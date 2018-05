Bí quyết trị nám của NSND Lê Khanh

Theo các chuyên gia da liễu, nám da là bệnh lý về da phổ biến nhưng khó điều trị. Các can thiệp chủ yếu chỉ ở phía ngoài giúp làm giảm phần nào độ sậm của vết nám chứ không hết hẳn. Tuy nhiên, nám lại dễ dàng và nhanh chóng quay trở lại do không xử lý được tận gốc nguyên nhân. Nếu không bảo vệ da cẩn thận, các vết nám có xu hướng sẫm màu hơn và làn da bị mỏng yếu. Hơn nữa, trên cùng một người, nguyên nhân gây bệnh cũng khá phức tạp, có thể do một hay nhiều yếu tố phức tạp.

Trong quá trình tìm kiếm phương pháp chữa trị cho làn da của phụ nữ châu Á, Viện da liễu Singapore Science Derma Insitute đã nghiên cứu thành công phương pháp điều trị nám da an toàn và hiệu quả: liệu pháp trị nám hóa sinh. Phương pháp này điều trị nguyên nhân gây ra nám da bằng việc triệt tiêu, giảm trừ và ngăn chặn melanin sẫm màu (sắc hắc tố da). Từ đó, chân nám ở sâu bên trong được xử lý tận gốc, trả lại làn da trắng sáng tự nhiên. Phương pháp này đã trị nám thành công hàng nghìn phụ nữ Việt Nam, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh.

Để giúp khách hàng có thêm kiến thức cũng như cơ hội trải nghiệm công nghệ, Natural White Skin Lab trực thuộc Công ty TNHH Livita Việt Nam đã kết hợp với Viện da liễu tại Singapore để tổ chức hội nghị khách hàng “Trải nghiệm miễn phí trị nám công nghệ hóa sinh”, quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ da liễu và hoá sinh nổi tiếng châu Á. Ngoài ra, hội nghị còn có sự xuất hiện của những khách hàng đã điều trị liệu pháp trị nám hóa sinh, trong đó có NSND Lê Khanh.

Cơ hội dành cho 60 khách hàng đăng ký tham dự hội thảo: giao lưu cùng NSND Lê Khanh trong việc điều trị nám da; được bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn miễn phí; giải đáp các vấn đề về da bạn đang mắc phải; cung cấp kiến thức về nám da và cách chăm sóc da khi bị nám; hiểu rõ cơ chế, ưu và nhược điểm của các liệu pháp, công nghệ trị nám; tìm hiểu về công nghệ trị nám hóa sinh - điều trị tận gốc nguyên nhân gây ra nám da; lắng nghe những chia sẻ và đối thoại của những người đã điều trị thành công.

Ngoài ra, tất cả khách hàng tham dự được tặng voucher trị giá 5 triệu đồng để trải nghiệm công nghệ trị nám mới. Bạn có thêm cơ hội nhận được 3 voucher trị giá 15 triệu đồng qua chương trình bốc thăm trúng thưởng tại chỗ và công khai. Chương trình diễn ra vào 13h30-15h30, thứ 7 ngày 25/7 tại phòng 1001, tầng 10, tòa nhà Coalimex, 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đăng ký tham dự tại đây.

Natural white skin lab trực thuộc Công ty TNHH LAVITA Việt Nam là mô hình chuyên biệt trong lĩnh vực tư vấn, trị liệu làm trắng da toàn thân và điều trị nám, tàn nhang, các vấn đề về hắc sắc tố da dưới hợp tác bản quyền của Viện da liễu Singapore Science Derma Institute. Tại đây áp dụng các công nghệ và quy trình về chăm sóc, trị liệu da tiên tiến cho hàng nghìn khách hàng thành công với cam kết hoàn tiền nếu không hiệu quả.

(Nguồn: Lavita)