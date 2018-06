Cách điều trị nám da tận gốc

Năm nay tôi 36 tuổi, cách đây 3 năm, sau khi sinh em bé thứ hai, da tôi bắt đầu xuất hiện các vết nám và đốm nâu hai bên má. Tôi đã dùng nhiều loại kem trị nám mà vẫn không thấy hiệu quả, dùng được vài tháng các vết nám quay trở lại. Tôi muốn được tư vấn để có cách điều trị hiệu quả lâu dài. (Thuý Ái)

Da mặt trắng sáng, mịn màng sẽ cho bạn sự tự tin.

Theo các thống kê mới, hơn 60% phụ nữ bị nám sau khi sinh nở là do những thay đổi đột ngột về nội tiết tố. Nhưng cũng có khá nhiều thiếu nữ chưa có gia đình lại không may mắc phải căn bệnh này. Nguyên nhân là di truyền, sử dụng mỹ phẩm lột tẩy quá mạnh trong thời gian dài hoặc những rối loạn về chức năng gan, thận, bài tiết bên trong cơ thể. Bạn bị căng thẳng lâu ngày cũng sẽ bị nám do tuyến yên trong não hoạt động kém hiệu quả.

Vì nám hình thành chủ yếu do những tác động bên trong cơ thể nên phương pháp chữa trị hiệu quả, lâu dài cần phải có khả năng tác động hai chiều: vừa xử lý nám trên bề mặt da, vừa ngăn chặn việc hình thành nám từ bên trong cơ thể. Bạn có thể dùng thuốc trị nám Neige White (xem chi tiết tại đây) của Nhật Bản để ức chế quá trình hình thành melamin và làm trắng da từ sâu bên trong.

Trước và sau khi điều trị nám.

Thuốc trị nám Neige White gồm tổ hợp các thành phần: L-cystine, vitamin C, vitamin B2, vitamin E, thảo mộc... Các dưỡng chất từ thiên nhiên sẽ mang lại hiệu quả bằng cách tác động trực tiếp lên cơ chế hoạt động và quá trình hình thành nám da, đốm nâu, làm cho chúng nhanh chóng nhạt màu. Đồng thời, các thành phần dinh dưỡng từ thảo mộc còn có tác dụng chống lão hóa, xóa nếp nhăn, giúp phục hồi sự tươi trẻ, săn chắc và hồng hào cho làn da. Sản phẩm này đã được Bộ y tế cục an toàn thực phẩm chứng nhận và cấp phép lưu hành tại Việt Nam nên bạn có thể yên tâm khi dùng.

Ngoài việc bổ sung dưỡng chất "tấn công" từ bên trong, giúp ức chế quá trình hội tụ melanin, bạn nên kết hợp với việc điều trị bên ngoài bằng cách dùng các loại kem trị nám Neova complex HQ Plus, kem trị nám Sakura, kem trị nám Viderm... Bạn cũng nên lưu ý việc điều trị nám bên ngoài và kết hợp uống từ bên trong theo sự hướng dẫn của các bác sĩ hoặc chuyên viên da liễu để mang lại hiệu quả bất ngờ và lâu dài.

Trong quá trình điều trị nám, bôi kem chống nắng là điều bắt buộc, khoảng 2 tiếng chống nắng một lần. Bạn cũng nên sử dụng các sản phẩm chống nắng giúp phục hồi tổn thương DNA.

Một vài lưu ý khi bị nám da dành cho bạn:

1. Không nên sử dụng kem trị nám có hàm lượng chất Corticoid vì sẽ khiến da bị bào mỏng, nổi mụn và mau lão hóa.

2. Nên sử dụng các phương pháp làm đẹp với các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên vì không gây hại đến cấu trúc da đồng thời dưỡng da khoẻ đẹp từ bên trong.

3. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

4. Thoa kem chống nắng và đội mũ rộng vành khi ra ngoài.

5. Ngủ đủ giấc.

6. Tinh thần thoải mái, tránh tình trạng căng thẳng lâu ngày.

7. Không xông hơi và massage mặt.

