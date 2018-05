Cách điều trị viêm da và làm sạch lông?

Trả lời:

Viêm chân lông, tế bào da chết nhiều bất thường là vấn đề thường gặp khi thời tiết chuyển sang hanh khô và trời trở lạnh, đặc biệt là với những làn da từng thực hiện các biện pháp triệt lông thủ công như cạo, nhổ...

Để triệt lông vĩnh viễn và điều trị triệt để bệnh viêm chân lông, bệnh mốc da mùa thu đông, bạn tham khảo các cách sau đây:

Được mô tả như cỗ máy chuyên dành cho những khách hàng có nhu cầu triệt lông công nghệ cao, Deplitation System 5 sử dụng nguyên lý triệt lông tận gốc (trong giai đoạn mầm nhú Anagen và tiền Anagen), và được xem là cuộc cách mạng tiêu chuẩn vàng với sự kết hợp giữa sóng IPL, RF có sư trợ giúp của laser. Vì vậy, công nghệ này chọn lọc được tất cả những ưu điểm của hỗn hợp sóng này, giúp khách hàng vừa được triệt lông, vừa được làm sáng mịn làn da, được chữa khỏi viêm nang lông. Mặt khác, toàn bộ những vấn đề do lông gây ra đều được khắc phục từng centimet.

Khác với một số công nghệ IPL không dùng gel khi triệt lông, công nghệ triệt lông Deplitation System 5 vẫn sử dụng gel trong mỗi trị liệu. Điều này sẽ giúp khách hàng giảm sự hồi hộp, da được đủ độ ẩm, không bị khô và do hấp thụ nhiệt năng hoặc ánh sáng mà bất kỳ máy triệt lông phiên bản nào cũng sử dụng. Đây cũng là công nghệ triệt lông sâu mà không cần gây tê cho khách hàng, vì không gây đau.



Ưu điểm lớn của công nghệ triệt lông Deplitaion System 5 là sử dụng năng lượng vừa phải đến 800 nm, hệ thống làm lạnh liên tục, đảm bảo trung hòa nhiệt năng và sóng, chỉ số an toàn cao nhất cho mọi làn da. Ngoài ra, công nghệ này hấp thụ chọn lọc melanin, đảm bảo sự an toàn cho cả những vùng da sậm màu hay lông nhạt màu. Deplitaion System 5 còn kích thích sự tái tạo của tề bào, trẻ hóa vùng da trị liệu triệt lông nhờ sóng RF Radio Frequency, giúp bạn không chỉ triệt lông mà còn làm vùng da này trở nên mịn màng, săn chắc hơn (87% khách hàng đã xác nhận kết quả này sau tối thiểu ba lần triệt lông Deplitation System 5).

Công nghệ triệt lông phiên bản 5 chính thức có mức sóng vừa phải để tác động đến mầm lông sâu nhất.

Bên cạnh đó, công nghệ này còn có thêm sự lựa chọn đối với những yêu cầu làm tơ mềm sợi lông của khách hàng. Đây là ưu điểm được chị em châu Á yêu thích và thường được sử dụng tại vùng nhạy cảm bikini hay vùng cánh tay.

Deplitaion System 5 được hơn 300 spa y tế trên thế giới sử dụng cho khách hàng đủ mọi màu da. 56% khách hàng hết lông sau lần thứ 4 điều trị, 67% khách hàng hài lòng sau lần điều trị thứ 5, 84% khách hàng không thấy lông mọc lại sau lần điều trị thứ 8 và 95% khách hàng hoàn toàn hài lòng khi những sợi lông tơ(lông trắng) cũng không mọc trở lại sau 10 lần điều trị công nghệ này. Phiên bản 5 (Deplitation system) đã được FDA, CE kiểm nghiệm và chứng nhận là công nghệ triệt lông an toàn hiệu quả cho mọi làn da

Thêm vào đó, bạn cần thực hiện kết hợp tẩy da chết định kỳ bằng muối chuyên dùng trong các spa y tế, loại bỏ những lớp dày sừng trên da, làm thông thoáng và se khít lỗ chân lông. Đây là khâu tưởng chừng đơn giản, nhưng lại rất quan trọng và không được bỏ qua. Một số bạn lựa chọn từ tẩy muối ở nhà, nhưng cần lưu ý đến việc lựa chọn đúng loại muối y tế và tuân thủ quy trình kỹ thuật, tránh làm da bị trầy xước.

Thông tin được tư vấn bởi:

Spa y tế công nghệ cao Senta Medi

Ngõ 52, số 2 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04) 37227555 - 37227554

Website: http://www.senta.com.vn/

Email: info@senta.com.vn

YM: senta_medi

Gửi câu hỏi tư vấn làm đẹp về suckhoe@vnexpress.net