Cách dưỡng da khô mà không mất nhiều thời gian?

Trả lời:



Khi thời tiết bắt đầu chuyển sang thu cũng là lúc làn da xuất hiện những dấu hiệu bị khô và bong tróc. Mặt khác, khi làn da bước vào tuổi 35 cũng là lúc các dấu hiệu lão hóa biểu hiện rõ trên da, những nếp nhăn mờ bắt đầu xuất hiện khiến sắc mặt kém đi phần tươi tắn.

Thời tiết hanh kho khiến cho làn da trở nên khô giáp.

Để duy trì độ ẩm cho làn da, trước hết chị cần duy trì việc sử dụng kem dưỡng thường xuyên. Nếu kem dưỡng hiện tại không hiệu quả, chị nên tiến hành soi da ba lớp để xác định đúng tình trạng da và lựa chọn mỹ phẩm phù hợp. Những sản phẩm có chứa các hoạt chất có tính dữ nước và chống lão hóa như: Pear Seed Extract, Royal Jelly, Micro Emulsified vitamin A, E & C và Hyaluronic Aci sẽ giúp cho làn da trẻ hóa, săn chắc, và đàn hồi tốt hơn. Sữa rửa mặt dịu nhẹ, nước giữ ẩm và các tinh chất vitamin là những sản phẩm không thể thiếu khi chăm sóc da tại nhà.

Tại một số spa y tế, việc trị liệu cho da khô lão hóa đã được tối ưu hóa và có sự trợ giúp của công nghệ thẩm mỹ. Chị có thể tham khảo một số công nghệ như sử dụng oxy siêu sạch với những tinh chất có độ thẩm thấu cao để đưa sâu vào da, tới tận lớp hạ bì (nơi sinh sản của tế bào), giúp da được cung cấp đủ oxy, độ ẩm, dưỡng chất từ bên trong.

Sau trị liệu oxy sạch, làn da cũng có thể bổ sung thêm các chất dinh dưỡng và massage bằng các sóng ánh sáng để tăng cường năng lượng. Bộ ánh sáng 7 màu được thiết kế riêng cho da lão hóa, khô hạn như màu vàng, cam, xanh da trời, tím, và trắng sẽ lần lượt cung cấp năng lượng, kích thích tái tạo tế bào, săn chắc làm sáng dịu da toàn diện. Đây là gói dịch vụ trị liệu oxy ánh sáng được tin dùng tại nhiều nước trên thế giới.



Ngoài ra, chị cũng có thể tham khảo dịch vụ cung cấp vitamin C chuẩn Organic, vì đây là dịch vụ chăm sóc da mặt cao cấp, giúp cho làn da rạng rỡ và láng mịn tức thì. Các phân tử vitamin C được chia nhỏ theo kích thước tương ứng với khoảng trống của tế bào, cùng với sự hỗ trợ của các động tác thúc đẩy năng lượng, nên dễ dàng đi sâu xuống lớp thượng bì. Nhẹ nhàng và êm ái, tinh chất vitamin C mang đến cho làn da cảm giác mềm mại và mịn màng. Làn da được cung cấp đầy đủ vitamin ngay lập tức sẽ được hồi sinh, độ ẩm được phục hồi, sắc da trông trẻ hơn, đồng nhất và rạng rỡ.

Tăng cường vitamin C để phục hồi làn da hư tổn.

Sau 60 phút trị liệu, chị sẽ cảm nhận thấy những nét thanh xuân quay trở lại với làn da. Một trị liệu liên tục 4-6 lần, mỗi lần cách nhau một tuần sẽ giúp chị lấy lại sức trẻ của làn da, để sẵn sàng đối phó với các gốc tự do trong môi trường cũng như thời tiết thu đông khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, chị cũng nên bổ sung cho làn da và cơ thể một lượng vitamin C trong một số loại thực phẩm và hoa quả như dâu tây, cam, chanh, cà chua... và đặc biệt cần phải bổ sung lượng nước đầy đủ cho làn da và cơ thể.

