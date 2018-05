Cách giảm mỡ vùng bụng, đùi nhanh chóng và an toàn?

Trả lời:

Giảm mỡ bằng cách tập thể thao rất tốt cho cơ thể, nhưng lại tốn quá nhiều thời gian, nên khiến các chị thường mất kiên nhẫn. Ngoài ra, nếu tập sai tư thế và động tác sẽ dẫn đến các tác dụng phụ như bắp đùi to hơn, vai to hơn, mất sức...



Để giảm mỡ đùi hoặc eo một cách khoa học mà không phải mất quá nhiều thời gian, bạn có thể thực hiện một quy trình giảm mập cục bộ bằng công nghệ mới từ Italy: Thermo C. Đây là phương pháp giảm số đo từng vùng theo ý muốn, chỉ tập trung giảm mỡ tại vùng cần giảm mà không gây ảnh hưởng đến các vùng khác, không cần ăn kiêng, cũng không để lại dấu vết như phẫu thuật mà hiệu quả lại tương đối cao.

Quy trình này thường trải qua các công đoạn như massage chân không tiêu độc tố, hóa lỏng mỡ thừa và cellulite, phá vỡ lớp màng dày đặc bao quanh tế bào mỡ, "đốt mỡ" và đào thải độc tố, nước thừa thông qua các huyệt đạo. Bên cạnh đó, hệ thống sóng RF của máy còn có chức năng tiêu hủy mỡ cứng, sau đó hệ thống làm lạnh sẽ giúp làm săn chắc cơ địa và tiêu hủy phần da chùng nhão.

Phương pháp tiêu mỡ và tạo dáng cơ thể bằng Thermo C sẽ giúp bạn có thể cảm nhận được kết quả rõ ràng ngay trong những lần điều trị đầu tiên và kết quả sẽ tiếp tục có dấu hiệu khả quan hơn trong suốt những ngày sau đó.

Đây là quy trình giảm mỡ thừa ở những vùng khó và mang lại hiệu quả. Sau một liệu trình như vậy, số đo vùng eo trên giảm 2-5 cm, eo giữa giảm 4-7 cm, bụng dưới giảm 3,5-10 cm tùy theo cơ địa. Nhưng quan trọng là bề mặt da vẫn săn chắc và mịn màng và tình trạng da thừa, chùng nhão biến mất.

Một khóa trị liệu tiêu mỡ kéo dài 10-20 lần, chi phí điều trị phù thuộc lượng mỡ trong cơ thể bạn; sử dụng được cho phụ nữ sau khi sinh con từ tháng thứ 5 trở lên. Ngoài ra, phương pháp trên còn làm đẹp vùng da bụng, lấy đi lớp tế bào chết, thông thoáng lỗ chân lông. Mặt khác còn giúp làn da mềm mại, làm săn chắc các thớ cơ, giảm tình trạng rạn da và chống hiện tượng da thừa, chùng nhão do sinh nở.

