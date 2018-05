Cách để trẻ hóa vùng kín sau sinh?

Trả lời:



Điều băn khoăn của chị cũng là sự lo lắng của rất nhiều phụ nữ sau khi sinh, đặc biệt với những người sinh thường hay sinh dày. Chia sẻ với chúng tôi, nhiều chị em cho biết, sau khi sinh chất lượng cuộc sống phòng the giảm đi rõ rệt và những sự cố như không kiểm soát được việc đi tiểu tiện.

Theo bác sĩ Q. (Bệnh viện phụ sản Trung ương), khi sinh, ống âm đạo phình to ra gấp 2-3 lần, tạo nên một ống xối cho thai nhi ra. Khi âm đạo gioãng rộng làm giảm khả năng đàn hồi, cơ vòng ống không co bóp một cách bình thường, khiến người phụ nữ không còn khả năng tự điều khiển các cơn co thắt âm đạo theo ý muốn nữa. Đó là lý do khiến cho chị em giảm cảm xúc, còn các ông chồng cảm thấy hụt hẫng như đi vào khoảng trống trong cuộc sống phòng the.

Để tái tạo sức sống của tầng sinh môn, chị có thể tham khảo hai phương pháp phổ biến hiện nay:

Phẫu thuật thu nhỏ tầng sinh môn là phương pháp thu nhỏ âm đạo cho những phụ nữ sau khi sinh, chỉ mất khoảng thời gian ngắn là 30 phút. Sau khi gây tê tại chỗ, bác sĩ sẽ nối những cơ vòng của ống âm đạo, làm chặt và nhỏ lại, cắt bỏ những phần da, thịt thừa của âm đạo, kiến tạo lại cơ vòng của cửa mình. Thủ thuật này làm cho khẩu kính của ống âm đạo và cửa mình thu lại chặt hơn, có thể làm cho người phụ nữ dễ kiểm soát các cơn co thắt âm đạo hơn. Đây là phương pháp được khuyên dùng với những tình trạng âm đạo chảy xệ, lão hóa mạnh và cần sử dụng kết hợp với thảo dược để làm tươi mới vùng da thâm xỉn.

Trẻ hóa vùng kín bằng thảo dược thiên nhiên. Với những người ngại dao kéo thì thảo dược là lựa chọn. Một cách nhẹ nhàng, tinh chất thảo mộc tự nhiên mang đến những dưỡng chất thiết yếu, nhanh chóng tái tạo độ săn chắc và đàn hồi cho vùng kín. Được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, vùng da thâm xỉn sáng dần lên, tình trạng ra huyết trắng hay khí hư cũng không còn, mang đến những cải thiện từ trong ra ngoài.

Một liệu trình trị liệu 6-10 lần tại spa y tế và sau đó dùng sản phẩm tại nhà theo hướng dẫn của điều trị viên để duy trì kết quả lâu dài mà không mất nhiều thời gian.

Trên đây là một vài gợi ý cho việc trẻ hóa tầng sinh môn, tuy nhiên, để xác định được phương pháp điều trị phù hợp cần trải qua sự thăm khám kỹ lưỡng của bác sĩ. Vì vậy, bạn nên đến các spa y tế để được tư vấn liệu trình điều trị thích hợp.

