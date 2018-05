Cách khắc phục mắt sụp mi trở nên to tròn

Sở hữu một đôi mắt to là mong muốn của tất cả mọi người, bất kể là nam hay nữ. Vì vậy, phái đẹp hàng ngày thường phải cầu kỳ để trang điểm, gắn mi giả, dán mi hay dùng kính giãn tròng. Tuy nhiên, đây chỉ là cách xử lý tạm thời và tiềm ẩn không ít nguy cơ. Đặc biệt, phái mạnh không thể áp dụng được phương pháp này.

Đôi mắt đẹp tự nhiên là mong ước của nhiều người.

Một số thủ thuật thẩm mỹ sẽ giúp mắt to hơn nhưng không phải bác sĩ hay đơn vị nào cũng có thể thực hiện được. Ngoài yêu cầu về cơ sở vật chất, bác sĩ phải có kỹ năng chuyên môn cao, trình độ thẩm mỹ. Nếu bạn thực hiện phẫu thuật mắt to theo đúng chuẩn Hàn thì các yêu cầu lại càng nghiêm ngặt hơn, để tạo ra đôi mắt to tròn, tự nhiên, ấn tượng.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Giám đốc Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc: “Trong phẫu thuật thẩm mỹ, việc chuyên môn hóa ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại Hàn Quốc. Tôi đến với phẫu thuật thẩm mỹ mắt bởi niềm đam mê đặc biệt với nó, trong đó có phẫu thuật mắt to và bấm mí mắt to”.

Nói về phẫu thuật mắt to, Bác sĩ Hảo là một trong những bác sĩ có nhiều kinh nghiệm về phẫu thuật mắt với 300 ca đạt kết quả tốt. Ông cho biết đây là một trong bốn kỹ thuật cao cấp trong phẫu thuật mắt của Hàn Quốc.

Tùy theo tình trạng của mắt, phẫu thuật này có thể bao gồm phẫu thuật mắt to đơn thuần hoặc mở rộng góc mắt trong và góc mắt ngoài hoặc phối hợp cả hai phẫu thuật. “Phẫu thuật mắt to đơn thuần là phẫu thuật làm mắt nở to theo chiều thẳng đứng. Trước đây cũng có một số quan niệm cho rằng phẫu thuật mắt to chỉ là mở rộng góc mắt trong hay cắt góc mắt ngoài hoặc cả hai. Trên thực tế điều này chưa chính xác, vì mở rộng góc mắt trong hoặc góc mắt ngoài chỉ làm mắt to ra theo chiều ngang, hay nói đúng hơn là làm mắt rộng ra theo chiều ngang chứ không làm mắt nở to theo chiều đứng”, Bác sĩ Hảo lý giải thêm.

Đây là hình ảnh một khách hàng đã mổ mắt 2 lần tại Thái Lan bị hư và đã được Bác sĩ Hảo trực tiếp phẫu thuật lại.

Trước khi phẫu thuật, đôi mắt trông lờ đờ, thiếu sức sống, phần mí trên to, không hài hòa làm tổng thể khuôn mặt giảm đi sự ấn tượng. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, những khuyết điểm ban đầu sẽ biến mất, mí nhỏ tự nhiên, đôi mắt to tròn, ấn tượng hơn.

Theo đó, phẫu thuật mắt to áp dụng cho các trường hợp: mắt nhỏ không cân xứng với khuôn mặt của bạn, sụp mi, chức năng mi mắt kém, tái phẫu thuật. Tùy từng tình trạng hiện tại mà các bác sĩ sẽ thăm khám, đưa ra phương pháp cụ thể. Đặc biệt là đôi mắt sau mổ phải thật tự nhiên, phù hợp với gương mặt là một trong những yêu cầu bắt buộc phải có.

