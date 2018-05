Cách detox cơ thể dành riêng cho người lớn tuổi

Với các căn bệnh mãn tính phải điều trị bằng thuốc tân dược, người già lại càng tích tụ nhiều độc tố hơn so với người trẻ. Cơ thể cũng tự động sản sinh ra độc tố do chu trình trao đổi chất, đặc biệt là với người cao tuổi. Vì thế, đây chính là đối tượng cần được thanh lọc thải độc thường xuyên để bảo vệ sức khỏe, duy trì tuổi thọ. Dưới đây là những cách thanh lọc cơ thể hiệu quả và an toàn cho người lớn tuổi.

Một ly nước ấm mỗi sáng

Trong suốt quá trình sống hàng chục năm, ruột già của cơ thể đã phải hoạt động nhiều, dẫn đến khi lớn tuổi, ruột dãn lớn hơn, chức năng co bóp cũng giảm đi, các vấn đề về tiêu hóa như táo bón, đi tiêu phân sống, kiết lị, xảy ra thường xuyên hơn. Khi có vấn đề, ruột già lại càng khó co bóp. Vòng lẩn quẩn này kéo dài gây nhiều phiền toái về sức khỏe cho người lớn tuổi.

Để hỗ trợ tiêu hóa, nên uống khoảng 400ml nước ấm vào buổi sáng khi bụng rỗng, đây là phương thức nhuận tràng tốt và đơn giản.

Đi bộ nhẹ nhàng

Hàng ngày, người cao tuổi nên vận động nhẹ nhàng như đi bộ. Việc tiêu hao năng lượng sẽ giúp cơ thể giải phóng mồ hôi, từ đó đào thải một phần độc tố dư thừa . Ngoài ra, động tác đi bộ còn hỗ trợ cho hệ thống đại tràng vận chuyển chất thải ra ngoài dễ dàng hơn.

Bổ sung chất xơ

Chất xơ sẽ hỗ trợ tuyến gan, mật làm việc lọc chất thải tốt hơn, hạn chế tình trạng ngấm độc tố trở lại, tăng cường loại bỏ cholesterol trong máu. Lượng chất xơ hàng ngày cần được bổ sung là từ 20 đến 40 gram.

Nhưng không phải chỉ cần thêm chất xơ là đủ, bạn cần phân bổ các chất xơ đều đặn vào tất cả các bữa ăn. Nếu bổ sung tất cả lượng chất xơ cần nạp một ngày vào một bữa ăn, chất xơ chỉ giúp ích cho bữa ăn đó, chứ không phải cho các bữa ăn sau đó. Nếu bạn muốn chất xơ ổn định lượng đường trong máu của mình, hãy bổ sung chúng trong tất cả các bữa ăn.

Người lớn tuổi cần bổ sung chất xơ vào mọi bữa ăn trong ngày.

Mát xa bụng

Động tác mát xa đơn giản bắt đầu bạn cần nằm ngửa thoải mái, thả lỏng cơ thể, từ từ thóp bụng để thở ra, đẩy nhẹ nhàng không khí qua mũi hoặc qua miệng. Khi bụng đã thóp hết mức, ngừng thở trong giây lát rồi từ từ phình bụng hít vào. Thở luân phiên như vậy trong 3-5 phút. Tiếp đó dùng hai bàn tay đặt chồng lên nhau xoa bụng theo chiều kim đồng hồ với một lực ép vừa phải chừng 50 vòng.

Động tác này có tác dụng xoa bóp dạ dày và ruột gián tiếp qua da, kích thích và điều hòa nhu động ruột, giúp cho quá trình bài tiết chất thải trong ruột dễ dàng.

Hạn chế các loại gia vị

Trong quá trình thanh lọc, thường sẽ phải uống nhiều nước, nếu bạn dùng thêm muối, cơ thể sẽ giữ lượng nước này lại trong người thay vì thải ra ngoài. Các căn bệnh mãn tính của người lớn tuổi đều nên hạn chế các loại gia vị như muối, đường. Những chất này khi đi vào cơ thể đều khiến gan và thận phải làm việc nhiều hơn, giảm khả năng khử độc tự nhiên, nên nếu muốn thanh lọc cơ thể, phải ăn nhạt, uống nhạt.

Chia làm nhiều bữa

Đối với người trẻ, họ chỉ cần ăn 3 bữa mỗi ngày, nhưng đối với người lớn tuổi, dù rằng lượng thức ăn ít hơn, nhưng phải chia làm nhiều bữa nhỏ đều trong ngày. Điều này sẽ làm giảm áp lực đối với hệ tiêu hóa, thức ăn được hấp thu dễ dàng, lượng đường đưa vào người sẽ thấp, dễ chuyển hóa. Phương pháp này sẽ giảm tải cho gan, mật, việc thải độc tự nhiên sẽ diễn ra tốt hơn.

Lối sống lành mạnh sẽ giúp người lớn tuổi duy trì cuộc sống khỏe khoắn, vui tươi.

Thủy liệu pháp đại tràng

Đây là một phương pháp thanh lọc y khoa, dùng dòng nước ấm tinh khiết nhẹ nhàng đi hết 2 mét chiều dài đại tràng, len lỏi vào từng ngách ruột và tỉ mỉ làm sạch phân, vi khuẩn có hại, độc tố và kim loại nặng có trong cơ thể. Cơ thể sau khi được hoàn nguyên về trạng trái thanh sạch, sẽ dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng, giảm bớt tình trạng mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, rối loạn tâm lý, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, khó tập trung, trí nhớ kém.

