Bộ sưu tập các gói quà tặng của Elizabeth Arden

Green Tea Value Set đem lại sự chăm sóc toàn diện cho cơ thể với 3 sản phẩm: Gel tắm Energizing Bath and Shower Gel, kem dưỡng thể Honey Drop Body Cream, nước hoa Green Tea Eau Parfume Vap. Gói quà tặng này ngoài việc giúp khách hàng có thể lựa chọn những kiểu dáng đẹp và tiện dụng, với giá bán giảm 28% so với giá bán lẻ từng sản phẩm.

Gói quà tặng Green Tea trị giá 1.075.000 đồng (giảm 28% so với giá bán lẻ từng sản phẩm).

Pretty Charming Value Set: gồm sữa dưỡng thể Pretty Body Lotion, nước hoa Pretty Eau de parfume Spray, cùng nhẫn hoa Flower Ring. Gói quà tặng này sẽ chăm sóc và tô thêm nét đẹp cho chị em phụ nữ.

Gói quà tặng Pretty Charming trị giá 1.720.000 đồng (giảm 39% so với giá bán lẻ từng sản phẩm).

Ceramide Gold Mother's Day Collection: là gói quà tặng với các bước chăm sóc da gồm: kem tẩy trang Ceramide Purifying Cream Cleanser, kem ngày Ceramide Plump Perfect Moisture Cream SPF30, kem đêm Ceramide Plump Perfect Ultra All Night Repair and Moisture Cream, kem mắt Ceramide Plump Perfect Ultra Lift and Firm Eye Cream SPF15. Đặc biệt, sản phẩm có chứa tinh chất chống lão hóa dạng viên nang Ceramide Gold Ultra Restorative Capsules face&throat mang đến cho bạn vẻ đẹp mãi tươi trẻ. Gói quà tặng này được bán chỉ bằng 60% giá bán lẻ từng sản phẩm.

Gói quà tặng Ceramide Gold Mother’s Day Collection trị giá 2.945.000 đồng (giảm 40% so với giá bán lẻ từng sản phẩm).

Ceramide Plump Perfumery Set: sửa rữa mặt Ceramide Gentle Line Smoothing Exfoliator, kem ngày Ceramide Plump Perfect Moisture Cream SPF30, kem đêm Ceramide Plump Perfect Ultra All Night Repair and Moisture Cream và tinh chất chống lão hóa dạng viên nang Ceramide Gold Ultra Restorative Capsules face&throat.

Gói quà tặng Ceramide Plump Perfect Perfumery Set trị giá 2.195.000 đồng (giảm 29% so với giá bán lẻ từng sản phẩm).

Ceramide Skincare GWP Pillar: gồm kem tẩy trang Ceramide Purifying Cream Cleanser, kem ngày Ceramide Plump Perfect Moisture Cream SPF30, kem mắt Ceramide Plump Perfect Ultra Lift and Firm Eye Cream SPF15 và tinh chất chống lão hóa dạng viên nang Ceramide Gold Ultra Restorative Capsules face&throat.

Gói quà tặng Ceramide Skincare GWP Pillar trị giá 1.395.000 đồng (giảm 45% so với giá bán lẻ từng sản phẩm).

Ngoài ra, khi mua một nước hoa Green Tea Lavender, khách hàng được nhận ngay một coupon trị giá 300.000 đồng và khi mua nước hoa 5th Avenue Gold của Elizabeth Arden, khách hàng nhận được một coupon 600.000 đồng.

Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/5, tại các cửa hàng chính hãng của Elizabeth Arden:

- Parkson Việt Tower, Hà Nội. ĐT: (04) 3857 5168

- Vincom Tower, Hà Nội. ĐT: (04) 2220 6908

- Parkson Saigon Tourist, TP HCM. ĐT: (08) 3824 1634

- Parkson CT Plaza, TP HCM. ĐT: (08) 6297 1907

- Parkson TD Plaza, Hải Phòng. ĐT: (031) 262 7586

(Nguồn: Elizabeth Arden)