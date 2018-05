Cách chữa hôi nách hữu hiệu

Mùa hè, do ảnh hưởng của thời tiết nóng bức, cộng với sự vận động tăng tiết mồ hôi của cơ thể là “địa ngục” với những người mắc bệnh hôi nách. Thời điểm này rất nhiều người bắt đầu tìm đủ cách trị bệnh.

“Gần 2 tháng nay, tối nào mình cũng đắp lá khuynh diệp lên nách để khử mùi hôi. Tuy nhiên, mùi hôi chỉ thuyên giảm chứ không hết hẳn khiến mình càng thêm căng thẳng. Trước đó, mình cũng đã áp dụng nhiều cách chữa trị tự nhiên nhưng không hiệu quả nên giờ, thú thực mình không tin bệnh hôi nách có thể chữa khỏi”, chị Hà Phương (Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) chia sẻ.

Đừng để mùi hôi nách làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Chia sẻ của chị Hà Phương cũng là tâm lý chung của không ít người sau khi chữa hôi nách bằng các phương pháp tự nhiên. Các chuyên gia y tế cho biết, bệnh xuất hiện là do sự tăng tiết hoạt động của tuyến mồ hôi, thường thấy ở độ tuổi dậy thì hay phụ nữ sau sinh, nội tiết tố trong cơ thể có nhiều thay đổi. Khi đó, tuyến mồ hôi sẽ giải phóng rất nhiều acid béo không no, tạo nguồn dinh dưỡng dồi dào cho vi khuẩn cư trú ở nách phát triển và gây mùi đặc trưng. Do đó, việc đắp các loại lá có mùi thơm như: khuynh diệp, bạc hà hay hoắc hương… chỉ giúp cải thiện mùi hôi chứ không chứ không thể trị hôi nách tận gốc rễ.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc không thể chữa được hôi nách như nhiều người vẫn lầm tưởng. Ngược lại, đi từ căn nguyên gây bệnh để chữa triệt để hôi nách chỉ cần chặn đứng nguồn cung dinh dưỡng cho vi khuẩn gây mùi. Giải pháp được đưa ra là cắt tuyến mồ hôi nách. Theo bác sĩ tại Bệnh viện Thu Cúc, với phương pháp này, các chân rễ ống làm tăng tiết mồ hôi mọc ngầm ở vùng da dưới cánh tay được loại bỏ tận gốc, vi khuẩn gây mùi không còn cơ hội hoạt động hay phát triển trở lại.

Cắt tuyến mồ hôi nách loại bỏ căn nguyên gây bệnh nhanh chóng, đơn giản.

Thêm vào đó, cắt tuyến mồ hôi nách là một tiểu phẫu, tương đối nhẹ nhàng và nhanh chóng. So với những vất vả trước đây thì bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 60 phút cho việc loại bỏ nguồn cơn gây bệnh.

Theo bệnh viện Thu Cúc, mỗi đợt hè sang, lượng khách hàng cắt tuyến mồ hôi nách tại đây lại tăng so với những khi thời tiết mát mẻ. Mỗi năm, từ tháng 4 đến tháng 8 là những tháng cao điểm của dịch vụ này. Sở dĩ như vậy là vì hầu hết mọi người đều đợi đến khi cơ thể bắt đầu toát mùi, tìm các phương cách đơn giản chữa trị không được mới tìm hiểu và biết đến phương pháp cắt tuyến.

Tháng 4 - tháng 8 là tháng dịch vụ cắt tuyến mồ hôi nách được nhiều khách hàng thực hiện tại Bệnh viện Thu Cúc.

Còn vào mùa lạnh, cơ thể chúng ta ít vận động hơn, việc tiết mồ hôi cũng hạn chế hơn rất nhiều. Do đó, không ít người cảm thấy chần chừ, cho rằng chưa cần thiết phải điều trị.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, mặc dù không gây hại đến sức khỏe song căn bệnh này có ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của người mắc. Chính vì vậy, ngay khi có thể, bất kể là thời điểm nào trong năm, các bạn cũng nên tìm đến các bệnh viện uy tín thực hiện phương pháp này để loại bỏ mầm mống gây bệnh.

(Nguồn: Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc)