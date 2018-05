Cách giảm mỡ bụng tại nhà nhanh và hiệu quả?

Trả lời:

Sự tích lũy mỡ ở bụng tăng do nhiều yếu tố: kém vận động, chế độ ăn không hợp lý (nhiều chất béo, ngọt), sinh đẻ nhiều… Để có được vòng hai như ý, bạn phải thường xuyên để cho cơ bụng của mình hoạt động tích cực. Phương pháp giảm mỡ bụng tại nhà hiệu quả nhất vẫn là sự kết hợp giữa tập luyện, chế độ dinh dưỡng và thói quen ăn uống.



Tập luyện, vận động cơ thể: Những người có cuộc sống năng động thường ít bị béo bụng hơn những người ngồi lì trước máy tính, TV... Vì thế, luyện tập thể dục thường xuyên có thể giúp cải thiện vóc dáng, tiêu mỡ thừa, đồng thời làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch và tiểu đường.

Bạn có thể chọn các phương pháp tập khác nhau như lắc vòng, bơi lội hai lần một tuần (mỗi lần khoảng 50 phút), đi bộ hoặc chạy bộ 30-60 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu không có nhiều thời gian để dành cho những hoạt động thể thao ngoài trời, thì với một không gian nhỏ trong phòng ngủ hoặc ngoài ban công, bạn vẫn có thể thực hiện được nhiều động tác đơn giản như gập bụng, đá chân, hít đất… để làm tiêu mỡ bụng. Bạn nên tranh thủ vận động mọi lúc mọi nơi, ví dụ thay vì đi thang máy, hãy đi thang bộ, và thay vì đi xe máy, hãy đi bộ khi có thời gian với những quãng đường ngắn…

Ăn uống: Ăn khẩu phần ăn ít hơn thay vì ăn nhiều thứ trong cùng một bữa như trước kia, bạn hãy chọn lựa ra một vài thứ mà bạn vẫn có thể sống nếu thiếu nó để cắt giảm. Bạn cũng nên ăn ít vào bữa tối và không ăn sau 19h, bởi thời điểm này cơ thể bạn không vận động nhiều ngoại trừ việc nghỉ ngơi, nằm nghe nhạc, xem TV... vì thế nguồn năng lượng được nạp vào không được tiêu hao, kết quả là mỡ tích tụ dần ở bụng.

Mặt khác, bạn nên ăn nhiều rau xanh, củ quả, hạn chế đồ béo và từ bỏ thói quen nhấm nháp, ăn vặt mọi lúc mọi nơi. Hạn chế ăn fastfood, không ăn khi không cảm thấy thực sự đói.

Bạn cũng cần uống 2-3 lít nước lọc một ngày để giúp cơ thể có đủ lượng nước đào thải chất cặn bã và độc tố ra ngoài ( độc tố tích tụ quá nhiều trong cơ thể cũng là nguyên nhân khiến mỡ khó bị phân hủy khi luyện tập hoặc ăn kiêng). Hạn chế uống các loại nước có ga.

Cuối cùng, bạn cần kiên trì để thực hiện và tuân thủ chương trình luyện tập, ăn uống thật chặt chẽ. Đây là điều kiện tiên quyết cần có nếu bạn muốn giảm béo tại nhà, vì nếu bỏ cuộc giữa chừng sẽ khiến việc giảm béo bụng mất tác dụng và ngày càng khó khăn hơn.

