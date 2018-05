Cách giải quyết chảy xệ da mặt ở tuổi 50

Collagen chính là chìa khóa giúp cho sự trẻ trung trong lớp hạ bì. Tuy nhiên, tuổi tác làm giảm sản xuất collagen. Điều này làm cho lớp hạ bì bị mất tính đàn hồi, dẫn đến hình thành nếp nhăn và da bị chảy xệ.

Chảy xệ da mặt là biểu hiện của sự lão hóa nghiêm trọng tác động đến làn da.

Lượng collagen giảm dần theo năm tháng, không được tái tạo sẽ làm mất độ đàn hồi của da. Da mặt có thể giãn ra khi cười, nói chuyện hay nheo mắt, và co lại như cũ khi ngừng các hoạt động do sự chuyển động của cơ và độ đàn hồi của da. Da mặt có thể căng mịn khi còn trẻ và chùng nhão nhiều nếp nhăn khi về già là do sự thay đổi về chất lượng lẫn số lượng của collagen. Vì thế, đây chính là nhân tố quan trọng giúp chúng ta duy trì sự trẻ trung của mình.

Khắc phục làn da chảy xệ chỉ sau 45 phút

Để xóa sổ tình trạng làn da xập xệ, đòi hỏi phải tác động sâu bên trong lớp cơ nông để tái cấu trúc toàn bộ mô da. Công nghệ Ultra V-lift ra là một bước tiến của ngành khoa học thẩm mỹ hiện đại, giúp phái đẹp kéo dài tuổi xuân và duy trì làn da tươi trẻ lâu dài.

Ultra V-lift là công nghệ căng da không phẫu thuật, tích hợp những sợi collagen siêu mảnh đưa trực tiếp vào lớp sâu của da. Cơ thể sau khi bị kích thích sẽ tự sản sinh collagen, elastin, mô xơ bao bọc dày quanh sợi chỉ và những vùng lân cận, giúp bộ khung thêm phần chắc chắn để hoàn thành nhiệm vụ nâng treo những vùng cơ đã bị chảy xệ, tăng độ đàn hồi và tươi trẻ của da.

Căng da không phẫu thuật Ultra V-lift an toàn hiệu quả.

Không chỉ tác dụng ở đó, mà Ultra V-lift còn giúp thon gọn gương mặt và tạo được các đường nét cho khuôn mặt tại các vị trí nhỏ như rãnh nhăn vùng má miệng, vết chân chim vùng mắt, nhăn vùng trán, nhăn vùng ấn đường, nọng mỡ vùng cằm, góc hàm một cách tự nhiên.

Ưu điểm của công nghệ Ultra V Lift: trẻ hóa da, chống lão hóa; xóa nếp nhăn vùng miệng, vết chân chim; tạo hình gương mặt trái xoan, V-line; kích thích sản xuất collagen, elastin làm đẹp da; độ an toàn cao, không có đường rạch da nên không sẹo; kết quả chắc chắn chỉ sau một lần; không phải là phẫu thuật nên không đau, nhanh hồi phục.

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi căng da Ultra V-lift. Xem thêm tại đây.

