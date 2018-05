Cách cải thiện nhanh chóng tình trạng nám da?

Trả lời:

Nám là một bệnh lý về da do rất nhiều nguyên nhân như: rối loạn nội tiết tố, tác động tiêu cực của tia UV, môi trường ô nhiễm và khói bụi, stress trong công việc, cuộc sống... Việc điều trị nám da không chỉ đơn thuần là bôi thuốc theo mách bảo, mà cần phải xác định đúng tình trạng nám hiện tại và nguyên nhân để có một liệu trình điều trị và kiểm soát nám không quay trở lại. Với mỗi một loại nám và tình trạng da sẽ có một phác đồ điều trị riêng, song phải đảm bảo đồng thời việc điều trị và kiểm soát nám.

Để đánh bật những tụ điểm hắc sắc tố (melamin) dưới da, bạn có thể tham khảo các phương pháp dưới đây:

Loại bỏ nám bằng công nghệ ánh sáng E Light: Đây là công nghệ sử dụng ánh sáng quang học hấp thụ melamin ở lớp thượng bì, vô hiệu hóa và đào thải chúng ra ngoài. Với ba dạng năng lượng kết hợp (IPL, Laser và RF lưỡng cực), ánh sáng E Light mang lại hiệu quả trong điều trị. Kết quả theo dõi 100 khách hàng trị liệu nám tại Senta Medi cho thấy, tình trạng nám được cải thiện 75-95%, đặc biệt hiệu quả với nám đốm và nám đồi mồi. Một liệu trình trị nám 3-6 lần, mỗi lần cách nhau 1-2 tuần, sau điều trị không cần thời gian nghỉ dưỡng, bạn chỉ cần chú ý tránh tiếp xúc ngay với nắng gắt.

Điều trị nám da bằng công nghệ ánh sáng E Light.

Đối với một số loại nám phổ thông như nám do ánh nắng mặt trời hay do sự rối loạn thần kinh... thì phương pháp phù hợp là loại bỏ nám bằng thảo dược Herbal Green Peel. Được chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, Green Peel loại bỏ lớp thẫm màu trên bề mặt da và điều trị sâu xuống lớp màng đáy của tế bào, phá vỡ các liên kết của hắc sắc tố. Đây là giải pháp an toàn làm da sáng lên và đồng nhất sắc tố, hiệu quả ngay sau 3-5 ngày trị liệu. Những vết nám sẽ được chăm sóc, phục hồi trả lại cho bạn làn da trắng sáng và mịn màng. Một liệu trình thường 3-5 lần, mối lần cách nhau 3-4 tuần.



Song song với việc điều trị nám, làn da cần được chăm sóc tốt để mau chóng phục hồi. Giải pháp Oxygen cung cấp đầy đủ oxy nguyên chất cho da, giúp nuôi dưỡng và phục hồi làn da từ sâu bên trong.

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi điều trị nám.

Việc loại bỏ vết nám không quá khó, song việc kiểm soạt nám không quay trở lại là điều bạn cần quan tâm sau khi làm trị liệu. Bạn nên kết hợp sử dụng mỹ phẩm, kem dưỡng dành riêng cho da nám tại nhà theo hướng dẫn của điều trị viên. Ngoài ra, một chế độ ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi điều độ sẽ ngăn chặn nám trở lại. Hãy cũng cấp cho làn da đủ nước và vitamin cần thiết, bằng việc uống nước cùng với một thực đơn nhiều rau xanh và hoa quả.

Dịch vụ được tư vấn và thực hiện bởi bác sĩ tại:

Spa y tế công nghệ cao Senta Medi

Ngõ 52, số 2 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04) 37227555 - 37227554

Website: http://www.senta.com.vn/

Email: info@senta.com.vn

YM: senta_medi

