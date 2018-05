Cách giúp mi mọc dày và dài

Sản phẩm thích hợp cho những người bị rụng mi do uống nhiều thuốc kháng sinh, do nối mi hoặc mi mọc quá ngắn, thưa.

Sản phẩm khởi nguồn từ tình yêu dành cho vợ mình của một người bác sĩ nhãn khoa...một món quà đặc biệt trong lúc bà Gayle đang phục hồi sau căn bệnh ung thư vú. Việc điều trị bằng hoá chất đã tàn phá hàng lông mi xinh đẹp của Gayle làm cho chúng trở nên thưa thớt, mỏng manh.

RevitaLash Volumizing Mascara

Dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa hơn 25 năm, bác sĩ Michael Brinkenhoff tin rằng ông có thể phát triển một công thức để cải thiện hàng mi của Gayle khoẻ hơn, mạnh hơn và đều đặn trở lại. Sau một thời gian nghiên cứu, bác sĩ Michael Brinkenhoff cùng tập thể dược sĩ đã tìm ra được một loại serum (dưỡng chất cô đặc) đem lại sức sống mới cho hàng lông mi của Gayle. Những sợi mi bị rụng đã mọc trở lại, thậm chí còn dài và dày hơn lúc ban đầu.

Khi dùng sản phẩm cần vệ sinh mí mắt sạch (tẩy trang). Dùng cọ thoa Revitalash lên chân lông mi dọc theo mí mắt vào mỗi buổi tối. Chỉ một lượng nhỏ sản phẩm cũng đủ làm lông mi của bạn dài, dày và đều đặn hơn.

Đi kèm với serum mọc dài mi RevitaLash Advanced là bộ đôi Perfect Primer và mascara trang điểm, nuôi dưỡng, giữ ẩm mi RevitaLash Volumizing Mascara cùng với thuốc mọc và làm rậm lông mày RevitaBrow phiên bản mới nhất áp dụng công nghệ 3D.

RevitaBrow.

Sử dụng sức mạnh của chuỗi axit amin và thực vật điều hòa, tăng cường và bổ dưỡng với công nghệ tiên tiến, RevitaBrow giúp hồi sinh lông mày để chúng trông dày dặn, đầy đủ và khỏe mạnh hơn. Được tinh chế chuyên biệt cho chân mày với các hoạt chất nuôi dưỡng, sản phẩm bổ sung dưỡng chất cần thiết, giúp chân mày chống chọi lại được những tác hại của mỹ phẩm, chẳng hạn như chất chì trong bút vẽ. Nhờ đó, chân mày được bồi bổ, không bị khô, đầy đủ dưỡng chất nên sẽ mọc lại, tô điểm cho khuôn mặt. Sản phẩm thích hợp cho cả nam và nữ.

Dùng mỗi ngày một lần vào buổi tối, thoa lên chân mày sau khi đã được làm sạch và khô thoáng. Bạn có thể thấy được tác dụng tích cực của sản phẩm sau 2 đến 4 tuần sử dụng.

Hair by Revitalash.

Bên cạnh đó, sản phẩm dùng cho tóc Hair by Revitalash được tổng hợp từ những dưỡng chất như cây Bạch Quả, rễ cây Nhân Sâm, hoa cây Hoa Trà, chiết xuất trái cây và protein trong hạt lúa mỳ. Hair by Revitalash mang lại một mái tóc tràn đầy sức sống. Người dùng chỉ việc xịt sản phẩm này vào muốn làm tóc trông dày và nhiều hơn, sau đó dùng tay xoa đều. Bạn sử dụng một lượng nhỏ chất bọt từ Hair by Revitalash một lần trong ngày - ngay sau khi làm sạch da đầu bằng dầu gội, bạn massage chất bọt mịn nhẹ nhàng lên vùng da cần kích thích cho tóc phát triển

Sản phẩm RevitaLash Advanced, RevitaBrow, Hair by revitalash advanced được nghiên cứu và phát triển bởi Athena Cosmetics, Mỹ.

Liên hệ: 351 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, TP HCM

ĐT: (08) 38300429, Fax: (08) 38300527

DĐ: 0918 551 247 (Thu); 0937 459 779 (Thanh)

Website: http://www.myvienhana.com

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Hana)

SG003567(1/8)