 633 133 92 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM

ĐT: (08) 6252 5566 - 6253 5566

170 Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM

ĐT: (08) 392 092 88 - 392 092 89

Website: www.thammyvienkhothi.com

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)