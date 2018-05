Cách khắc phục nụ cười hở lợi

Khi độ hở lợi quá nhiều (trên 3 mm, tính từ cổ răng đến vành môi trên), nha khoa gọi là Gummy Smile (nụ cười hở lợi). Nụ cười hở lợi có thể do những nguyên nhân: Do lợi quá triển bẩm sinh hay do tác động của một số thuốc; xương ổ răng quá dày; xương hàm trên quá phát triển; hay do trương lực cơ vòng môi quá lớn, môi nâng lên quá nhiều khi cười gây hở lợi.

Nụ cười hở lợi không đem lại hậu quả bệnh lý nào, tuy nhiên sẽ gây mất thẩm mỹ khi cười nói, làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn. Để có được nụ cười duyên dáng, bạn có thể tìm đến bác sĩ nha khoa để được tư vấn điều trị.

Nụ cười hở lợi trước và sau điều trị.

Bác sĩ nha khoa sẽ tư vấn và giải thích căn kẽ cho bạn theo từng trường hợp cụ thể. Nụ cười hở lợi có những phương pháp điều trị khác nhau tùy theo bệnh căn như: Tiểu phẫu để cắt lợi đơn thuần khi chỉ là sự quá triển của lợi; cắt bớt xương hàm trên theo đường gãy Le Fort II; kết hợp với chỉnh nha làm lún răng, sau đó cắt bớt lợi. Mặt khác, bác sĩ có thể làm giảm trương lực cơ vành môi với botox hoặc tiểu phẫu cắt thắng môi, má. Trong một số trường hợp, cần phải tiểu phẫu cắt lợi kết hợp mài ít bờ viền xương ổ và mặt ngoài xương ổ răng nếu do xương ổ răng quá dày.

