Bí quyết trị tàn nhang hiệu quả

Mặt nạ đậu xanh có tác dụng trị tàn nhang hiệu quả.

Bằng cách này hay cách khác họ đều mong muốn làm tiêu biến đi những “nét xấu” này. Những cách sau đây sẽ là sự cứu cánh cho chị em:

Mặt nạ đậu xanh

Đậu xanh có tính mát nên được dùng trong việc thanh nhiệt, giải độc và xóa tàn nhang. Chỉ cần lấy một chút đậu xanh đem luộc chín sau đó xay nhuyễn và trộn với nước tạo thành hỗn hợp đắp lên vùng da bị tàn nhang. Khi hỗn hợp đã khô lại, bạn nên làm sạch da bằng nước ấm.

Mặt nạ bí ngô

Lượng vitamin A, E chứa trong bí ngô vừa giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể vừa giúp ức chế sự hình thành sắc tố Melanin rất tốt nên hoàn toàn dễ hiểu khi nó được ghi công trong danh sách thực phẩm trị tàn nhang hiệu quả.

Theo đó bạn chỉ cần lấy bí ngô đã luộc chín đem nghiền nát và thoa lên vùng da bị tàn nhang và rửa lại mặt sau 20 phút áp dụng. Một thời gian sau bạn sẽ thấy hiệu quả tích cực. Ngoài ra bạn có thể trộn thêm sữa tươi, mật ong hay các loại tinh dầu dưỡng da.

Các biện pháp thiên nhiên thường đem đến kết quả điều trị không cao và mất nhiều thời gian.

Mặt nạ lá bạc hà

Lấy một vài chiếc lá bạc hà đem giã nát, trộn cùng một quả chuối xay nhuyễn. Đắp hỗn hợp này lên mặt, chú ý tránh vùng mắt. Loại mặt nạ này sẽ làm mờ tàn nhang.



Những phương pháp thiên nhiên luôn đảm bảo an toàn nhưng sẽ cần nhiều thời gian hơn trong việc chờ đợi kết quả. Điều này sẽ bất lợi nếu bạn là người bận rộn, ít có thời gian chăm chút bản thân. Đây cũng chính là lúc thích hợp để bạn tìm đến một phương pháp giúp trị tàn nhang vừa thỏa mãn được tiêu chí an toàn, vừa đem lại hiệu quả triệt để lại không tốn nhiều thời gian.



Hiện công nghệ hút màu kỹ thuật số Laser YAG đã được chứng nhận độ an toàn, hiệu quả và cấp giấy phép lưu hành bởi FDA Mỹ, CE châu Âu với các lý do như: trị sạch tàn nhang chỉ với một lần trị liệu, quy trình trị liệu đơn giản, khoa học, không làm tổn thương làn da và sức khỏe.

Laser YAG có thể loại bỏ 99% tàn nhang chỉ với một lần điều trị.

Trong quá trình điều trị Laser YAG sử dụng kết hợp cùng một lúc hai bước sóng 1064 nm và 532 nm sẽ khiến vết tàn nhang tại lớp thượng bì sau điều trị sẽ khô lại, đóng vẩy và nhanh chóng bong ra. Vết tàn nhang ở lớp trung bì sau khi bị tia laser phá huỷ sẽ được loại bỏ bởi các tế bào bảo vệ bên trong cơ thể và thải ra ngoài theo đường bài tiết tự nhiên. Do có sự tác động hai chiều cả bên trong lẫn bên ngoài nên tàn nhang không thể quay trở lại được nữa.

Điểm cộng “không thể chê” cho công nghệ này là: chỉ phá vỡ các hạt sắc tố trong da chỉ với 1lần điều trị mà không gây tổn thương cho các tế bào da xung quanh. Chính vì vậy, Laser YAG đem lại kết quả điều trị cao đến 99% mà không để lại vết thâm, sẹo, bề mặt da mịn đẹp như vùng da xung quanh, hiệu quả lại duy trì vĩnh viễn.

Minh Thảo