Ca phẫu thuật khuôn mặt toàn diện thành công tại Việt Nam

Trước đó, khuôn mặt Minh Yến có nhiều khuyết điểm như: mặt to bè, hai hàm hô, góc hàm to, mũi thấp, đầu mũi to, cánh mũi rộng, mắt một mí...

Hình ảnh Minh Yến trước phẫu thuật.

Sau nhiều lần tìm hiểu và tham khảo ý kiến gia đình, Minh Yến đã mạnh dạn đến Thẩm mỹ viện JW Hàn Quốc nhờ các bác sĩ tư vấn và thăm khám cho trường hợp đặc biệt của mình. Đây là trường hợp đặc biệt, khó thực hiện nhưng bác sĩ Nguyễn Phan Phan Tú Dung - Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện JW Hàn Quốc đã tận tình tư vấn và có sự định hướng cụ thể khiến Minh Yến phần nào yên tâm và tin tưởng hơn để có thể tiến hành cuộc “trùng tu” nhan sắc thay đổi toàn diện khuôn mặt. Là người từng có thời gian học tập và tu nghiệp chuyên sâu chuyên ngành thẩm mỹ tại Hàn Quốc nên bác sĩ Tú Dung có nhiều kinh nghiệm và có thể xử lý các trường hợp khó.

Hình ảnh Minh Yến sau phẫu thuật.

Trong Hội thảo thẩm mỹ Hàn Quốc 2015 do Thẩm mỹ viện JW Hàn Quốc tổ chức, Minh Yến đã tới tham dự và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thẩm mỹ viện. Minh Yến chia sẻ, trước kia cô là người khá rụt rè, thiếu tự tin trong giao tiếp và nhờ thẩm mỹ viện nên giờ đây cô có thể cởi mở và mở rộng mối quan hệ với bạn bè cũng như trong công việc làm ăn.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện JW Hàn Quốc)