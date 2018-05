Cách điều trị lỗ chân lông to vì da nhờn?

Trả lời:

Lỗ chân lông to và da nhờn là 2 hiện tượng thường hay đi kèm với nhau. Tại mũi và vùng chữ T, tuyến nhờn thường hoạt động mạnh hơn các vùng khác trên khuôn mặt nên lỗ chân lông cũng thường to hơn và rất dễ xuất hiện mụn.

Để hạn chế tình trạng da nhờn và thu nhỏ lỗ chân lông, bạn có thể tham khảo những bước chăm sóc như sau:

Làm sạch da: vệ sinh là quan trọng đối với mọi làn da, đặc biệt là da nhờn. Bạn nên sử dụng sửa rửa mặt dành riêng cho da nhờn và không nên dùng nước quá nóng khi rửa mặt.

Tẩy tế bào chết: da nhờn với đặc điểm dễ bám bụi từ đó dễ có nguy cơ hình thành mụn, vì thế mỗi tuần bạn nên thực hiện tẩy tế bào chết cho da một đến 2 lần để lỗ chân lông được thông thoáng, đồng thời giúp da tươi sáng và mịn màng hơn.

Bạn nên sử dụng giải pháp “hút dầu” và thu nhỏ lỗ chân lông chuyên nghiệp bằng ánh sáng Blue Light. Công nghệ này sử dụng ánh sáng màu như xanh da trời, xanh lá cây, màu chàm… chiếu vào da và ngay lập tức cân bằng hoạt động của tuyến bã nhờn mà không gây khô da.

Bệnh nhân chỉ cần chiếu ánh sáng một đến 2 lần mỗi tuần trong vòng 2 đến 3 tuần sẽ thấy tình trạng dầu, da sạm màu và lỗ chân lông to cải thiện đáng kể. Một liệu trình thu nhỏ lỗ chân lông và giảm nhờn tại trung tâm thẩm mỹ thường kéo dài từ 4 đến 8 tuần. Bạn sẽ cảm nhận được kết quả điều trị sau một đến 2 lần chiếu ánh sáng. Phương pháp này không gây lột tẩy, không đau rát vì thế an toàn. Đây cũng là công nghệ thẩm mỹ được FDA Mỹ kiểm duyệt về hiệu quả và độ an toàn trong trị liệu các vấn đề về da như mụn, thâm, sẹo, nám, thu nhỏ lỗ chân lông...

Hệ thống trung tâm thẩm mỹ Belas Spa

- 235 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP HCM. Tel: 08 54495638/ 54495639.

- 438 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP HCM. Tel: 08 73005638/ 73005639.

- 14 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng (khai trương ngày 17/7). Tel: 0511 3525638/ 3525639

Hotline: 1900571239;

Email: info@belasspa.com; Website: http://www.belasspa.com/

Gửi câu hỏi tư vấn làm đẹp về suckhoe@vnexpress.net

SG002748