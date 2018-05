Bí quyết trị nám nhanh và dứt điểm vào mùa đông

Thời điểm là yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả điều trị nám. Vào mùa đông, ánh nắng mặt trời đã giảm bớt đồng nghĩa các tia tử ngoại cũng hoạt động yếu đi.

Các yếu tố thuận lợi khi trị nám vào mùa đông

Chống nắng là yếu tố quyết định cho cuộc điều trị nám thành công. Nhiều người trị nám nhưng không đạt hiệu quả do không áp dụng triệt để các biện pháp chống nắng. Thông thường, melanin được xem là "áo giáp" giúp bảo vệ da khỏi nguy cơ cháy nắng, ung thư da. Tuy nhiên, khi da tiếp xúc lâu và thường xuyên với ánh nắng mặt trời thì tia UV sẽ kích thích sản sinh melanin và tăng cường vận chuyển melanin đẩy lên lớp thượng bì để bảo vệ da, gây ra hiện tượng nám, sạm. Vì thế, trong quá trình điều trị, nếu chống nắng không triệt để, thì kết quả sẽ không được như mong muốn. Hơn nữa, nám còn có thể đậm hơn vì vùng da đang điều trị yếu và mỏng.

Chị em nên tranh thủ trị nám vào mùa đông. Lúc này, ánh nắng mặt trời đã giảm bớt, các tia cực tím cũng hoạt động yếu đi, da sẽ được nghỉ ngơi, do đó, khả năng tạo nám trên bề mặt da cũng được hạn chế. Do vậy, liệu trình trị nám sẽ không mất nhiều công sức như khi điều trị vào mùa hè. Mùa đông, không khí khô lạnh dễ làm da bạn mất đi độ ẩm, khô nẻ. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm da nỗ lực sản sinh để tái tạo tế bào mới. Chu trình tái tạo tế bào của da diễn ra nhanh hơn so với điều kiện thời tiết thông thường. Do đó, mùa đông là thời điểm thích hợp trị nám. Chị em cần kết hợp với chế độ chăm sóc da để kích thích tái tạo tế bào mới, giúp da trao đổi hấp thu dưỡng chất, thúc đẩy nhanh quá trình khôi phục, tăng tính đàn hồi, giúp da căng mịn.

Lựa chọn phương pháp trị nám phù hợp trong mùa đông

Bên cạnh thời điểm thì việc lựa chọn đúng phương pháp giúp bạn trị nám hiệu quả hơn. Các phương pháp như đắp mặt, bôi kem… sẽ khiến bạn tốn khá nhiều thời gian trị liệu để thấy được kết quả. Việc điều trị trong thời gian quá dài cũng khiến da mỏng dần và yếu đi. Dưới tác động của ánh nắng, da dễ bị lão hóa, tổn thương và vết nám sẽ sậm màu hơn trước kia.

Giải pháp điều trị nám da bằng laser đã được kiểm chứng lâm sàng trên rất nhiều trường hợp có vấn đề về sắc tố da. Hệ thống Laser Revlite EO Q-Switched Nd: YAG từ nhà sản xuất Conbio, Tập đoàn Cynosure Mỹ được các bác sĩ da liễu chỉ định điều trị trên nhiều loại da. Công nghệ đảm bảo an toàn và hiệu quả cao.

Hiệu quả trị nám và thu nhỏ lỗ chân lông cải thiện da sau 5 lần điều trị.

Laser Revlite cho kết quả cao trong việc điều trị nám da, xóa tàn nhang, đồi mồi cho làn da người châu Á. Thời gian điều trị nhanh chóng, an toàn không xâm lấn, không gây tổn hại da.

Khi điều trị, bác sĩ sẽ dùng tia laser với các bước sóng phù hợp chiếu vào những vị trí da bị hắc tố (melanin) gây tàn nhang, nám với xung động ngắn nhưng ở cường độ cao. Tia laser sẽ đi xuyên qua da và chỉ tác động vào hắc tố có màu phù hợp với bước sóng đã được bác sĩ định vị. Năng lượng tia laser làm rung vỡ các mảng nám thành những mảnh vỡ nhỏ li ti. Với hệ thống lọc tự nhiên của cơ thể, các hạt nhỏ li ti này bị phân hủy và theo thời gian được đào thải ra bên ngoài.

Bạn có thể thấy được hiệu quả phương pháp sau 2-3 lần điều trị. Sau lần điều trị thứ 10, tỷ lệ sạch vết nám trên da có thể đạt từ 90-95%. Chỉ sau khoảng 5-10 buổi điều trị, khách hàng sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt của làn da.

Khách hàng không những được tư vấn, soi da mà còn được trực tiếp trải nghiệm quy trình trị nám bằng Laser Revlite tại hội thảo.

Với mục tiêu cung cấp cho khách hàng những thông tin bổ ích về phương pháp cũng như cơ hội được trực tiếp trải nghiệm dịch vụ, vào ngày 6/12, Khoa thẩm mỹ Bệnh viện Bảo Sơn tổ chức "Hội thảo trị nám da công nghệ Mỹ". Tại sự kiện, khách mời không chỉ được lắng nghe những chia sẻ của những người đã tham gia trị liệu thành công, mà còn được các bác sĩ trực tiếp kiểm tra tình trạng da và tư vấn liệu trình trị nám thích hợp. Ngoài ra, khách hàng còn được tham gia chương trình bốc thăm may mắn với giải thưởng trị giá 25 triệu đồng và 5 voucher trị giá 5 triệu đồng cho các dịch vụ tại Khoa thẩm mỹ - bệnh viện Bảo Sơn.

Các khách hàng may mắn nhận được giải thưởng.

Khoa thẩm mỹ Bệnh viện Bảo Sơn mang tới cho khách hàng công nghệ trị nám Laser Revlite hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ. Phòng phẫu thuật hiện đại, vô trùng, khép kín với trang thiết bị nhập khẩu chính hãng.

(Nguồn: Bệnh viện Bảo Sơn)