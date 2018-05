Cách giảm 10cm vòng bụng cấp tốc

Một trong những chủ đề thường được chị em đem ra nói chuyện, bàn tán là làm cách nào để giảm mỡ bụng. Nỗi ám ảnh mỡ bụng nhiều đến mức đi đến đâu các chị em cũng phải hóp bụng, ngưng thở, mặc đồ phom rộng, quấn bụng bằng gen để che giấu bớt lớp mỡ ngấn dày. Những món ăn ngon lành yêu thích cũng phải kiêng nhịn bớt chỉ vì phái đẹp biết ăn vào chắc chắn sẽ dư calo, sẽ bị tích trữ năng lượng và tăng cân không kiểm soát.

Bụng “dưa hấu” căng tròn luôn là nỗi ám ảnh của phái đẹp.

Điều đáng buồn là không có gì đeo bám dai dẳng và cứng đầu hơn mỡ bụng. Việc mơ mộng giảm cân, giảm béo bụng trong ngày một ngày hai gần như là không thể. Tập thể thao cũng là một hình thức giảm béo kinh điển nhưng không hề dễ dàng, nhất là đối với những người thiếu lòng kiên trì, quyết tâm. Giảm mỡ không được, stress quay lại và chị em lại bắt đầu lao vào ăn uống thả phanh. Năng lượng tiếp tục dư, chất béo tiếp tục thừa, mỡ bụng tiếp tục sinh ra và dày lên, số đo vòng eo tăng thêm vài centimet, chiếc bụng “dưa dấu” tròn trịa lại tiếp tục đeo bám không buông. Phải làm thế nào để đánh bay mỡ bụng thật nhanh và dễ dàng mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, không tốn thời gian, không mất nhiều công sức với nhiều chị em vẫn là câu hỏi không có lời giải.

“Thổi bay” 10cm bụng dưa hấu chỉ trong một tuần

Bác sĩ Đỗ Thị Hồng Loan, Giám đốc Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury cho biết: “Cấu trúc phân bố mạng lưới dày, mỏng và tính chất cứng, mềm khác nhau của các tế bào chất béo trên mỗi cơ địa luôn có ảnh hưởng không nhỏ đến việc giảm mỡ, giảm cân. May mắn tại vùng bụng tích tụ chủ yếu là mỡ mềm, lỏng, dễ xử lý, chỉ có điều do thể tích quá lớn nên chiếm nhiều không gian khiến bụng bị béo ra. Do đó, chỉ cần lựa chọn được đúng phương pháp xử lý thích hợp, bạn có thể dễ dàng xóa sổ mỡ bụng mà không tốn kém quá nhiều thời gian, công sức”.

Bác sĩ Hồng Loan còn cho biết thêm tại Dencos Luxury, từ nhiều năm nay các dịch vụ giảm mỡ không phẫu thuật được nhiều khách hàng là các ngôi sao và doanh nhân ưa chuộng. Nhiều sao Việt nổi tiếng như diễn viên, siêu mẫu Anh Thư, diễn viên, đạo diễn Thanh Thúy, ca sĩ Đoan Trang, người đẹp Dương Mỹ Linh… là những người tiên phong sử dụng thành công các dịch vụ giảm mỡ tạo dáng tại Dencos Luxury. Đặc biệt, mới đây dịch vụ hủy mỡ không phẫu thuật UltraShape 3D "5 trong 1" - một phương pháp giảm mỡ nổi tiếng đã xuất hiện từ lâu trong ngành thẩm mỹ thế giới, được ứng dụng thành công trên hàng trăm nghìn khách hàng được chuyển giao tại Dencos Luxury.

Người đẹp Dương Mỹ Linh sử dụng dịch vụ giảm mỡ UltraShape 3D tại Dencos Luxury để loại bỏ mỡ thừa khỏi vùng bụng và tái tạo đường cong eo hông săn chắc, nuột nà.

Với nguyên lý ứng dụng các xung siêu âm thông minh có chọn lọc, năng lượng sóng siêu âm UltraShape 3D khi truyền tới các mô tế bào chất béo sẽ tạo ra tác động phá hủy các “bức tường” của thành tế bào chất béo, tăng hoạt động tuần hoàn, dẫn lưu để giải phóng các mô tế bào mỡ mà không gây tổn hại tới các mô liên kết, mạch máu, dây thần kinh hoặc bắp thịt. Các chất béo trung tính sau khi được giải phóng sẽ chuyển tới gan để xử lý, loại bỏ ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên và chuyển hóa thành năng lượng tái sử dụng lại cho cơ thể.

Dương Mỹ Linh khoe vóc dáng gợi cảm, quyến rũ sau khi giảm mỡ UltraShape 3D.

​Hoa hậu Dương Mỹ Linh chia sẻ: “Tạng người tôi không béo nhưng bụng lại bị tích mỡ nhiều khá lâu rồi mà không giảm được. Thế nhưng, chỉ sau một liệu trình giảm mỡ UltraShape 3D tại Dencos Luxury, vòng eo của tôi đã giảm đến 10cm một cách nhanh chóng, da bụng săn chắc, đường cong eo hông gợi cảm hơn trông thấy mà không cần đụng chạm tới phẫu thuật, không hề đau đớn một chút nào". Xem thêm tại đây.

