Cách giảm mỡ bụng cho người bận rộn 

Vòng eo con kiến thon gọn, mảnh mai là mơ ước của nhiều chị em. Tuy nhiên, do điều kiện công việc, cuộc sống và nhiều nguyên nhân khách quan khác, hầu hết phụ nữ sau khi sinh con hoặc nhân viên văn phòng làm việc lâu năm đều không tránh khỏi tình trạng bụng bị xệ ra và tích mỡ.

Với một số trường hợp, nhờ chế độ tập luyện và ăn uống thích hợp sau một thời gian sẽ trở lại vóc dáng cũ nhưng đại đa số các trường hợp này là mỡ không giảm và ngày càng nhiều hơn do các chị em không có nhiều thời gian để tập luyện và chăm sóc cơ thể. Điều này khiến cho họ mất tự tin vào bản thân và ngại ngùng hơn khi giao tiếp.

Giảm mỡ bụng bằng công nghệ Laser -Lipo.

Công nghệ giảm mỡ bụng bằng Laser Lipo ra đời là một giải pháp triệt tiêu các lớp mỡ thừa trong thời gian nhanh chóng với hiệu quả cao. Chỉ với một lần điều trị sau 60 phút bằng công nghệ Laser Lipo, bạn sẽ có được một vòng eo thon gọn, săn chắc với hiệu quả giảm mỡ vĩnh viễn nên phù hợp với những người bận rộn.

Laser Lipo là công nghệ hút mỡ tiên tiến và thông minh, được chứng nhận về độ an toàn và tính hiệu quả trong việc loại bỏ mỡ dư thừa, trả lại cho bạn vóc dáng thon gọn, khỏe mạnh như thời con gái. Sóng Laser tác động sâu vào tế bào mỡ, làm đứt gãy những liên kết của tế bào mỡ, làm nứt tổ chức Celluie, phá vỡ và hóa lỏng hoàn toàn tế bào mỡ thừa mà không gây ảnh hưởng đến các mô hay bộ phận khác của cơ thể. Do đó, kỹ thuật này giải phóng tối đa các tổ chức mỡ tích tụ dưới da, giúp loại bỏ mỡ thừa một cách triệt để, vĩnh viễn.

Laser Lipo là công nghệ hút mỡ thông minh, ưu điểm của nó là nhiệt lượng từ thiết bị Laser Lipo sẽ giúp hóa lỏng các mô mỡ và được đưa ra ngoài cơ thể, do vậy không có khả năng tích tụ trở lại như các công nghệ biến mô mỡ thành dạng dầu. Sau đó, năng lượng từ laser với bước sóng 1.064nm bắt đầu tiến hành sắp xếp lại các collagen dưới da, làm săn chắc da ở vùng điều trị. Do vậy, khi giảm mỡ bằng công nghệ Laser Lipo, bạn không phải lo lắng da vùng bụng sẽ bị chùng, nhão sau khi hút mỡ.

Thăm khám và tư vấn trước khi điều trị.

Bên cạnh các ưu điểm nổi bật trên, giảm mỡ bụng bằng laser Lipo còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng nhờ việc giảm mỡ một cách nhanh chóng mà không cần phẫu thuật. Triệt tiêu mỡ bụng bằng Laser Lipo đảm bảo an toàn sức khỏe, không gây đau và không gây tác dụng phụ. Do giảm mỡ không qua phẫu thuật nên thời gian hồi phục của khách hàng khi điều trị giảm mỡ bụng bằng laser Lipo sẽ nhanh chóng hơn nhiều so với các phương pháp hút mỡ thông thường khác, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và nhanh chóng trở lại với sinh hoạt thường nhật.

Hình ảnh trước và sau khi giảm mỡ bụng bằng Laser Lipo.

Giảm mỡ bụng bằng laser Lipo là công nghệ đã được FDA phê chuẩn, an toàn , hiệu quả, giảm mỡ nhanh và giúp da săn chắc. Đây là phương pháp giảm mỡ được ưu chuộng trên thế giới hiên nay và đã được đưa vào áp dụng tại một số thẩm mỹ viện trong nước. Công nghệ này thích hợp với các bạn có nhu cầu giảm mỡ bụng trong thời gian ngắn.

Nếu bạn quan tâm và có những thắc mắc về giảm mỡ bụng bằng Laser Lipo, có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc đến trực tiếp địa chỉ: Thẩm mỹ viện Hoàn Mỹ. Địa chỉ: 255, Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Tel: 0462554466. Hotline: 0944333444. Website: http://thammyvien.org/.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Hoàn Mỹ)