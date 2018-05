Cách chăm sóc da khi thường xuyên phải ra ngoài?

Trả lời:

Làn da thường xuyên phải tiếp xúc với khói bụi, ánh nắng mà không được chăm sóc đúng cách sẽ bị lão hóa và xuống cấp rất nhanh. Biểu hiện đầu tiên và dễ nhận biết là làn da trở nên khô sạm và thô sần. Những dấu hiệu trên cho thấy làn da của bạn đang bị thiếu dưỡng chất, vitamin và sức đề kháng yếu. Bạn có thể tham khảo các dịch vụ dưới đây để phục hồi và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.

Phục hồi làn da bằng oxy nguyên chất

Oxy không chỉ là nhân tố cần thiết nhất để duy trì sự sống, mà còn là dưỡng chất quan trọng để duy trì làn da khỏe đẹp. Nếu như chỉ dựa vào sự hấp thụ oxy từ môi trường sống, làn da sẽ không có đủ lượng oxy cần thiết, đặc biệt là khi phải tiếp xúc với khói bụi và môi trường ô nhiễm. Công nghệ Oxyjet basic cung cấp oxy nguyên chất 99% là lựa chọn phù hợp cho tình trạng da hiện tại.

Bằng áp lực, máy Oxyjet nhẹ nhàng bơm oxy tinh khiết xuống lớp thượng vì (tầng sinh sản của tế bào) để dưỡng ẩm, tái tạo độ đàn hồi và sự tươi trẻ của làn da. Sau đó, những dưỡng chất cần thiết cho da như vitamin A, C, D và tinh chất trà xanh được đẩy sâu xuống dưới lớp thượng bì. Làn da được cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất sẽ mịn màng và tươi sáng trở lại. Đây là một giải pháp phục hồi làn da tự nhiên, được các bạn trẻ năng động yêu thích và sử dụng rất nhiều.

Tăng cường sức đề kháng và khả năng chống nắng từ bên trong

Năm 2010, các nhà khoa học đã chứng minh bạn cũng có thể chống nắng từ bên trong cơ thể. Thực phẩm chức năng Astazan có chứa Astaxanthin, Lutein là một lựa chọn cho mùa hè. Astaxanthin tham gia vào hệ thống hàng rào chất chống oxi hóa của cơ thể, giúp ngăn chặn những tổn thương da do các gốc tự do, tia cực tím, giúp bảo toàn và làm tăng hiệu quả bảo vệ của vitamin E, C, beta carotene. Lutein là một trong những carotenoid (chất màu), có ở điểm vàng và võng mạc của mắt người. Nó hoạt động như một chất lọc ánh sáng, giúp bảo vệ mắt tránh khỏi những tổn thương do ánh nắng. Lutein được chiết xuất thành dạng viên tiện dụng và đóng hộp nhỏ gọn, nên bạn có thể mang theo ngay cả khi đi làm hay đi chơi.

Bên cạnh đó, một chế độ ăn bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả và việc uống đủ nước sẽ có ý nghĩa rất lớn với sức khỏe của làn da. Các loại vitamin cần thiết như A, C, D, E có rất nhiều trong các loại củ quả. Khi bạn không có nhiều thời gian, tảo biển New Zealand, tảo Mỹ là lựa chọn cho sức khỏe của làn da.

