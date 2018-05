Biến dạng ngực do tiêm silicon lỏng 30 năm trước

Silicon vón cục trong ngực vì bơm 'mỡ nhân tạo' / Nam thanh niên hỏng 'cậu nhỏ' vì bơm silicon

Bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Khoa Ung bướu - Ngoại tổng quát, Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết hình ảnh nhũ ảnh (X-quang tuyến vú) của bệnh nhân cho thấy có rất nhiều nốt dày đặc trong mô vú, không thể phân biệt với khối u. Bác sĩ chẩn đoán những nốt dày này là silicon vón cục biến chứng. Bệnh nhân trên sau khi được tư vấn đã chấp nhận cắt hết toàn bộ mô vú để giải phóng khỏi các khối silicon.

Hình ảnh X-quang tuyến vú của bệnh nhân có rất niều nốt, dày đặc trong mô, không thể phân biệt với khối u. Ảnh: BVCC.

Silicon lỏng rất phổ biến trong lĩnh vực thẩm mỹ cách đây khoảng 20 năm. Với đặc tính trơ, ít gây dị ứng và làm đầy, silicon được sử dụng nhiều nhằm nâng ngực, nâng mũi, xóa nếp nhăn… Sau thời gian, người ta nhận thấy silicon có nhiều tác dụng phụ như gây loét kéo dài, đau, co rút biến dạng, tạo cục hoặc di chuyển vô phổi, thận…

Đặc biệt khi tiêm vào vú một thời gian, silicon kết thành khối gây nhiều nốt trong vú, rất khó phân biệt với khối u, nếu bệnh nhân chẳng may bị ung thư sẽ khó phát hiện sớm. Năm 1991 Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã cấm sử dụng silicon lỏng trong mục đích thẩm mỹ, trừ một số ít chỉ định đặc biệt.

Các khối silicon sau khi được lấy ra. Ảnh: BVCC.

Hiện phương pháp dùng silicon lỏng để nâng ngực vẫn phổ biến ở Việt Nam, nhất là các vùng quê, do giá rẻ và tâm lý thích làm đẹp nhanh chóng. Người dân chưa nhận thức hết được các tác hại của silicon. Do tiêm vào thì dễ, lấy ra lại khó nên những biến dạng ngực do silicon rất khó khắc phục, có thể mất nhiều lần phẫu thuật, chỉnh sửa.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo, người dân có nhu cầu nâng ngực làm đẹp nên đến các bệnh viện hoặc trung tâm lớn, uy tín để được tư vấn chọn lựa phương pháp hiệu quả và an toàn.

Lê Phương