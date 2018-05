Các giải pháp trị mụn vĩnh viễn

Có rất nhiều phương pháp điều trị mụn được áp dụng hiện nay. Tuy nhiên, theo xu thế mới trên thế giới, phương pháp trị mụn nhờ công nghệ PTF được cho là an toàn và hiệu quả. Công nghệ này không chỉ có khả năng điều trị mụn tận gốc, mà còn không gây ra các tổn thương cho da. Đặc biệt, PTF còn có khả năng chăm sóc da ngay trong quá trình điều trị, giúp da săn chắc và mịn màng hơn.

Công nghệ PTF sử dụng các bước sóng chuyên biệt và an toàn được chỉ định cụ thể trong điều trị mụn, đó chính là các luồng xung động ánh sáng. Chúng sẽ chiếu trực tiếp vào điểm da có mụn, thấm sâu vào tận gốc của nhân mụn (ổ nhiểm khuẩn) rồi từ từ khiến cho nhân mụn cô đặc lại. Theo đó, các vi khuẩn chứa trong nhân mụn cũng sẽ bị triệt tiêu. Nhân mụn sau khi bị teo lại sẽ tự động bong ra mà không cần sử dụng các công cụ thô cứng, gây tổn thương cho da.

Điểm đặc biệt của phương pháp điều trị mụn bằng ánh sáng chính là việc không để lại các di chứng của mụn. Do công nghệ này chỉ sử dụng các bước sóng được chỉ định cụ thể, tác động trực tiếp lên nhân mụn để làm teo nhân mụn, nên không phá vỡ cấu trúc da, dẫn đến tổn thương da và gây ra sẹo thâm, sẹo lõm. Trong quá trình điều trị mụn, luồng xung động ánh sáng còn đồng thời điều chỉnh lượng dầu thừa trên mặt - nhân tố chính khiến da bạn mọc mụn. Chính nhờ thế đã ngăn chặn được sự tái sinh của mụn.

Những luồng xung động ánh sáng khi tác động lên mặt còn có tác dụng như một thao tác massage, nên sau khi điều trị xong làn da sẽ trở nên tươi tỉnh, mịn màng và thanh khiết như chưa từng bị mụn.

Thời gian cho mỗi lần điều trị mụn là khoảng 15 phút. Sau khoảng 10 lần chiếu sáng, tuỳ theo tình trạng da, bạn có thể hết mụn tới 99%, vết thâm sẽ giảm hẳn. Nếu kết hợp với các biện pháp bảo vệ da đúng cách, mụn sẽ không xuất hiện trở lại.

Bên cạnh đó, điều trị mụn bằng mỹ phẩm chuyên trị cũng là phương pháp được lựa chọn khác phổ biến hiện nay. Trước tiên, đó là việc kiểm tra chất da, đặc tính của da để chọn loại mỹ phẩm phù hợp. Kế đến là các phương pháp hỗ trợ để các dưỡng chất trong mỹ phẩm có thể phát huy tối đa tác dụng.

Để điều trị mụn, bạn có thể tìm các dòng sản phẩm có chữa hỗn hợp chất lactic acid, Grycolic acid và vitamin C, Ceramides theo các nồng độ nhất định. Hiện nay, dòng sản phẩm điều trị mụn Power C Peel của hãng Peterthomasroth với các hợp chất được điều chế theo các tỷ lệ cụ thể là 10% lactic acid 30%, 5% Grycolic acid và 1% vitamin C kết hợp với Ceramides.

Khi thoa lên da, lactic acid 30% và Grycolic acid có trong sản phẩm sẽ chịu trách nhiệm tẩy sạch tế bào chết, cho phép da dễ dàng hấp thụ các hợp chất hơn. Dưỡng chất vitamin C theo đó thấm sâu trong từng tế bào, ngăn ngừa tác hại do các gốc tự do, đồng thời thúc đẩy da tự bảo vệ trước các tác nhân của môi trường. Cuối cùng, Ceramides sẽ như một lớp màng bảo vệ bên ngoài, chống lại quá trình oxy hóa, bảo vệ da khỏi các tế bào gốc tự do, tăng cường dưỡng chất oxy cho các tế bào da.

Sản phẩm này có công dụng làm khít lỗ chân lông to chỉ sau ba lần điều trị duy nhất, sạch thâm do mụn sau ba lần điều trị đầu tiên.

